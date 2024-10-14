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    «Вегас» продолжит голевое пиршество?

    «Вегас» — «Анахайм». Ставка (к. 1.71), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Анахайм»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 14 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2024 года

    Вегас

  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Вегас»

    Турнирное положение: Новый сезон для «Вегаса» будет временем реабилитации, поскольку команде нужно возвращать утраченные позиции после чемпионства два года назад. Сейчас команда располагается на втором месте на Западе.

    Последние матчи: Оказаться в числе лидеров «Вегасу» позволили две уверенные победы, где в сумме было заброшено 12 шайб. Особенно впечатляют восемь голов в ворота «Колорадо».

    Вегас — Анахайм: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У Кэссиди не могут играть два хоккеиста, поэтому «Вегас» пока что не может играть в полную силу. Отсутствуют в заявке два шведа — Робин Ленер и Уильям Карлссон.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Анахайма» будет избиением младенца, хотя именно «утки» самый неприятный соперник для «рыцарей» последние годы.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Уже прошла почти неделя регулярного чемпионата, а «Анахайм» ещё в нем не стартовал. Задача на этот сезон — выступить лучше, чем в предыдущем.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних предсезонных матча «Анахайм» провел весьма удачно, одержав трудовые победы над «Сан-Хосе» и «Ютой».

    Травмированные игроки: Проблемы с составом есть и у «Анахайма», поскольку клубу не могут помочь сразу два голкипера — чех Суханек и американец Гибсон.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что и на этот раз калифорнийская команда осложнит жизнь «Вегасу», но все удачные серии когда-нибудь заканчиваются.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» забросил 12 шайб в двух стартовых матчах сезона

    • В трех последних очных матчах победу праздновал «Анахайм»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 5.07, на гостей — 4.04.

    Прогноз: «Вегас» видится очевидным фаворитом предстоящего матча

    Альтернативный прогноз: Все в предвкушении результативной игры двух неравных соперников

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.71

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78

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    «Вегас» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» продолжит голевое пиршество?
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