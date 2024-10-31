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    Сможет ли «Витязь» дать бой сопернику?

    «Динамо» Москва — «Витязь». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Витязь»
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    Никита Гусев — нападающий «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Игра пройдет 31 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 19:30 Витязь

    Витязь

  • Подольск
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Команда располагается на 6-й позиции Запада с 24 очками в активе после 20-и матчей. «Динамо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Амур» (1:0), забросив единственную шайбу еще в 1-м периоде. До этого «Динамо» одолело «Автомобилист» со счетом 2:1.

    Динамо — Витязь: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и встречах у команды 5 побед и 1 поражение от «Локомотива» (3:4 Б). За этот период «Динамо» также победило «Торпедо» (3:2 Б), «Спартак» (5:0) и «Салават Юлаев» (4:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Динамо» наконец-то набрало ход, стабильно набирая очки. Команда уже отстает от 3-ки лидеров в конференции на 3 балла — вся борьба впереди.

    К тому же, «Динамо» отлично выступает на своей площадке, набрав 13 очков из 18-и возможных дома. Каждой команде приходится приложить очень много усилий, чтобы дать бой подопечным Алексея Кудашова на их же площадке.

    Лидеры «Динамо» также потихоньку набирают обороты. Например, нападающий Никита Гусев уже набрал 18 (7+11) очков в 20-и встречах, остальные тоже подтягиваются.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковная команда занимает 9-е место в таблице Запада с 21-баллом в активе. «Витязь» набрал столько же количество очков, сколько и у минского «Динамо», которое находится в зоне плей-офф.

    Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда проиграла «Спартаку» в овертайме со счетом 3:4, а до этого «Витязь» одолел «Торпедо» (2:1). Матчем ранее команда уступила минскому «Динамо» (1:2).

    В последних 5-и встречах у «Витязя» 3 поражения и 2 победы. За этот период команда крупно проиграла СКА со счетом 1:8, а до этого обыграла «Металлург» (2:0).

    Не сыграют: Григорий Ващенко и Иван Ежов (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Витязь» продолжает борьбу за место в плей-офф на Западе. Команда способна составить конкуренцию довольно серьезным соперникам.

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    К тому же, за игрой «Витязя» довольно интересно наблюдать. У команды есть несколько мастеровитых хоккеистов, которые стабильно дают результат. К примеру, нападающий Дерек Барак является лучшим снайпером лиги (13 заброшенных шайб).

    Несмотря на это, в последнее время «Витязь» стал чаще проигрывать, начался небольшой спад, но команда в последнем матче против «Спартака» зацепилась за результат и набрала 1 балл. Сможет ли «Витязь» дать бой московскому «Динамо»? Команде Алексея Кудашов точно будет непросто...

    Статистика для ставок

    • «Витязь» в 4-х последних матчах трижды проиграл

    • «Динамо» набирает очки в 6-и последних встречах

    • «Динамо» непременно обыгрывает «Витязь» в 3-х последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.60, а победа «Витязя» — в 4.50.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Можно предположжить, что команды выдадут результативный матч, в котором «Витязь» попытается зацепиться за результат.

    Ставка: Тотал 5.5 больше за 2.00.

    Прогноз: Да, «Динамо» отлично играет в обороне, но у «Витязя» неплохой атакующий потенциал.

    Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.78.

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    «Динамо» Москва — «Витязь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Витязь» дать бой сопернику?
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