Барыс
Куньлунь Ред Стар
«Барыс»
Турнирное положение: После 19 матчей казахстанцы все еще занимают 12-ю строчку в таблице Восточной конференции с 11 очками на счету, отставая на 1 балл от идущего выше «Амура».
Последние матчи: Сравнительно недавно астанчане объявили об очередных тренерских перестановках, в результате которых Вячеслав Буцаев вошел в обновленный штаб под верховенством Галыма Мамбеталиева.
Барыс — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров
В первом матче со старым-новым тренером «Барыс» потерпел поражение от «Локомотива» — 1:3, после чего впервые в сезоне сумел победить дважды кряду. Обыграли казахстанцы минское «Динамо» — 2:1 и «Сибирь» — 3:1.
Не сыграют: Уэйд Аллисон, Максим Мухаметов, Кирилл Савицкий, Си Джей Смит, Роман Старченко.
Состояние команды: Нынешний сезон «Барыса» сопровождается серьезными проблемами на фоне неопределенности в управленческой структуре и отсутствия четкой стратегии развития.
Упомянутые выше факторы влияют на результаты команды, которая уже дважды по ходу сезона решилась на тренерские перестановки. Тем не менее с точки зрения качества игры «Барыс» начал понемногу прогрессировать.
В ближайшие недели «Барыс», одержавший значимые в плане психологии победы попытается успокоить ситуацию и продолжит работу над поэтапным выходом на конкурентоспособный уровень.
«Куньлунь»
Турнирное положение: Китайский представитель КХЛ провел 20 матчей, по итогам которых рухнул на 11-ю строчку в таблице Западной конференции с 14 очками в активе.
Последние матчи: Последнюю победу команда Михаила Кравца одержала в первой половине октября: на льду «Северстали» пекинцы сыграли результативно и не пропустили — 3:0.
Вскоре после выезда в Череповец последовала новая череда провалов. В следующих пяти матчах «Куньлунь» проиграл «Локомотиву» — 1:5, «Сочи» — 0:4, «Металлургу» Мг — 2:4, СКА — 0:8 и ЦСКА — 3:4 ОТ.
Не сыграют: Райан Меркли.
Состояние команды: «Куньлунь» начал сезон с высокими ожиданиями на фоне двух побед, но вскоре переключился на привычную для себя роль вечного аутсайдера.
Несмотря на редкие победы над топ-соперниками — над теми же СКА или «Салаватом» — положение «Куньлуня» продолжает ухудшаться: теперь даже «Сочи» уходит в отрыв от китайцев.
На данном этапе чемпионата команда Михаила Кравца не готова демонстрировать предметную игру: «драконы» крайне неудачно действуют в защите и зачастую молчат в нападении. Без кардинальных структурных изменений ситуация в клубе едва ли улучшится.
Статистика для ставок
- «Барыс» победил в трех матчах из последних пяти
- Только в одной игре из пяти последних «Барыс» забил больше двух голов
- В двух последних очных встречах в Астане победа досталась «Куньлуню»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.90, а победа «Куньлуня» — в 2.74.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.
- 2.15СКА — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.80Салават Юлаев — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.73Юта — Сан-Хосе: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: В очной встрече в Астане схлестнутся две команды, которым, по сути, уже нечего терять всего спустя два месяца после начала сезона. И тем не менее «Барыс» за предыдущие недели заметно прибавил, что делает его фаворитом домашней игры.
Ставка: «Барыс» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.85.
Прогноз: В условиях, когда соперники, приезжающие в гости, выглядят практически безнадежно, казахстанцы будут вправе претендовать на 2 очка, добытые в основное время.
Ставка: «Барыс» победит за 2.32.