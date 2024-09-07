ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоДорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ Эндж ПостекоглуВ удобной тени неудачника тен Хага. Еще пять тренеров АПЛ, у которых всё плохо Геннадий Головкин10 самых незабываемых нокаутов в боксе ударом в корпус
  • 23:38
    • Италия обыграла Францию в матче Лиги наций
  • 21:58
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Северсталью»
  • 21:27
    • Севикян стал игроком «Локомотива»
    Все новости спорта

    «Амур» вернется с уловом из Подмосковья?

    Витязь — Амур: ставка и прогноз, новости. Сегодня в 17:00

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Амур»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Балашиха Арене» 07 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 17:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Старт «Витязя» в новом регулярном сезоне снова опустил команду из московской области в нижнюю часть турнирной таблицы, и надежд побывать на противоположной стороне табеля о ранках совсем мало.

    Последние матчи: В первом матче нового сезона подопечные Тертышного ничего не смогли поделать с более организованным «Адмиралом».

    Витязь — Амур: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не все в порядке с защитником Григорием Ващенко, поэтому он пропустит предстоящий поединок.

    Общий тонус клуба: С «Амуром» будет примерно такой же хоккей по рисунку игры, и принимающий коллектив здесь отнюдь не выглядит фаворитом поединка.

    «Амур»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне Мартемьянов начал перезагрузку «Амура», но в полной мере её не закончил, поскольку клуб финишировал на привычных для себя позициях в нижней части таблицы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Начало нового сезона также не посулило ничего хорошего, поскольку выезд в Минск оказался безальтернативно провальным, а хабаровская команда по делу проиграла со счетом 0:3.

    Травмированные игроки: У дальневосточного клуба также не полый комплект игроков, поскольку из-за повреждения предстоящий матч пропустит нападающий Илья Талалуев.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Общий тонус клуба: Поединок против «Витязя» вполне можно забирать себе, поскольку уровень готовности приезжей команды гораздо выше, чем хозяев.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» выиграл у «Амура» только один матч из последних четырех

    • Два последних очных поединка между этими клубами завершали с одинаковым счетом в пользу «Амура» — 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.85, на гостей — 2.40.

    Прогноз: В этом поединке примерно равные шансы на успех, как у хозяев, так и у гостей, но виктория останется за приезжим клубом.

    Альтернативный прогноз: Будет вялотекущая игра с минимальным количеством заброшенных шайб

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Перу — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гаске — Сориано-Баррера
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Родионов — Роша
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шинник — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.62
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витязь» — «Амур»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» вернется с уловом из Подмосковья?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры