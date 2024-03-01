В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Ти Ди Гарден Арене» 01 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Игра «Бостона» в последний месяц немного сбавила обороты, н овсе равно зставляет нейтральных болельщиков быть под впечатлением.

Последние матчи: Три последних поединка «медведи» проиграли, но при всем этом набрали три очка, поскольку каждый из поединков не завершался в основное время матча.

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Травмированные игроки: На данный момент времени «Бостон» не может рассчитывать на Пойтраса Линдхольма и Лучича. Последний очень был пригодился при силовой борьбе у борта.

Общий тонус клуба: Игра против «Вегаса» будет конкурентоспособной, где борьба за победу будет вестись до последних секунд матча.

«Вегас»

Турнирное положение: Последние результаты «Вегаса» также лишены оптимизма, поскольку клуб из Невады смог победить только в последнем матче за четыре встречи.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Зато победа была добыта не над кем-нибудь, а над самим «Торонто, да ещё и на его льду со счетом 6:2.

Травмированные игроки: Кэссиди со своими помощниками по-прежнему не может рассчитывать на Ленера, Каррьера, Доровеева, Стоуна, Хаудена и Айкела.

Общий тонус клуба: Матч на "Ти Ди Гардене" будет переполнен эмоциями и борьбой на каждом квадратном сантиметре льда в Массачусетсе.

Статистика для ставок

"Бостон" шесть последних матчей по календарю играл как минимум овертаймы

Хозяева за пять последних домашних матчей смогли победить лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.40, на гостей — 3.24.

Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этой игре.

Альтернативный прогноз: Овертаймом пахнет ещё задолго до начала этого поединка

Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.