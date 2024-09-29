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    СКА уверенно разделается с «Куньлунем»

    СКА — «Куньлунь». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Куньлунь»
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    СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «СКА Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2024 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:00 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    СКА

    Турнирное положение: В девяти матчах санкт-петербуржцы набрали 13 очков, благодаря которым поднялись на 2-ю строчку в Западной конференции, опередив по дополнительным показателям третий «Спартак».

    Последние матчи: С 15 сентября команда Романа Ротенберга не терпит поражений: ее победная серия состоит из матчей с «Ладой» (4:3 ОТ), «Сочи» (7:4), «Торпедо» (4:3), «Авангардом» (4:1) и «Северсталью» (8:5).

    СКА — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Встречу пропустят Энтони Д’Анджело, Василий Глотов и Артем Земченок.

    Состояние команды: СКА продолжает планомерно прибавлять в качестве игры, демонтируя вместе с тем более стабильные в плане набора очков результаты.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее оборонительные действия СКА временами вызывают вопросы, особенно в матчах с более слабыми соперниками, что указывает на некие проблемы с собранностью.

    На текущий момент СКА имеет все шансы на то, чтобы закрепиться в верхней части таблицы, но для этого необходимо сбалансировать игру и сократить количество ошибок, которые способны влиять на общий результат.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: На текущий момент представители Китая провели девять матчей, в которых набрали всего 6 очков и застряли на 10-м месте в Западной конференции.

    Последние матчи: В семи предыдущих встречах команда Михаила Кравца одержала одну победу, обыграв в Хабаровске «Амур» (2:3).

    В последних же матчах «Куньлунь» остался без набранных баллов, поочередно уступив «Адмиралу» (1:7), «Сибири» (1:3), «Торпедо» (2:4) и «Динамо» Минск (1:3).

    Не сыграют: «Ред Стар» в этом матче не поможет Дойл Сомерби.

    Состояние команды: Куньлунь на старте сезона ожидаемо не стал конкурентноспособным, несмотря на попытки усилиться перед его началом.

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    В обороне пекинцы испытывают явные трудности, часто пропуская больше, чем забивают. Куньлунь продолжает искать баланс между атакующими и защитными действиями, но пока безуспешно.

    Для улучшения позиций в таблице «Куньлуню» нужно выработать более последовательную стратегию и повысить качество игры в ключевых эпизодах матчей.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти встречах СКА пробивал тотал больше 2.5 голов

    • Китайский клуб готовится к предстоящему матчу на фоне серии из четырех поражений

    • В двух очных матчах из трех последних пекинцы забросили по 3 шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.35, ничья — в 6.00, а победа «Куньлуня» — в 6.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: Санкт-петербуржцы демонстрируют уверенные результаты и в целом неплохо разбираются с явными аутсайдерами, в связи с чем шансы «Куньлуня» в гостях сводятся почти к нулю.

    Ставка: СКА забьет во всех периодах за 2.20.

    Прогноз: Последние игры СКА сопровождались сравнительно неплохой результативностью, а ввиду проблем, которые испытывает «Куньлунь» в обороне, эта тенденция сохранится и в ближайшее время.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.81.

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    СКА — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на хоккей. СКА уверенно разделается с «Куньлунем»
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