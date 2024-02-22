В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Хонда Центре» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Калифорнийский «Анахайм» хоть и не претендует на серьезные места по нынешнему сезону, но в отдельно взятых матчах «утки» способны задавать жару.

Последние матчи: В трех последних поединках «Дакс» одержали две победы, которые пришлись на гостевые поединки против «Оттавы» и «Баффало».

Травмированные игроки: Кронин вроде как наладил игру с молодым костяком луба, но травмы снова спутали все карты. Сейчас «утки» не могут рассчитывать на Лунё, Макгинна и Зеграса.

Общий тонус клуба: В матче против сравнимого по силам соперника гостям вполне под силу одержать очередную победу.

«Коламбус»

Турнирное положение: «Коламбус» старается делать все возможное, чтобы окончательно не ударить в грязь лицом, но пока что не сильно удачно справляется с этой задачей.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Хотя «жакетов» нужно похвалить за последний матч против «Сан-Хосе», который был выигран со счетом 4:3.

Травмированные игроки: У «Блю Джекетс» на одного травмированного игрока меньше, нежели у «Анахайма», но даже отсутствие Фантилли и Лайне — это серьезное падение атакующего потенциала и без того не самого сильного в нападении клуба.

Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» шансы на успех примерно равные, поскольку обе команды находятся почти на дне своих конференций.

Статистика для ставок

«Анахайм» выиграл два из последних трех матчей по календарю

«Коламбус» не может выиграть у «уток» с 2020 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.69, на гостей — 2.64.

Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этой игре.

Альтернативный прогноз: Матч обещает быть упорным

Ставка: П1 с коэффициентом 2.37.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.