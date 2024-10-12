ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоСмена тренеров на переправе. Гончаренко принял бразды правления у Илича в «Пари НН» Сэм РайнхартМэттьюс, Маршессо и другие звезды, которых ждет спад в новом сезоне НХЛ Эрик Тен ХагКатастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • 00:04
    • Италия и Бельгия не выявили сильнейшего в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Дома «Динамо» сумеет набрать очки

    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: На момент написания столичный клуб, преследуемый «Витязем» и «Куньлунем», находится на 8-м месте в таблице Западной конференции с 13 очками на счету.

    Последние матчи: После сравнительного успешного отрезка без поражений результаты команды Алексея Кудашова вновь откатились к показателям первых недель нового сезона.

    Динамо — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Так, в трех матчах из четырех последних «Динамо» Москва проиграло. Поражениями закончились встречи с ЦСКА — 3:4 Б, «Трактором» — 1:4 и «Металлургом» Мг — 3:5, а победой — соперничество с «Витязем» — 3:0.

    Не сыграют: У столичного клуба нет значимых потерь.

    Состояние команды: «Динамо» Москва продолжает поиск оптимальной формы. Команда Кудашова начала сезон с чередой поражений, но затем сумела одержать несколько важных побед.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Динамо» Москва остается переменчивой. Моментами бело-голубые много забивают, но в матчах против больших соперников их чаще подводит именно оборона.

    На пути к возвращению в элиту «Динамо» постарается укрепить защитные действия и поработает над стабильностью в важных матчах, в которых зачастую и теряются очки.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 11 матчах регулярки уфимский клуб заработал 14 очков, с которыми поднялся на 7-е место в таблице Востока, сравнявшись по набранным баллам с «Магниткой» и «Адмиралом».

    Последние матчи: Последние результаты команды Виктора Козлова не подпадают под понятие стабильности, поскольку в трех матчах из недавних пяти уфимцы проиграли.

    Поражение «Салават Юлаев» потерпел от «Металлурга» Мг — 3:5, а после победы над «Трактором» — 5:3 зеленые уступили «Куньлуню» — 2:5 и ЦСКА — 0:2. Накануне команда Козлова разгромила «Спартак» — 5:2.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Ярослав Цулыгин.

  • «Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • КХЛ: обзор пятой игровой недели
  • 07/10/2024

    • Состояние команды: Нынешняя кампания «Салавата Юлаев» характеризуется непостоянством: уфимцы одержали шесть побед в десяти играх, но несколько последних провели крайне слабо.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Игра «Салавата Юлаева» остается нерегулярной, особенно в обороне. Даже несмотря на хорошее начало матчей, команде Козлова не всегда удается удерживать свое преимущество.

    Ради попыток продвинуться вверх по таблице «Салават Юлаев», вероятно, постарается сосредоточиться на защите и наладить эффективность бригад в завершающей стадии атак.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних матчах дома «Динамо» Москва пропускало минимум 3 гола

    • Три матча из последних четырех на «ВТБ Арене» пробивали тотал больше 5.5

    • Ни в одной личной встрече из трех предыдущих в Москве не было забито больше 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.38, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.73.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: Динамовцы по-прежнему не могут отойти после слабого старта. Но и результаты «Салавата Юлаева» в последних матчах далеки от идеальных, ввиду чего у московского клуба появляются неплохие шансы на успех при родных трибунах.

    Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 1.97.

    Прогноз: В нескольких предыдущих играх эффективность уфимцев в атаке упала до нетипично слабых показателей. На фоне этого команда Алексея Кудашова вполне способна провести близкую к образцовой встречу с точки зрения построения защиты.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 2 за 2.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Соболенко — Фреш
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эстония — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нигерия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Египет — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Камерун — Кения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ЮАР — Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тенерифе — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на хоккей. Дома «Динамо» сумеет набрать очки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры