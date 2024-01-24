В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Хонда Центре» 24 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анахайм»

«Анахайм» в последних матчах начал проигрывать все, что только можно, но это и не удивительно, имея в лазарете сразу шесть игроков основного состава.

Кронин старается даже в этой ситуации придумать что-то дельное, но одна молодежь неспособная выдерживать напряжение такого уровня.

Коэффициенты матча Анахайм — Баффало 1X2Новым игрокам 3.104.402.00Бонус$9500

Поражение от «Рейнджерс» (2:5) было вполне ожидаемым, а вот поражение в соседском дерби против «Сан-Хосе» итоговый результат мог быть и получше.

Все прогнозы на НХЛ

В игре против «Баффало» хозяева вполне могу тустроить горячий прием не самым организованным гостям, поэтому вероятность выигрыша «уток» в этом матче не исключается.

«Баффало»

«Баффало» может нормально играть только в матчах против совсем слабых клубов. Последний проигранный матч «Тампе» отчетливо это подтвердил.

Гранато уже не прилагает никаких усилий, чтобы его парни как-то мобилизовались, поскольку понимает, что в ближайшем времени светит отставка.

В матче против команды Купера защита снова обнажила все свои проблемы, как в атаке, так и в обороне, поэтому три пропущенные шайбы — ещё хороши итоговый показатель.

Предстоящий матч против «Анахайма» будет битвой сравнимых по силам соперников. Но гости выглядят в предстоящем противостоянии против фаворитов матча более вероятными победителями предстоящей игры.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.25, на гостей — 2.05.

Прогноз: «Сэйбрз» вполне могут расправиться с калифорнийцами.

Альтернативный прогноз: В этом матче ожидается обильное количество голов.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.