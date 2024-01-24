«Анахайм»
«Анахайм» в последних матчах начал проигрывать все, что только можно, но это и не удивительно, имея в лазарете сразу шесть игроков основного состава.
Кронин старается даже в этой ситуации придумать что-то дельное, но одна молодежь неспособная выдерживать напряжение такого уровня.
Коэффициенты матча Анахайм — Баффало
Поражение от «Рейнджерс» (2:5) было вполне ожидаемым, а вот поражение в соседском дерби против «Сан-Хосе» итоговый результат мог быть и получше.
В игре против «Баффало» хозяева вполне могу тустроить горячий прием не самым организованным гостям, поэтому вероятность выигрыша «уток» в этом матче не исключается.
«Баффало»
«Баффало» может нормально играть только в матчах против совсем слабых клубов. Последний проигранный матч «Тампе» отчетливо это подтвердил.
Гранато уже не прилагает никаких усилий, чтобы его парни как-то мобилизовались, поскольку понимает, что в ближайшем времени светит отставка.
В матче против команды Купера защита снова обнажила все свои проблемы, как в атаке, так и в обороне, поэтому три пропущенные шайбы — ещё хороши итоговый показатель.
Предстоящий матч против «Анахайма» будет битвой сравнимых по силам соперников. Но гости выглядят в предстоящем противостоянии против фаворитов матча более вероятными победителями предстоящей игры.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.25, на гостей — 2.05.
Прогноз: «Сэйбрз» вполне могут расправиться с калифорнийцами.
Альтернативный прогноз: В этом матче ожидается обильное количество голов.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.79.