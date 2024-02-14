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    «Оттава» не заметит на льду «Коламбус»

    «Оттава» — «Коламбус». Ставка (к. 1.91), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Коламбус»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 14 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2024 года

    «Оттава»

    Турнирное положение: «Оттава» приятно удивляет своей игрой в последних поединках, и видно, что Мартин проделал большую работу со своим коллективом.

    Последние матчи: В последнем своем поединке «Сенаторы» разобрались с фаворитом той игры «Торонто» (5:3). Что-то подсказывает, что это далеко не последний матч, где хоккеисты из столицы Канады нас удивят.

    Травмированные игроки: Сейчас у аутсайдера Востока не могут принимать участие в матчах два игрока. Один из них Сандерсон, а другой Форсберг.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: В предстоящей игре против «Коламбуса», который по таблице располагается ещё ниже, превосходство на стороне хозяев матча.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: «Коламбус» окончательно бросил играть в середине сезона, поскольку никаких перспектив с 16 места Востока не просматривается.

    Последние матчи: Винсент со своим клубом просто старается придумать какие-то наработки, который позволят в следующем сезоне выступить гораздо удачнее, чем в текущем.

    Травмированные игроки: Фантилли и Лайне своему клубу не могли помочь уже продолжительное количество времени, а вот повреждение Чинахова совсем некстати.

    Общий тонус клуба: В игре против «Оттавы» гостям рассчитывать не на что, поскольку хозяева льда на ходу и состав у них куда крепче.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» одержала победы в трех последних матчах по календарю

    • «Коламбус» выиграл два последних очных противостояния между этими клубами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.91, на ничью — 5.00, на гостей — 3.44.

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    Прогноз: Хозяева льда не заметят откровенно слабого соперника.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.21.

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    «Оттава» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Оттава» не заметит на льду «Коламбус»
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