«Анахайм»
Турнирное положение: Калифорнийский «Анахайм» хоть и не претендует на серьезные места по нынешнему сезону, но в отдельно взятых матчах «утки» способны задавать жару.
Последние матчи: В трех последних поединках «Дакс» одержали две победы, которые пришлись на гостевые поединки против «Оттавы» и «Баффало».
Травмированные игроки: Кронин вроде как наладил игру с молодым костяком луба, но травмы снова спутали все карты. Сейчас «утки» не могут рассчитывать на Лунё, Макгинна и Зеграса.
Общий тонус клуба: В матче против сравнимого по силам соперника гостям вполне под силу одержать очередную победу.
«Коламбус»
Турнирное положение: «Коламбус» старается делать все возможное, чтобы окончательно не ударить в грязь лицом, но пока что не сильно удачно справляется с этой задачей.
Последние матчи: Хотя «жакетов» нужно похвалить за последний матч против «Сан-Хосе», который был выигран со счетом 4:3.
Травмированные игроки: У «Блю Джекетс» на одного травмированного игрока меньше, нежели у «Анахайма», но даже отсутствие Фантилли и Лайне — это серьезное падение атакующего потенциала и без того не самого сильного в нападении клуба.
Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» шансы на успех примерно равные, поскольку обе команды находятся почти на дне своих конференций.
Статистика для ставок
- «Анахайм» выиграл два из последних трех матчей по календарю
- «Коламбус» не может выиграть у «уток» с 2020 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.69, на гостей — 2.64.
Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этой игре.
Альтернативный прогноз: Матч обещает быть упорным
Ставка: П1 с коэффициентом 2.37.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.