В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 04 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Не хочется говорить, что запал «Миннесоты» закончился, но результаты в последних поединках откровенно не впечатляют.

Последние матчи: Отставание от зоны плей-офф составляет уже восемь очков, учитывая, что сыграно на два матча больше, чем у «королей», размещающихся на восьмой позиции.

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Травмированные игроки: Хайнс по-прежнему не может рассчитывать на Маруна, Сперджена и Фолиньо, а тут ещё и Годро в этот список добавился.

Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» придется играть на следующий день после поражения от «Сент-Луиса», однако уверенности в победе «дикарей» совсем нет.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Куинн и его «Сан-Хосе» по-прежнему не на последнем месте в конференции, несмотря на то, что результаты клуба неудовлетворительные.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За пять последних матчей «акулы» не удосужились ни разу победить, а за два последних матча в их воротах побывало 13 голов.

Травмированные игроки: Потери по составу у калифорнийского клуба более, чем серьезные. Не могут играть Барабанов, Беннинг, Гёртл, Кутюр и Блэквуд.

Общий тонус клуба: Играть на территории «Миннесоты» никогда не легко, но в этот раз шансы на успех будут действительно реальными, поскольку играть «дикари» этот матч будут без дня отдыха.

Статистика для ставок

«Миннесота» проиграла «акулам» два из последних трех последних матчей

Два последних матча между этими клубами в Сент-Поле не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.57, на ничью — 5.47, на гостей — 5.16.

Прогноз: Вероятность победы хозяев весьма велика.

Альтернативный прогноз: Нас ждет очередная результативная игра.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78.