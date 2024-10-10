ЦСКА
Автомобилист
ЦСКА
Турнирное положение: «Московские армейцы» делают все, что в их силах, чтобы не отстать от лидеров: в 14 матчах им удалось заработать 17 очков и закрепиться на 4-м месте в таблице Запада.
Последние матчи: После яркой победы над московским «Динамо» в начале месяца — 4:3 Б команда Ильи Воробьева провела два крайне провальных матча.
ЦСКА — Автомобилист: коэффициенты букмекеров
В частности, ЦСКА необъяснимо слабо выступил на домашнем льду в играх с «Металлургом» Мг — 7:0 и «Трактором» — 4:0. Но в последнем матче «армейцам» удалось отчасти реабилитироваться за счет скромной победы над «Салаватом Юлаевым» — 2:0.
Не сыграют: Колби Уильямс.
Состояние команды: ЦСКА начал сезон проблематично, особенно это заметно по последним домашним матчам, где команда потерпела два крупных поражения подряд.
Кампанию ЦСКА вновь сопровождают трудности с обороной, которая под натиском соперников нередко рассыпается. И все же «армейцы» стараются вернуться на победный путь.
На текущем этапе регулярки команда Ильм Воробьева сосредоточится на улучшении защитных действий, которые ранее удалось компенсировать за счет продуктивности впереди, но теперь и это свойство игры исчезло.
«Автомобилист»
Турнирное положение: По итогам 14 матчей екатеринбуржцы — с 18 очками в активе — вернулись на 1-ю строчку в таблице Востока, обойдя по дополнительным показателям «Трактор».
Последние матчи: Днями и неделями ранее команда Николая Заварухина провела крайне неудачную серию домашних матчей, которая закончилась тремя поражениями в четырех встречах.
В рамках цикла выступлений на «Уралец-Арене» «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» — 2:6, «Локомотиву» — 0:1 ОТ и «Сибири» — 0:4. А единственную победу Екатеринбург увидел в драматичной игре с «Барысом» — 4:3.
Не сыграют: Даниил Романцев, Кертис Волк.
Состояние команды: «Автомобилист» начал сезон бодро, но недавняя домашняя серия сложилась неудачно. Теперь команду ждет период непростых выездов.
Несмотря на провалы, «Автомобилист» продолжает бороться за лидерство на Востоке. В последнем матче для уральцев было крайне важно прервать цикл без побед.
С точки зрения сохранения конкурентоспособности на дистанции «Автомобилисту» нужно поработать над эффективностью в завершении. Моментами команде Заварухина не удается банально дожать соперника.
Статистика для ставок
- В четырех последних гостевых матчах «Автомобилист» победил
- В трех играх на выезде из последних четырех «Автомобилист» не пропускал больше гола
- «Автомобилист» победил ЦСКА в трех встречах из пяти последних на территории столицы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.18, а победа «Автомобилиста» — в 3.78.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.85Сочи — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: Стартовый отрезок ЦСКА ассоциируются с непостоянством: команда чередует победы и поражения. У «Автомобилиста» в рамках домашней серии было нечто подобное, но на выезде уральцы играют практически образцово.
Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 2.00.
Прогноз: С учетом проблем «армейцев» с пропущенными голами «Авто» может закончить предстоящий матч с хорошими показателями заброшенных шайб.
Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.86.