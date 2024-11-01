ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ Руд Ван НистелройДоводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ» АнтониПобедители и проигравшие. Кому из игроков «Манчестер Юнайтед» поможет/навредит увольнение тен Хага
    Все новости спорта

    «Сибирь» снова пропустит много шайб?

    «Металлург Мг» — «Сибирь». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на «Металлург Мг» — «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Набоков — голкипер «Металлурга Мг»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург Мг» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 01 Ноября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Металлург Мг»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе после 22-х матчей. «Металлург Мг» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 2 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла «Ак Барсу» со счетом 1:4, а до этого «Металлург Мг» уступил «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3.

    Металлург Мг — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Металлург Мг» также обыграла «Куньлунь» (4:2) и минское «Динамо» (2:0), а также проиграла «Витязю» (0:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Металлург Мг» продолжает играть крайне не стабильно в нынешнем сезоне, чаще проигрывая своим соперникам. Команда победила только 1 раз в последних 4-х встречах.

    «Металлургу Мг» определенно не хватает стабильности в нынешнем сезоне. К примеру, в последней встрече против «Ак Барса» (4:1) подопечные Андрея Разина и вовсе развалились.

    В предстоящем матче против «Сибири» у «Металлурга» будет отличный шанс начать новую, уже победную серию. К тому же, команда Разина крупно обыграла новосибирцев (4:1) в последнем очном поединке.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Востока с 19-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Сибирь» находится в шаге от вылета из зоны плей-офф.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла «Трактору» на чужой площадке (0:5), а до этого также уступила СКА со счетом 3:6, пропустив 5 шайб в 3-м периоде.

    У «Сибири» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. В этих встречах команда также проиграла «Барысу» со счетом 1:3, «Трактору» (4:5) и «Северстали» (2:4).

    Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

  • Кричалки за сто тысяч, победные серии «Локомотива» и «Трактора», отставка Андрея Мартемьянова
  • КХЛ: обзор восьмой игровой недели
  • 28/10/2024

    • Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сибирь» мотает со стороны в сторону — то команда выиграет 6 матчей подряд, то проиграет 5 раз. Подопечным Вадима Епанчинцева определенно не хватает стабильности.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    К тому же, у «Сибири» появились большие проблемы в обороне. За 3 последние встречи команда пропустила аж 14 голов при 4-х заброшенных — это должен быть звоночек для тренерского штаба.

    Стоит отметить, что «Металлург Мг» крейне неудобный соперник для «Сибири». В последних 5-и очных встречах новосибирцы непремеренно проигрывали своему сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

    • «Металлург» выиграл только 1 раз в последних 4-х поединках

    • В последних 5-и очных матчах «Металлург» 5 раз выиграл «Сибирь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 3.65.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: В последнее время у «Сибири» появились серьезные проблемы в обороне. В предстоящем матче мало, что изменится.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга Мг» 3 больше за 1.88.

    Прогноз: «Металлург Мг», как правило, начинает активно 1-й период.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пахтакор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эмбер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брага — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Комо — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.55
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург Мг» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» снова пропустит много шайб?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры