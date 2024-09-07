В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 07 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Старт «Витязя» в новом регулярном сезоне снова опустил команду из московской области в нижнюю часть турнирной таблицы, и надежд побывать на противоположной стороне табеля о ранках совсем мало.

Последние матчи: В первом матче нового сезона подопечные Тертышного ничего не смогли поделать с более организованным «Адмиралом».

Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не все в порядке с защитником Григорием Ващенко, поэтому он пропустит предстоящий поединок.

Общий тонус клуба: С «Амуром» будет примерно такой же хоккей по рисунку игры, и принимающий коллектив здесь отнюдь не выглядит фаворитом поединка.

«Амур»

Турнирное положение: В прошлом сезоне Мартемьянов начал перезагрузку «Амура», но в полной мере её не закончил, поскольку клуб финишировал на привычных для себя позициях в нижней части таблицы.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Начало нового сезона также не посулило ничего хорошего, поскольку выезд в Минск оказался безальтернативно провальным, а хабаровская команда по делу проиграла со счетом 0:3.

Травмированные игроки: У дальневосточного клуба также не полый комплект игроков, поскольку из-за повреждения предстоящий матч пропустит нападающий Илья Талалуев.

Общий тонус клуба: Поединок против «Витязя» вполне можно забирать себе, поскольку уровень готовности приезжей команды гораздо выше, чем хозяев.

Статистика для ставок

«Витязь» выиграл у «Амура» только один матч из последних четырех

Два последних очных поединка между этими клубами завершали с одинаковым счетом в пользу «Амура» — 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.85, на гостей — 2.40.

Прогноз: В этом поединке примерно равные шансы на успех, как у хозяев, так и у гостей, но виктория останется за приезжим клубом.

Альтернативный прогноз: Будет вялотекущая игра с минимальным количеством заброшенных шайб

Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.81.