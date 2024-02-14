В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» приятно удивляет своей игрой в последних поединках, и видно, что Мартин проделал большую работу со своим коллективом.

Последние матчи: В последнем своем поединке «Сенаторы» разобрались с фаворитом той игры «Торонто» (5:3). Что-то подсказывает, что это далеко не последний матч, где хоккеисты из столицы Канады нас удивят.

Травмированные игроки: Сейчас у аутсайдера Востока не могут принимать участие в матчах два игрока. Один из них Сандерсон, а другой Форсберг.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Коламбуса», который по таблице располагается ещё ниже, превосходство на стороне хозяев матча.

«Коламбус»

Турнирное положение: «Коламбус» окончательно бросил играть в середине сезона, поскольку никаких перспектив с 16 места Востока не просматривается.

Последние матчи: Винсент со своим клубом просто старается придумать какие-то наработки, который позволят в следующем сезоне выступить гораздо удачнее, чем в текущем.

Травмированные игроки: Фантилли и Лайне своему клубу не могли помочь уже продолжительное количество времени, а вот повреждение Чинахова совсем некстати.

Общий тонус клуба: В игре против «Оттавы» гостям рассчитывать не на что, поскольку хозяева льда на ходу и состав у них куда крепче.

Статистика для ставок

«Оттава» одержала победы в трех последних матчах по календарю

«Коламбус» выиграл два последних очных противостояния между этими клубами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 5.00, на гостей — 3.44.

Прогноз: Хозяева льда не заметят откровенно слабого соперника.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.21.