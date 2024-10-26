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    «Автомобилист» испытает проблемы в Нижнекамске

    «Нефтехимик» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Автомобилист»
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    Евгений Митякин — нападающий «Нефтехимика»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 26 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Октября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы занимают 3-е место в таблице Востока с 21-м очком после 20-и сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку на 5 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Сочи» со счетом 2:1, а до этого уступила «Торпедо» (1:3). Матчем ранее «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» (1:4).

    Нефтехимик — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    За последние 5 матчей «волки» выиграли только 1 раз и четырежды проиграли. Команда за этот период уступила «Торпедо» (4:5 ОТ) и СКА в овертайме со счетом 2:3.

    Не сыграют: Александр Дергачев, Владимир Брюквин, Жан-Себастьен Ди, Роман Абросимов, Артем Сериков (у всех — травмы) и Райли Барбер (оформляет рабочую визу).

    Состояние команды: «Нефтехимик» не может показывать зрелищную игру в атаке из-за большого количества травм среди основных игроков команды. «Волки» подняли нескольких хоккеистов из своего фарм-клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    К тому же, у основных нападающих «Нефтехимика» не идет игра. Андрей Белозеров, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко пока не оправдывают ожидания.

    В последнем матче «Нефтехимик» доказал, что вполне способен бороться против соперников и без ключевых игроков своей команды. На роль лидеров выходят молодые хоккеисты.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда располагается на 2-й строчке Востока с 22 очками в копилке после 18-и матчей. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 8 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда проиграла московскому «Динамо» (1:2), а до этого обыграла «Витязь» со счетом 3:1, забросив победную шайбу в 3-м периоде.

    За последние 5 матчей «Автомобилисту» удалось трижды победить. За этот период команда одолел ЦСКА (4:3 ОТ) и «Барыс» (4:3), а также проиграла СКА со счетом 2:5.

    Не сыграют: Кертис Волк, Степан Хрипунов и Данил Романцев (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: Игра «Автомобилиста» не сильно поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Команду тащат легионеры, игроки здорово выступают в большинстве, мастерски реализуя свои моменты.

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    У «Автомобилиста» также есть довольно много проблем. Например, нападающий команды Брендан Лайпсик пока играет не очень удачно, набрав всего 6 (5+1) очков в 18-и встречах.

    «Автомобилист» является довольно неудобным соперником для «Нефтехимика». Екатеринбургская команда 4 раза обыгрывала нижнекамцев в последних 5-и очных встречах.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Нефтехимик» выиграл лишь 1 раз

    • «Нефтехимик» забросил всего 4 шайбы в последних 3-х встречах

    • «Автомобилист» 4 раза обыгрывал «Нефтехимик» в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 3.85, а победа «Нефтехимика» — в 2.85.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.52 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» обрел уверенность после последнего матча и точно не проиграет в основное время предстоящем встречи.

    Ставка: Фора «Нефтехимика» 0 за 2.15.

    Прогноз: Обе команды не забрасывают много шайб в последнее время.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.05.

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    «Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» испытает проблемы в Нижнекамске
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