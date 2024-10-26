Нефтехимик
Автомобилист
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы занимают 3-е место в таблице Востока с 21-м очком после 20-и сыгранных матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку на 5 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Сочи» со счетом 2:1, а до этого уступила «Торпедо» (1:3). Матчем ранее «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» (1:4).
Нефтехимик — Автомобилист: коэффициенты букмекеров
За последние 5 матчей «волки» выиграли только 1 раз и четырежды проиграли. Команда за этот период уступила «Торпедо» (4:5 ОТ) и СКА в овертайме со счетом 2:3.
Не сыграют: Александр Дергачев, Владимир Брюквин, Жан-Себастьен Ди, Роман Абросимов, Артем Сериков (у всех — травмы) и Райли Барбер (оформляет рабочую визу).
Состояние команды: «Нефтехимик» не может показывать зрелищную игру в атаке из-за большого количества травм среди основных игроков команды. «Волки» подняли нескольких хоккеистов из своего фарм-клуба.
К тому же, у основных нападающих «Нефтехимика» не идет игра. Андрей Белозеров, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко пока не оправдывают ожидания.
В последнем матче «Нефтехимик» доказал, что вполне способен бороться против соперников и без ключевых игроков своей команды. На роль лидеров выходят молодые хоккеисты.
«Автомобилист»
Турнирное положение: Команда располагается на 2-й строчке Востока с 22 очками в копилке после 18-и матчей. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 8 пунктов.
Последние матчи: В прошедшем поединке команда проиграла московскому «Динамо» (1:2), а до этого обыграла «Витязь» со счетом 3:1, забросив победную шайбу в 3-м периоде.
За последние 5 матчей «Автомобилисту» удалось трижды победить. За этот период команда одолел ЦСКА (4:3 ОТ) и «Барыс» (4:3), а также проиграла СКА со счетом 2:5.
Не сыграют: Кертис Волк, Степан Хрипунов и Данил Романцев (у всех — травмы).
Состояние команды: Игра «Автомобилиста» не сильно поменялась по сравнению с прошлым сезоном. Команду тащат легионеры, игроки здорово выступают в большинстве, мастерски реализуя свои моменты.
У «Автомобилиста» также есть довольно много проблем. Например, нападающий команды Брендан Лайпсик пока играет не очень удачно, набрав всего 6 (5+1) очков в 18-и встречах.
«Автомобилист» является довольно неудобным соперником для «Нефтехимика». Екатеринбургская команда 4 раза обыгрывала нижнекамцев в последних 5-и очных встречах.
Статистика для ставок
- В последних 5-и матчах «Нефтехимик» выиграл лишь 1 раз
- «Нефтехимик» забросил всего 4 шайбы в последних 3-х встречах
- «Автомобилист» 4 раза обыгрывал «Нефтехимик» в последних 5-и очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 3.85, а победа «Нефтехимика» — в 2.85.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.45 и 1.52 соответственно.
- 2.30Спартак — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Эдмонтон — Питтсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.15Локомотив — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» обрел уверенность после последнего матча и точно не проиграет в основное время предстоящем встречи.
Ставка: Фора «Нефтехимика» 0 за 2.15.
Прогноз: Обе команды не забрасывают много шайб в последнее время.
Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.05.