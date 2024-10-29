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    «Салавату Юлаеву» не составит труда обыграть нынешний «Адмирал»

    «Салават Юлаев» — «Адмирал». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Адмирал»
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    «Салават Юлаев» в матче с «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 29 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: На счету уфимцев 20 очков по итогам 16 матчей. В таблице Востока зеленые занимают 6-ю строчку, опережая на 1 балл ниже идущих «Сибирь» и «Адмирал».

    Последние матчи: На этом этапе регулярного чемпионата команда Виктора Козырева играет с переменчивым успехом, чаще всего чередуя одну или две победы непременной потерей двух очков.

    Салават Юлаев — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    Последнее поражение «Салават Юлаев» потерпел неделей ранее, когда приехал в гости к непоколебимому «Трактору» — 2:4. Но уже в следующих встречах уфимцы вернули все в норму, обыграв «Сочи» — 3:2 ОТ и «Торпедо» — 5:4.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Ярослав Цулыгин.

    Состояние команды: «Салават Юлаев» традиционно рассматривается как один из фаворитов Восточной конференции, правда, в последних сезонах команда сталкивается с трудностями первого раунда в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Что касается нынешней регулярки, то ее уфимцы начали неплохо, хотя спустя время последовал спад, обусловленный отсутствием последовательности в результатах.

    Тем не менее глобально «Салават Юлаев» остается перспективным коллективом, который набирает свое в матчах с более простыми соперниками, ввиду чего он готов продолжить борьбу за места в верхней половине Востока.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Представляющий Дальний Восток коллектив опустился на 8-ю строчку в своей конференции, набрав 19 очков в 19 матчах. Такое же количество баллов имеет «Сибирь».

    Последние матчи: Октябрь для команды Леонида Тамбиева оказался провальным: в этом месяце «моряков» в большей степени сопровождали неудачи, хотя и некие успехи также присутствовали.

    Не так давно «Адмирал» обыграл «Ладу» — 5:3 и «Спартак» — 4:3 ОТ. Но после краткосрочного всплеска активности дальневосточники потерпели очередные поражения, в частности, дважды уступили «Ак Барсу» — 0:2, 2:4.

    Не сыграют: Степан Старков.

    Состояние команды: «Адмирал» начал сезон довольно уверенно, набрав 11 очков в 7 первых матчах. Однако впоследствии команда Тамбиева не смогла выдержать столь высокий темп.

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    На данном этапе чемпионата «Адмирал» находится в фазе стагнации, довольствуясь редкими победами на фоне провальных отрезков, которые нередко сопровождаются большим количеством пропущенных шайб.

    Дальневосточники понимают, что сейчас им крайне важно прибавить в содержании и усилить атакующую игру. Однако очевидные на словах факты реализовать на катке в текущей ситуации будет непросто.

    Статистика для ставок

    • На домашней арене «Салават Юлаев» потерпел всего одно поражение в семи матчах в нынешнем сезоне

    • В четырех матчах из пяти последних в Уфе был пробит тотал больше 5.5

    • Поражением «Адмирала» закончились восемь гостевых матчей из десяти в нынешнем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Адмирала» — в 4.50.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

    Прогноз: После сравнительно идеального дебюта «Адмирал» утратил запал и превратился в команду, шансы которой на гостевом катке практически сводятся к нулю еще до начала игры. Испытывающий необходимость в набранных очках «Салават» не упустит возможности нажиться за счет кризисного соперника.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 1.80.

    Прогноз: С учетом того, насколько плох «Адмирал» как в целом, так и выездных матчах, трудно ожидать конкурентную борьбу с большим количеством заброшенных шайб в исполнении дальневосточников.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» меньше 1.5 за 2.28.

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    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Салавату Юлаеву» не составит труда обыграть нынешний «Адмирал»
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