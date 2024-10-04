В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 10 играх «барсы» набрали 16 очков, благодаря которым закрепились на 2-м месте в Восточной конференции и вклинились в гонку за лидерство с «Автомобилистом».

Последние матчи: Еще к одной игре с «Амуром» команда Анвара Гатиятулина подходит с 7-матчевой серией без поражений и шестью победами в основное время.

Наиболее сложной с точки зрения упорства стала последняя игра на «Татнефть-Арене», где заряженный «Амур» навязал борьбу, а исход был решен благодаря реализованному Яшкиным буллиту (3:2 Б).

Не сыграют: В составе казанцев потери отсутствуют.

Состояние команды: «Ак Барс» уверенно идет по дистанции, демонстрируя стабильные результаты и эффективно справляясь с соперниками разного класса.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Сейчас «Ак Барсу» достаточно сохранить текущий ритм и продолжить играть в свой хоккей. Команда Гатиятулина нашла хороший баланс между атакой и защитой.

В ближайшее время «Ак Барс» ожидает средней сложности календарь, благодаря которому появится несколько хороших возможностей стать новыми лидерами Восточной конференции.

«Амур»

Турнирное положение: Недопустимо слабый старт сезона оставил хабаровчан с 7 очками по итогам 10 матчей, в результате которых произошло смещение на 11-ю строчку в таблице Востока.

Последние матчи: В шести матчах из последних пяти команда Андрея Мартемьянова проиграла. В этой серии были и крупные поражения от ЦСКА (0:3) и «Торпедо» (2:7).

После провальной встречи с клубом из Нижнего «Амур» приехал в Казань, где проявил характер и дал бой одному из самых стабильных коллективов Востока — «Ак Барсу» — но уступил в серии буллитов (2:3 Б).

Не сыграют: Владислав Барулин, Виктор Кобозев, Дмитрий Шевченко, Илья Талалуев.

Состояние команды: Проблемы «Амура», обусловленные слабым стартом, продолжаются. Команде пока не удается демонтировать ту игру, на которую она рассчитывала с текущим составом.

«Амуру» необходимо срочно наладить взаимодействие между линиями и минимизировать оборонительные ошибки, иначе серия неудач рискует стать затяжной.

В ближайших играх «Амуру» предстоит встретиться с боевыми соперниками с Востока, ввиду чего хабаровчане попытаются улучшить эффективность в завершающей фазе.

Статистика для ставок

Победная серия «Ак Барса» увеличилась до семи матчей

В Казани «Амур» обходится без побед с 2014 года

«Амур» проиграл в трех гостевых встречах из пяти в нынешнем сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.44, ничья — в 5.15, а победа «Амура» — в 6.00.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.19.

Прогноз: С учетом формы Казани и в целом успешных результатов в очных матчах на «Татнефть-Арене» трудно представить, чтобы «барсы» в такой встрече потеряли очки.

Ставка: «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 1.97.

Прогноз: «Амур» в нынешних кондициях — это не тот соперник, который способен доставить проблемы команде Анвара Гатиятулина при текущем соотношении сил.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 1.92.