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    «Трактору» удастся сохранить победный ритм?

    «Трактор» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.80) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Ак Барс»
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    «Трактор» в матче с «Автомобилистом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 03 Февраля 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 15:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Трактор»

    Турнирное положение: По итогам 58 матчей «Трактор» поднялся на четвертое место в таблице Востока с 72 очками в активе. На один балл он ушел в отрыв от «Лады» и «Автомобилиста».

    Последние матчи: В течение нескольких недель «Трактор» проводит беспроигрышную серию, в которую на сегодняшний день вошли пять матчей.

    Коэффициенты матча Трактор — Ак Барс

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  • 2.353.852.80Бонус$9500
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    Мощная партия челябинцев стартовала с разгрома «Сочи» (6:1). После этого команда Алексея Заварухина разобралась с «Сибирью» (3:1), «Нефтехимиком» (6:5 Б), «Авангардом» (5:4) и «Автомобилистом» (2:1 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: Заключительный этап сезона «Трактор» поводит ударно. Команда добивается побед, старается ярко действовать впереди и намерена выйти в плей-офф с четвертой позиции.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В 57 играх «Ак Барс» заработал 70 очков, с которыми застрял на седьмой строчке в Восточной конференции. При этом всего 2 балла отделяют его от места в первой четверке.

    Последние матчи: Во второй половине января «Ак Барс» успел сформировать небольшую — 3-матчевую — беспроигрышную серию, за которой последовало поражение от «Авангарда» (2:4).

    После неудачного выезда в Омск команда Зинэтулы Билялетдинова вновь встала на тропу победителей. В частности, казанцы разобрались с «Барысом» (3:1) и уничтожили «Сибирь» (4:0).

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    • Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: «Ак Барс» в который раз пытается подняться выше седьмого места, но конкуренты мешают достичь этой промежуточной цели. Тем не менее текущие результаты и игры в запасе формируют прочный задел на будущее.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 2.29, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 2.70.

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    В заключительной фазе сезона «Трактор» набрал превосходную форму, благодаря чему способен побороться за место в топ-4, а матчи с прямыми конкурентами вроде «Ак Барса», да еще и на домашнем льду, челябинцы отныне вправе рассматривать в контексте своего превосходства.

    Команда Зинэтулы Билялетдинова также демонстрирует неплохие результаты, но едва ли это будет беспокоить хозяев предстоящей игры. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.80.

    В трех матчах из последних пяти челябинцы забрасывали от пять шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.88.

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    «Трактор» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактору» удастся сохранить победный ритм?
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