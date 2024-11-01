В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург Мг» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург Мг» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Востока с 21-м очком в активе после 22-х матчей. «Металлург Мг» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла «Ак Барсу» со счетом 1:4, а до этого «Металлург Мг» уступил «Авангарду» в овертайме со счетом 2:3.

В последних 5-и матчах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот период «Металлург Мг» также обыграла «Куньлунь» (4:2) и минское «Динамо» (2:0), а также проиграла «Витязю» (0:2).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Металлург Мг» продолжает играть крайне не стабильно в нынешнем сезоне, чаще проигрывая своим соперникам. Команда победила только 1 раз в последних 4-х встречах.

«Металлургу Мг» определенно не хватает стабильности в нынешнем сезоне. К примеру, в последней встрече против «Ак Барса» (4:1) подопечные Андрея Разина и вовсе развалились.

В предстоящем матче против «Сибири» у «Металлурга» будет отличный шанс начать новую, уже победную серию. К тому же, команда Разина крупно обыграла новосибирцев (4:1) в последнем очном поединке.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Востока с 19-ю очками в активе после 20-и сыгранных матчей. «Сибирь» находится в шаге от вылета из зоны плей-офф.

Последние матчи: В прошлом поединке команда крупно проиграла «Трактору» на чужой площадке (0:5), а до этого также уступила СКА со счетом 3:6, пропустив 5 шайб в 3-м периоде.

У «Сибири» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. В этих встречах команда также проиграла «Барысу» со счетом 1:3, «Трактору» (4:5) и «Северстали» (2:4).

Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Сибирь» мотает со стороны в сторону — то команда выиграет 6 матчей подряд, то проиграет 5 раз. Подопечным Вадима Епанчинцева определенно не хватает стабильности.

К тому же, у «Сибири» появились большие проблемы в обороне. За 3 последние встречи команда пропустила аж 14 голов при 4-х заброшенных — это должен быть звоночек для тренерского штаба.

Стоит отметить, что «Металлург Мг» крейне неудобный соперник для «Сибири». В последних 5-и очных встречах новосибирцы непремеренно проигрывали своему сопернику.

Статистика для ставок

«Сибирь» проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Металлург» выиграл только 1 раз в последних 4-х поединках

В последних 5-и очных матчах «Металлург» 5 раз выиграл «Сибирь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.40, а победа «Сибири» — в 3.65.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: В последнее время у «Сибири» появились серьезные проблемы в обороне. В предстоящем матче мало, что изменится.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга Мг» 3 больше за 1.88.

Прогноз: «Металлург Мг», как правило, начинает активно 1-й период.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.87.