Вегас
Анахайм
«Вегас»
Турнирное положение: Новый сезон для «Вегаса» будет временем реабилитации, поскольку команде нужно возвращать утраченные позиции после чемпионства два года назад. Сейчас команда располагается на втором месте на Западе.
Последние матчи: Оказаться в числе лидеров «Вегасу» позволили две уверенные победы, где в сумме было заброшено 12 шайб. Особенно впечатляют восемь голов в ворота «Колорадо».
Вегас — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У Кэссиди не могут играть два хоккеиста, поэтому «Вегас» пока что не может играть в полную силу. Отсутствуют в заявке два шведа — Робин Ленер и Уильям Карлссон.
Общий тонус клуба: Встреча против «Анахайма» будет избиением младенца, хотя именно «утки» самый неприятный соперник для «рыцарей» последние годы.
«Анахайм»
Турнирное положение: Уже прошла почти неделя регулярного чемпионата, а «Анахайм» ещё в нем не стартовал. Задача на этот сезон — выступить лучше, чем в предыдущем.
Последние матчи: Два последних предсезонных матча «Анахайм» провел весьма удачно, одержав трудовые победы над «Сан-Хосе» и «Ютой».
Травмированные игроки: Проблемы с составом есть и у «Анахайма», поскольку клубу не могут помочь сразу два голкипера — чех Суханек и американец Гибсон.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что и на этот раз калифорнийская команда осложнит жизнь «Вегасу», но все удачные серии когда-нибудь заканчиваются.
Статистика для ставок
- «Вегас» забросил 12 шайб в двух стартовых матчах сезона
- В трех последних очных матчах победу праздновал «Анахайм»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.07, на гостей — 4.04.
Прогноз: «Вегас» видится очевидным фаворитом предстоящего матча
- 2.28Виннипег — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.86Даллас — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.75Эдмонтон — Калгари: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Все в предвкушении результативной игры двух неравных соперников
Ставка: П1 с коэффициентом 1.71
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78