В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 17:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Серия крайне слабых результатов на старте опустила астанчан на 12-ю строчку в таблице Востока, которую они занимают с 5 очками по итогам 10 игр.

Последние матчи: В начале нового чемпионата «Барыс» потерпел семь поражений в восьми матчах, что сопровождалось тренерской отставкой.

Первую победу с новым наставником — Вячеславом Буцаевым — казахи одержали над «Сочи» несколько дней назад (1:0). Но уже в следующей игре «Барыс» снова уступил: на этот раз команда не справилась с «Витязем» (0:2).

Не сыграют: За казахов в предстоящем матче не сыграют Виктор Антипин, Батырлан Муратов и Дамир Жафяров.

Состояние команды: «Барыс» переживает очередной кризисный этап, что отражается на его позиции в турнирной таблице и дальнейших перспективах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

«Барысу» необходимо срочно усилить взаимодействие между линиями, чтобы справляться с более сильными соперниками. Вместе с тем обороне требуется тотальная перезагрузка, так как именно в этом элементе игры возникают основные проблемы.

В ближайших играх «Барыс» должен попытаться найти стабильность и уверенность, чтобы вернуть шансы конкурентную борьбу, которая на сегодняшний день кажется заранее проигранной.

«Торпедо»

Турнирное положение: Команда из Нижнего начала приходить в себя после провального старта. В 11 матчах она набрала 11 очков и поднялась на 5-ю позицию в таблице Запада.

Последние матчи: Недавнюю серию из четырех поражений команда Игоря Ларионова оставила в прошлом, заменив ее почти на такой же по продолжительности победный отрезок.

На гостевой территории «Торпедо» обыграло «Куньлунь» (4:2) и «Адмирал» (4:2), а последний матч и вовсе запомнился тотальным разгромом «Амура» (7:2).

Не сыграют: Матч в Астане пропустят Андрей Белевич и Игорь Ларионов.

Состояние команды: «Торпедо» вновь показывает боевой настрой, успешно конкурируя с сильными соперниками. Команда Ларионова пытается наладить сбалансированную игру, которая позволяет рассчитывать на очки.

Однако временами «Торпедо» сталкивается с проблемами в обороне, что ранее уже помешало закрепиться на более высоких позициях.

Для дальнейших успехов «Торпедо» предстоит улучшить взаимодействие между защитниками. Меньшее количество подпущенных позволит нижегородцам оставаться конкурентоспособными на протяжении длительного отрезка.

Статистика для ставок

На текущий момент атака «Барыса» демонстрирует худшую продуктивность среди всех команд лиги

Казахи остаются худшими по пропущенным голам среди всех представителей Востока

В трех последних встречах «Торпедо» не покидало каток без 4+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 3.20, ничья — в 3.48, а победа «Торпедо» — в 1.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: Команду из Астаны преследует катастрофическая череда неудач. И даже несмотря на определенные точечные успехи, казахи не справятся с давлением, которое на них окажет «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» победит за 1.95.

Прогноз: С учетом полного разлада в обороне «Барыс» рискует нарваться на очередной разгром, особенно если учесть, как здорово в последнее время прибавила в нападении команда Ларионова.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3.5 за 2.30.