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    «Автомобилист» здорово проявит себя на льду ЦСКА

    ЦСКА — «Автомобилист». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Автомобилист»
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    ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 10 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Московские армейцы» делают все, что в их силах, чтобы не отстать от лидеров: в 14 матчах им удалось заработать 17 очков и закрепиться на 4-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: После яркой победы над московским «Динамо» в начале месяца — 4:3 Б команда Ильи Воробьева провела два крайне провальных матча.

    ЦСКА — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    В частности, ЦСКА необъяснимо слабо выступил на домашнем льду в играх с «Металлургом» Мг — 7:0 и «Трактором» — 4:0. Но в последнем матче «армейцам» удалось отчасти реабилитироваться за счет скромной победы над «Салаватом Юлаевым» — 2:0.

    Не сыграют: Колби Уильямс.

    Состояние команды: ЦСКА начал сезон проблематично, особенно это заметно по последним домашним матчам, где команда потерпела два крупных поражения подряд.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Кампанию ЦСКА вновь сопровождают трудности с обороной, которая под натиском соперников нередко рассыпается. И все же «армейцы» стараются вернуться на победный путь.

    На текущем этапе регулярки команда Ильм Воробьева сосредоточится на улучшении защитных действий, которые ранее удалось компенсировать за счет продуктивности впереди, но теперь и это свойство игры исчезло.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: По итогам 14 матчей екатеринбуржцы — с 18 очками в активе — вернулись на 1-ю строчку в таблице Востока, обойдя по дополнительным показателям «Трактор».

    Последние матчи: Днями и неделями ранее команда Николая Заварухина провела крайне неудачную серию домашних матчей, которая закончилась тремя поражениями в четырех встречах.

    В рамках цикла выступлений на «Уралец-Арене» «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» — 2:6, «Локомотиву» — 0:1 ОТ и «Сибири» — 0:4. А единственную победу Екатеринбург увидел в драматичной игре с «Барысом» — 4:3.

    Не сыграют: Даниил Романцев, Кертис Волк.

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    • Состояние команды: «Автомобилист» начал сезон бодро, но недавняя домашняя серия сложилась неудачно. Теперь команду ждет период непростых выездов.

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    Несмотря на провалы, «Автомобилист» продолжает бороться за лидерство на Востоке. В последнем матче для уральцев было крайне важно прервать цикл без побед.

    С точки зрения сохранения конкурентоспособности на дистанции «Автомобилисту» нужно поработать над эффективностью в завершении. Моментами команде Заварухина не удается банально дожать соперника.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних гостевых матчах «Автомобилист» победил

    • В трех играх на выезде из последних четырех «Автомобилист» не пропускал больше гола

    • «Автомобилист» победил ЦСКА в трех встречах из пяти последних на территории столицы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.18, а победа «Автомобилиста» — в 3.78.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

    Прогноз: Стартовый отрезок ЦСКА ассоциируются с непостоянством: команда чередует победы и поражения. У «Автомобилиста» в рамках домашней серии было нечто подобное, но на выезде уральцы играют практически образцово.

    Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: С учетом проблем «армейцев» с пропущенными голами «Авто» может закончить предстоящий матч с хорошими показателями заброшенных шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.86.

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    ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» здорово проявит себя на льду ЦСКА
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