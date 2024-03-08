В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Регулярный сезон казанцы завершили на четвертом месте в Восточной конференции, набрав 84 очка. Разрыв между нынешним соперником в плей-офф на тот момент составил 2 балла.

Последние матчи: 1/8 финала Кубка Гагарина стала для «Ак Барса» ночным кошмаром, где во главе сюжета оказались три подряд поражения на старте, причем два матча из трех проигранных казанцы провели крайне слабо по многим параметрам.

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Уступив 0:4 на «Татнефть-Арене», «Ак Барс» показал плохое меньшинство, а Александр Радулов получил дисквалификацию.

Первый же матч в Екатеринбурге был подытожен низкой реализацией (3,7%) и значительным превосходством соперника по количеству бросков в створ (39:27). Итог — поражение со счетом 1:3 и отсутствие права на ошибку.

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Когда ситуация стала критической,команда Зинэтулы Билялетдинова провела матч на пределе атакующей агрессии и наконец-то добилась победы, которая стала крупной (5:0). Разрыв в серии сокращен до двух побед — 1:3.

Не сыграют: На данный момент «Ак Барс» готов сыграть в полном составе.

Состояние команды: 5:0 в Екатеринбурге не только оставляют Казань в игре, но и могут стать тем самым импульсом, которого ранее не хватало команде, когда нужно было демонстрировать предельную собранность.

«Автомобилист»

Турнирное положение: На финише регулярного сезона екатеринбуржцы были выдавлены из зоны первой четверки и завершили кампанию на пятой позиции на Востоке с 82 очками в активе.

Последние матчи: С учетом того, насколько сильно прибавил в игре «Ак Барс» ближе к окончанию чемпионата, от «Автомобилиста» вряд ли ждали больших свершений — уж точно не таких, что он выдал на старте.

В дебюте Кубка «Автомобилист» выстрелил двумя подряд гостевыми победами: после осторожных и нервных 2:1 в матче 29 февраля гости с Урала повысили ставки и выдали лучшую игру в серии, разгромив Казань благодаря 12,12% реализации — 4:0.

Еще одну искрометную встречу команда Николая Заварухина провела дома, где предприняла 39 бросковых попыток, а хет-трик Анатолия Голышева (второй в карьере) взорвал эту серию еще одной локальной сенсацией (3:1).

Но упомянутые матчи исчерпали лимит продуктивности «Автомобилиста»: во встрече, которая могла стать последней, нападение екатеринбуржцев ничего не смогло противопоставить гостям (0:5).

Не сыграют: Из-за повреждения матч пропустит Владимир Кузнецов.

Состояние команды: После первого поражения в серии «Автомобилисту» важно грамотно оценить ситуацию и не потерять голову, из-за чего в статусе предматчевых аутсайдеров можно развалиться и упустить все, что было достигнуто ранее.

Статистика для ставок

«Автомобилист» выиграл три последних матча в гостях — два из них прошли в Казани

До начала Кубка Гагарина «Ак Барс» одержал восемь домашних побед в десяти последних матчах в рамках регулярки

Только в трех встречах из девяти предыдущих на «Татнефть-Арене» казанцы пропустили больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.87, ничья — в 4.05, а победа «Автомобилиста» — в 3.93.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 4.5 — за 1.67.

Прогноз: В предыдущем матче «Ак Барс» почувствовал, что может попытаться переломить ход серии. И с учетом крупной победы в этом противостоянии для него не все потеряно. Домашнюю игру команда Билялетдинова готова провести так же плодотворно.

Ставка: «Ак Барс» победит за 1.87.

Прогноз: Реализация казанцев в прошлой встрече поднялась к отметке 18,52%, чего ранее в этой серии не было. Еще в одной игре, которая приравнивается к своеобразному финалу, атакующие звенья будут пытаться подобраться к таким же цифрам.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.96.