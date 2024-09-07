Витязь
Амур
«Витязь»
Турнирное положение: Старт «Витязя» в новом регулярном сезоне снова опустил команду из московской области в нижнюю часть турнирной таблицы, и надежд побывать на противоположной стороне табеля о ранках совсем мало.
Последние матчи: В первом матче нового сезона подопечные Тертышного ничего не смогли поделать с более организованным «Адмиралом».
Витязь — Амур: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У хозяев предстоящего поединка не все в порядке с защитником Григорием Ващенко, поэтому он пропустит предстоящий поединок.
Общий тонус клуба: С «Амуром» будет примерно такой же хоккей по рисунку игры, и принимающий коллектив здесь отнюдь не выглядит фаворитом поединка.
«Амур»
Турнирное положение: В прошлом сезоне Мартемьянов начал перезагрузку «Амура», но в полной мере её не закончил, поскольку клуб финишировал на привычных для себя позициях в нижней части таблицы.
Последние матчи: Начало нового сезона также не посулило ничего хорошего, поскольку выезд в Минск оказался безальтернативно провальным, а хабаровская команда по делу проиграла со счетом 0:3.
Травмированные игроки: У дальневосточного клуба также не полый комплект игроков, поскольку из-за повреждения предстоящий матч пропустит нападающий Илья Талалуев.
Общий тонус клуба: Поединок против «Витязя» вполне можно забирать себе, поскольку уровень готовности приезжей команды гораздо выше, чем хозяев.
Статистика для ставок
- «Витязь» выиграл у «Амура» только один матч из последних четырех
- Два последних очных поединка между этими клубами завершали с одинаковым счетом в пользу «Амура» — 4:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.85, на гостей — 2.40.
Прогноз: В этом поединке примерно равные шансы на успех, как у хозяев, так и у гостей, но виктория останется за приезжим клубом.
- 1.92Салават Юлаев — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.02Торпедо — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Лада — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Альтернативный прогноз: Будет вялотекущая игра с минимальным количеством заброшенных шайб
Ставка: П2 с коэффициентом 2.40.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.81.