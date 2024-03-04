«Миннесота»
Турнирное положение: Не хочется говорить, что запал «Миннесоты» закончился, но результаты в последних поединках откровенно не впечатляют.
Последние матчи: Отставание от зоны плей-офф составляет уже восемь очков, учитывая, что сыграно на два матча больше, чем у «королей», размещающихся на восьмой позиции.
Миннесота — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хайнс по-прежнему не может рассчитывать на Маруна, Сперджена и Фолиньо, а тут ещё и Годро в этот список добавился.
Общий тонус клуба: С «Сан-Хосе» придется играть на следующий день после поражения от «Сент-Луиса», однако уверенности в победе «дикарей» совсем нет.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Куинн и его «Сан-Хосе» по-прежнему не на последнем месте в конференции, несмотря на то, что результаты клуба неудовлетворительные.
Последние матчи: За пять последних матчей «акулы» не удосужились ни разу победить, а за два последних матча в их воротах побывало 13 голов.
Травмированные игроки: Потери по составу у калифорнийского клуба более, чем серьезные. Не могут играть Барабанов, Беннинг, Гёртл, Кутюр и Блэквуд.
Общий тонус клуба: Играть на территории «Миннесоты» никогда не легко, но в этот раз шансы на успех будут действительно реальными, поскольку играть «дикари» этот матч будут без дня отдыха.
Статистика для ставок
- «Миннесота» проиграла «акулам» два из последних трех последних матчей
- Два последних матча между этими клубами в Сент-Поле не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.57, на ничью — 5.47, на гостей — 5.16.
Прогноз: Вероятность победы хозяев весьма велика.
- 1.90Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставка
- 2.02СКА — Торпедо: прогноз и ставка
- 2.12Баффало — Виннипег: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Нас ждет очередная результативная игра.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.78.