В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: На момент написания столичный клуб, преследуемый «Витязем» и «Куньлунем», находится на 8-м месте в таблице Западной конференции с 13 очками на счету.

Последние матчи: После сравнительного успешного отрезка без поражений результаты команды Алексея Кудашова вновь откатились к показателям первых недель нового сезона.

Так, в трех матчах из четырех последних «Динамо» Москва проиграло. Поражениями закончились встречи с ЦСКА — 3:4 Б, «Трактором» — 1:4 и «Металлургом» Мг — 3:5, а победой — соперничество с «Витязем» — 3:0.

Не сыграют: У столичного клуба нет значимых потерь.

Состояние команды: «Динамо» Москва продолжает поиск оптимальной формы. Команда Кудашова начала сезон с чередой поражений, но затем сумела одержать несколько важных побед.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Динамо» Москва остается переменчивой. Моментами бело-голубые много забивают, но в матчах против больших соперников их чаще подводит именно оборона.

На пути к возвращению в элиту «Динамо» постарается укрепить защитные действия и поработает над стабильностью в важных матчах, в которых зачастую и теряются очки.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 11 матчах регулярки уфимский клуб заработал 14 очков, с которыми поднялся на 7-е место в таблице Востока, сравнявшись по набранным баллам с «Магниткой» и «Адмиралом».

Последние матчи: Последние результаты команды Виктора Козлова не подпадают под понятие стабильности, поскольку в трех матчах из недавних пяти уфимцы проиграли.

Поражение «Салават Юлаев» потерпел от «Металлурга» Мг — 3:5, а после победы над «Трактором» — 5:3 зеленые уступили «Куньлуню» — 2:5 и ЦСКА — 0:2. Накануне команда Козлова разгромила «Спартак» — 5:2.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Ярослав Цулыгин.

Состояние команды: Нынешняя кампания «Салавата Юлаев» характеризуется непостоянством: уфимцы одержали шесть побед в десяти играх, но несколько последних провели крайне слабо.

Игра «Салавата Юлаева» остается нерегулярной, особенно в обороне. Даже несмотря на хорошее начало матчей, команде Козлова не всегда удается удерживать свое преимущество.

Ради попыток продвинуться вверх по таблице «Салават Юлаев», вероятно, постарается сосредоточиться на защите и наладить эффективность бригад в завершающей стадии атак.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах дома «Динамо» Москва пропускало минимум 3 гола

Три матча из последних четырех на «ВТБ Арене» пробивали тотал больше 5.5

Ни в одной личной встрече из трех предыдущих в Москве не было забито больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.38, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Динамовцы по-прежнему не могут отойти после слабого старта. Но и результаты «Салавата Юлаева» в последних матчах далеки от идеальных, ввиду чего у московского клуба появляются неплохие шансы на успех при родных трибунах.

Ставка: «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 1.97.

Прогноз: В нескольких предыдущих играх эффективность уфимцев в атаке упала до нетипично слабых показателей. На фоне этого команда Алексея Кудашова вполне способна провести близкую к образцовой встречу с точки зрения построения защиты.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» меньше 2 за 2.47.