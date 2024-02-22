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    У «Анахайма» больше шансов на победу

    «Анахайм» — «Коламбус». Ставка (к. 2.37), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Коламбус»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Хонда Центре» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Калифорнийский «Анахайм» хоть и не претендует на серьезные места по нынешнему сезону, но в отдельно взятых матчах «утки» способны задавать жару.

    Последние матчи: В трех последних поединках «Дакс» одержали две победы, которые пришлись на гостевые поединки против «Оттавы» и «Баффало».

    Травмированные игроки: Кронин вроде как наладил игру с молодым костяком луба, но травмы снова спутали все карты. Сейчас «утки» не могут рассчитывать на Лунё, Макгинна и Зеграса.

    Общий тонус клуба: В матче против сравнимого по силам соперника гостям вполне под силу одержать очередную победу.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: «Коламбус» старается делать все возможное, чтобы окончательно не ударить в грязь лицом, но пока что не сильно удачно справляется с этой задачей.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Хотя «жакетов» нужно похвалить за последний матч против «Сан-Хосе», который был выигран со счетом 4:3.

    Травмированные игроки: У «Блю Джекетс» на одного травмированного игрока меньше, нежели у «Анахайма», но даже отсутствие Фантилли и Лайне — это серьезное падение атакующего потенциала и без того не самого сильного в нападении клуба.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» шансы на успех примерно равные, поскольку обе команды находятся почти на дне своих конференций.

    Статистика для ставок

    • «Анахайм» выиграл два из последних трех матчей по календарю

    • «Коламбус» не может выиграть у «уток» с 2020 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.69, на гостей — 2.64.

    Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этой игре.

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть упорным

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.37.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Анахайм» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на хоккей. У «Анахайма» больше шансов на победу
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