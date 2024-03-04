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    «Сан-Хосе» сможет зацепиться за матч?

    «Миннесота» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 1.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сан-Хосе»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 04 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Марта 2024 года
    Миннесота
  • НХЛ
    •  Миннесота 03:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Миннесота»

    Турнирное положение: Не хочется говорить, что запал «Миннесоты» закончился, но результаты в последних поединках откровенно не впечатляют.

    Последние матчи: Отставание от зоны плей-офф составляет уже восемь очков, учитывая, что сыграно на два матча больше, чем у «королей», размещающихся на восьмой позиции.

    Миннесота — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Хайнс по-прежнему не может рассчитывать на Маруна, Сперджена и Фолиньо, а тут ещё и Годро в этот список добавился.

    Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» придется играть на следующий день после поражения от «Сент-Луиса», однако уверенности в победе «дикарей» совсем нет.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Куинн и его «Сан-Хосе» по-прежнему не на последнем месте в конференции, несмотря на то, что результаты клуба неудовлетворительные.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних матчей «акулы» не удосужились ни разу победить, а за два последних матча в их воротах побывало 13 голов.

    Травмированные игроки: Потери по составу у калифорнийского клуба более, чем серьезные. Не могут играть Барабанов, Беннинг, Гёртл, Кутюр и Блэквуд.

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    Общий тонус клуба: Играть на территории «Миннесоты» никогда не легко, но в этот раз шансы на успех будут действительно реальными, поскольку играть «дикари» этот матч будут без дня отдыха.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» проиграла «акулам» два из последних трех последних матчей

    • Два последних матча между этими клубами в Сент-Поле не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.57, на ничью — 5.47, на гостей — 5.16.

    Прогноз: Вероятность победы хозяев весьма велика.

    Альтернативный прогноз: Нас ждет очередная результативная игра.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78.

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    Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» сможет зацепиться за матч?
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