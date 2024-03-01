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    «Бостон» окажется сильнее действующего чемпиона?

    «Бостон» — «Вегас». Ставка (к. 2.09), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Вегас»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Марта 2024 года
    Бостон
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    •  Бостон 03:00 Вегас Вегас
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    «Бостон»

    Турнирное положение: Игра «Бостона» в последний месяц немного сбавила обороты, н овсе равно зставляет нейтральных болельщиков быть под впечатлением.

    Последние матчи: Три последних поединка «медведи» проиграли, но при всем этом набрали три очка, поскольку каждый из поединков не завершался в основное время матча.

    Бостон — Вегас: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: На данный момент времени «Бостон» не может рассчитывать на Пойтраса Линдхольма и Лучича. Последний очень был пригодился при силовой борьбе у борта.

    Общий тонус клуба: Игра против «Вегаса» будет конкурентоспособной, где борьба за победу будет вестись до последних секунд матча.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Последние результаты «Вегаса» также лишены оптимизма, поскольку клуб из Невады смог победить только в последнем матче за четыре встречи.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Зато победа была добыта не над кем-нибудь, а над самим «Торонто, да ещё и на его льду со счетом 6:2.

    Травмированные игроки: Кэссиди со своими помощниками по-прежнему не может рассчитывать на Ленера, Каррьера, Доровеева, Стоуна, Хаудена и Айкела.

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    Общий тонус клуба: Матч на "Ти Ди Гардене" будет переполнен эмоциями и борьбой на каждом квадратном сантиметре льда в Массачусетсе.

    Статистика для ставок

    • "Бостон" шесть последних матчей по календарю играл как минимум овертаймы

    • Хозяева за пять последних домашних матчей смогли победить лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.40, на гостей — 3.24.

    Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этой игре.

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    • Альтернативный прогноз: Овертаймом пахнет ещё задолго до начала этого поединка

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Вегас» с коэффициентом 2.09. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Бостон» окажется сильнее действующего чемпиона?
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