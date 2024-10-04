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    «Ак Барс» справится с «Амуром» еще в одной домашней игре

    «Ак Барс» — «Амур». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Амур»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 10 играх «барсы» набрали 16 очков, благодаря которым закрепились на 2-м месте в Восточной конференции и вклинились в гонку за лидерство с «Автомобилистом».

    Последние матчи: Еще к одной игре с «Амуром» команда Анвара Гатиятулина подходит с 7-матчевой серией без поражений и шестью победами в основное время.

    Ак Барс — Амур: коэффициенты букмекеров

    Наиболее сложной с точки зрения упорства стала последняя игра на «Татнефть-Арене», где заряженный «Амур» навязал борьбу, а исход был решен благодаря реализованному Яшкиным буллиту (3:2 Б).

    Не сыграют: В составе казанцев потери отсутствуют.

    Состояние команды: «Ак Барс» уверенно идет по дистанции, демонстрируя стабильные результаты и эффективно справляясь с соперниками разного класса.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Сейчас «Ак Барсу» достаточно сохранить текущий ритм и продолжить играть в свой хоккей. Команда Гатиятулина нашла хороший баланс между атакой и защитой.

    В ближайшее время «Ак Барс» ожидает средней сложности календарь, благодаря которому появится несколько хороших возможностей стать новыми лидерами Восточной конференции.

    «Амур»

    Турнирное положение: Недопустимо слабый старт сезона оставил хабаровчан с 7 очками по итогам 10 матчей, в результате которых произошло смещение на 11-ю строчку в таблице Востока.

    Последние матчи: В шести матчах из последних пяти команда Андрея Мартемьянова проиграла. В этой серии были и крупные поражения от ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:7).

    После провальной встречи с клубом из Нижнего «Амур» приехал в Казань, где проявил характер и дал бой одному из самых стабильных коллективов Востока — «Ак Барсу» — но уступил в серии буллитов (2:3 Б).

    Не сыграют: Владислав Барулин, Виктор Кобозев, Дмитрий Шевченко, Илья Талалуев.

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    • Состояние команды: Проблемы «Амура», обусловленные слабым стартом, продолжаются. Команде пока не удается демонтировать ту игру, на которую она рассчитывала с текущим составом.

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    «Амуру» необходимо срочно наладить взаимодействие между линиями и минимизировать оборонительные ошибки, иначе серия неудач рискует стать затяжной.

    В ближайших играх «Амуру» предстоит встретиться с боевыми соперниками с Востока, ввиду чего хабаровчане попытаются улучшить эффективность в завершающей фазе.

    Статистика для ставок

    • Победная серия «Ак Барса» увеличилась до семи матчей

    • В Казани «Амур» обходится без побед с 2014 года

    • «Амур» проиграл в трех гостевых встречах из пяти в нынешнем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.44, ничья — в 5.15, а победа «Амура» — в 6.00.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.19.

    Прогноз: С учетом формы Казани и в целом успешных результатов в очных матчах на «Татнефть-Арене» трудно представить, чтобы «барсы» в такой встрече потеряли очки.

    Ставка: «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 1.97.

    Прогноз: «Амур» в нынешних кондициях — это не тот соперник, который способен доставить проблемы команде Анвара Гатиятулина при текущем соотношении сил.

    Ставка: «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 1.92.

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    «Ак Барс» — «Амур»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» справится с «Амуром» еще в одной домашней игре
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