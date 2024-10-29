В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 29 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: После 19 матчей казахстанцы все еще занимают 12-ю строчку в таблице Восточной конференции с 11 очками на счету, отставая на 1 балл от идущего выше «Амура».

Последние матчи: Сравнительно недавно астанчане объявили об очередных тренерских перестановках, в результате которых Вячеслав Буцаев вошел в обновленный штаб под верховенством Галыма Мамбеталиева.

В первом матче со старым-новым тренером «Барыс» потерпел поражение от «Локомотива» — 1:3, после чего впервые в сезоне сумел победить дважды кряду. Обыграли казахстанцы минское «Динамо» — 2:1 и «Сибирь» — 3:1.

Не сыграют: Уэйд Аллисон, Максим Мухаметов, Кирилл Савицкий, Си Джей Смит, Роман Старченко.

Состояние команды: Нынешний сезон «Барыса» сопровождается серьезными проблемами на фоне неопределенности в управленческой структуре и отсутствия четкой стратегии развития.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Упомянутые выше факторы влияют на результаты команды, которая уже дважды по ходу сезона решилась на тренерские перестановки. Тем не менее с точки зрения качества игры «Барыс» начал понемногу прогрессировать.

В ближайшие недели «Барыс», одержавший значимые в плане психологии победы попытается успокоить ситуацию и продолжит работу над поэтапным выходом на конкурентоспособный уровень.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайский представитель КХЛ провел 20 матчей, по итогам которых рухнул на 11-ю строчку в таблице Западной конференции с 14 очками в активе.

Последние матчи: Последнюю победу команда Михаила Кравца одержала в первой половине октября: на льду «Северстали» пекинцы сыграли результативно и не пропустили — 3:0.

Вскоре после выезда в Череповец последовала новая череда провалов. В следующих пяти матчах «Куньлунь» проиграл «Локомотиву» — 1:5, «Сочи» — 0:4, «Металлургу» Мг — 2:4, СКА — 0:8 и ЦСКА — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Райан Меркли.

Состояние команды: «Куньлунь» начал сезон с высокими ожиданиями на фоне двух побед, но вскоре переключился на привычную для себя роль вечного аутсайдера.

Несмотря на редкие победы над топ-соперниками — над теми же СКА или «Салаватом» — положение «Куньлуня» продолжает ухудшаться: теперь даже «Сочи» уходит в отрыв от китайцев.

На данном этапе чемпионата команда Михаила Кравца не готова демонстрировать предметную игру: «драконы» крайне неудачно действуют в защите и зачастую молчат в нападении. Без кардинальных структурных изменений ситуация в клубе едва ли улучшится.

Статистика для ставок

«Барыс» победил в трех матчах из последних пяти

Только в одной игре из пяти последних «Барыс» забил больше двух голов

В двух последних очных встречах в Астане победа досталась «Куньлуню»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.90, а победа «Куньлуня» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: В очной встрече в Астане схлестнутся две команды, которым, по сути, уже нечего терять всего спустя два месяца после начала сезона. И тем не менее «Барыс» за предыдущие недели заметно прибавил, что делает его фаворитом домашней игры.

Ставка: «Барыс» не проиграет + ТБ 3.5 за 1.85.

Прогноз: В условиях, когда соперники, приезжающие в гости, выглядят практически безнадежно, казахстанцы будут вправе претендовать на 2 очка, добытые в основное время.

Ставка: «Барыс» победит за 2.32.