«Бостон»
Турнирное положение: Игра «Бостона» в последний месяц немного сбавила обороты, н овсе равно зставляет нейтральных болельщиков быть под впечатлением.
Последние матчи: Три последних поединка «медведи» проиграли, но при всем этом набрали три очка, поскольку каждый из поединков не завершался в основное время матча.
Бостон — Вегас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На данный момент времени «Бостон» не может рассчитывать на Пойтраса Линдхольма и Лучича. Последний очень был пригодился при силовой борьбе у борта.
Общий тонус клуба: Игра против «Вегаса» будет конкурентоспособной, где борьба за победу будет вестись до последних секунд матча.
«Вегас»
Турнирное положение: Последние результаты «Вегаса» также лишены оптимизма, поскольку клуб из Невады смог победить только в последнем матче за четыре встречи.
Последние матчи: Зато победа была добыта не над кем-нибудь, а над самим «Торонто, да ещё и на его льду со счетом 6:2.
Травмированные игроки: Кэссиди со своими помощниками по-прежнему не может рассчитывать на Ленера, Каррьера, Доровеева, Стоуна, Хаудена и Айкела.
Общий тонус клуба: Матч на "Ти Ди Гардене" будет переполнен эмоциями и борьбой на каждом квадратном сантиметре льда в Массачусетсе.
Статистика для ставок
- "Бостон" шесть последних матчей по календарю играл как минимум овертаймы
- Хозяева за пять последних домашних матчей смогли победить лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.40, на гостей — 3.24.
Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этой игре.
Альтернативный прогноз: Овертаймом пахнет ещё задолго до начала этого поединка
Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.