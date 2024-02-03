В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трактор»

Турнирное положение: По итогам 58 матчей «Трактор» поднялся на четвертое место в таблице Востока с 72 очками в активе. На один балл он ушел в отрыв от «Лады» и «Автомобилиста».

Последние матчи: В течение нескольких недель «Трактор» проводит беспроигрышную серию, в которую на сегодняшний день вошли пять матчей.

Коэффициенты матча Трактор — Ак Барс 1X2Новым игрокам 2.353.852.80Бонус$9500

Мощная партия челябинцев стартовала с разгрома «Сочи» (6:1). После этого команда Алексея Заварухина разобралась с «Сибирью» (3:1), «Нефтехимиком» (6:5 Б), «Авангардом» (5:4) и «Автомобилистом» (2:1 Б).

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Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

Состояние команды: Заключительный этап сезона «Трактор» поводит ударно. Команда добивается побед, старается ярко действовать впереди и намерена выйти в плей-офф с четвертой позиции.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 57 играх «Ак Барс» заработал 70 очков, с которыми застрял на седьмой строчке в Восточной конференции. При этом всего 2 балла отделяют его от места в первой четверке.

Последние матчи: Во второй половине января «Ак Барс» успел сформировать небольшую — 3-матчевую — беспроигрышную серию, за которой последовало поражение от «Авангарда» (2:4).

После неудачного выезда в Омск команда Зинэтулы Билялетдинова вновь встала на тропу победителей. В частности, казанцы разобрались с «Барысом» (3:1) и уничтожили «Сибирь» (4:0).

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: «Ак Барс» в который раз пытается подняться выше седьмого места, но конкуренты мешают достичь этой промежуточной цели. Тем не менее текущие результаты и игры в запасе формируют прочный задел на будущее.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 2.29, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 2.70.

В заключительной фазе сезона «Трактор» набрал превосходную форму , благодаря чему способен побороться за место в топ-4, а матчи с прямыми конкурентами вроде «Ак Барса», да еще и на домашнем льду, челябинцы отныне вправе рассматривать в контексте своего превосходства.

Команда Зинэтулы Билялетдинова также демонстрирует неплохие результаты, но едва ли это будет беспокоить хозяев предстоящей игры. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.80.

В трех матчах из последних пяти челябинцы забрасывали от пять шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.88.