В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 10 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Московские армейцы» делают все, что в их силах, чтобы не отстать от лидеров: в 14 матчах им удалось заработать 17 очков и закрепиться на 4-м месте в таблице Запада.

Последние матчи: После яркой победы над московским «Динамо» в начале месяца — 4:3 Б команда Ильи Воробьева провела два крайне провальных матча.

В частности, ЦСКА необъяснимо слабо выступил на домашнем льду в играх с «Металлургом» Мг — 7:0 и «Трактором» — 4:0. Но в последнем матче «армейцам» удалось отчасти реабилитироваться за счет скромной победы над «Салаватом Юлаевым» — 2:0.

Не сыграют: Колби Уильямс.

Состояние команды: ЦСКА начал сезон проблематично, особенно это заметно по последним домашним матчам, где команда потерпела два крупных поражения подряд.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Кампанию ЦСКА вновь сопровождают трудности с обороной, которая под натиском соперников нередко рассыпается. И все же «армейцы» стараются вернуться на победный путь.

На текущем этапе регулярки команда Ильм Воробьева сосредоточится на улучшении защитных действий, которые ранее удалось компенсировать за счет продуктивности впереди, но теперь и это свойство игры исчезло.

«Автомобилист»

Турнирное положение: По итогам 14 матчей екатеринбуржцы — с 18 очками в активе — вернулись на 1-ю строчку в таблице Востока, обойдя по дополнительным показателям «Трактор».

Последние матчи: Днями и неделями ранее команда Николая Заварухина провела крайне неудачную серию домашних матчей, которая закончилась тремя поражениями в четырех встречах.

В рамках цикла выступлений на «Уралец-Арене» «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» — 2:6, «Локомотиву» — 0:1 ОТ и «Сибири» — 0:4. А единственную победу Екатеринбург увидел в драматичной игре с «Барысом» — 4:3.

Не сыграют: Даниил Романцев, Кертис Волк.

Состояние команды: «Автомобилист» начал сезон бодро, но недавняя домашняя серия сложилась неудачно. Теперь команду ждет период непростых выездов.

Несмотря на провалы, «Автомобилист» продолжает бороться за лидерство на Востоке. В последнем матче для уральцев было крайне важно прервать цикл без побед.

С точки зрения сохранения конкурентоспособности на дистанции «Автомобилисту» нужно поработать над эффективностью в завершении. Моментами команде Заварухина не удается банально дожать соперника.

Статистика для ставок

В четырех последних гостевых матчах «Автомобилист» победил

В трех играх на выезде из последних четырех «Автомобилист» не пропускал больше гола

«Автомобилист» победил ЦСКА в трех встречах из пяти последних на территории столицы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.18, а победа «Автомобилиста» — в 3.78.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: Стартовый отрезок ЦСКА ассоциируются с непостоянством: команда чередует победы и поражения. У «Автомобилиста» в рамках домашней серии было нечто подобное, но на выезде уральцы играют практически образцово.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 2.00.

Прогноз: С учетом проблем «армейцев» с пропущенными голами «Авто» может закончить предстоящий матч с хорошими показателями заброшенных шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.86.