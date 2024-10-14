В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 14 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Новый сезон для «Вегаса» будет временем реабилитации, поскольку команде нужно возвращать утраченные позиции после чемпионства два года назад. Сейчас команда располагается на втором месте на Западе.

Последние матчи: Оказаться в числе лидеров «Вегасу» позволили две уверенные победы, где в сумме было заброшено 12 шайб. Особенно впечатляют восемь голов в ворота «Колорадо».

Травмированные игроки: У Кэссиди не могут играть два хоккеиста, поэтому «Вегас» пока что не может играть в полную силу. Отсутствуют в заявке два шведа — Робин Ленер и Уильям Карлссон.

Общий тонус клуба: Встреча против «Анахайма» будет избиением младенца, хотя именно «утки» самый неприятный соперник для «рыцарей» последние годы.

«Анахайм»

Турнирное положение: Уже прошла почти неделя регулярного чемпионата, а «Анахайм» ещё в нем не стартовал. Задача на этот сезон — выступить лучше, чем в предыдущем.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних предсезонных матча «Анахайм» провел весьма удачно, одержав трудовые победы над «Сан-Хосе» и «Ютой».

Травмированные игроки: Проблемы с составом есть и у «Анахайма», поскольку клубу не могут помочь сразу два голкипера — чех Суханек и американец Гибсон.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что и на этот раз калифорнийская команда осложнит жизнь «Вегасу», но все удачные серии когда-нибудь заканчиваются.

Статистика для ставок

«Вегас» забросил 12 шайб в двух стартовых матчах сезона

В трех последних очных матчах победу праздновал «Анахайм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.07, на гостей — 4.04.

Прогноз: «Вегас» видится очевидным фаворитом предстоящего матча

Альтернативный прогноз: Все в предвкушении результативной игры двух неравных соперников

Ставка: П1 с коэффициентом 1.71

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78