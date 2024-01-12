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    «Нефтехимик» выдаст еще один результативный матч дома

    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
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    «Нефтехимик» в матче с «Ладой»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 12 января. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2024 года

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: На счету «Нефтехимика» 49 очков, которые он набрал в 50 матчах. В таблице Восточной конференции клуб из Нижнекамска занимает десятое место, на 4 балла отставая от зоны плей-офф.

    Последние матчи: В период с 29 декабря по 7 января «Нефтехимик» провел превосходную по своим меркам серию, в которую вошли пять матчей без поражений.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Салават Юлаев

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    Команда Олега Леонтьева одержала верх над «Адмиралом» (4:3, 5:1), «Ладой» (4:3 ОТ), «Металлургом» Мг (2:1) и «Витязем» (4:2). Первое в январе поражение «Нефтехимик» потерпел во вторник, уступив «Трактору» (3:5).

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    Не сыграют: Вратари Эмиль Гарипов, Артем Загидулин, защитник Илья Хохлов, нападающие Рафаэль Бикмуллин, Наиль Якупов — травмы.

    Состояние команды: Возможно, сами того не ожидая, нижнекамцы вновь были втянуты в борьбу за плей-офф. Недавняя беспроигрышная серия позволила «Нефтехимику» почти вплотную приблизиться к топ-8, хотя выдерживать подобный темп команде Олега Леонтьева весьма непросто.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: «Салават Юлаев» ослабил свои позиции в контексте борьбы за лидерство, но он по-прежнему замыкает первую тройку Востока с 63 баллами и опережает четвертый «Автомобилист» на 2 очка с тремя встречами в запасе.

    Последние матчи: Январская кампания для «Салавата Юлаева» началась безупречно: команда Виктора Козлова одержала три победы подряд, дважды забросив по 4+ шайбы.

    Так, «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2), «Сибирь» (3:2 ОТ) и «Барыс» (5:3). Последний матч — с «Куньлунем» на «Уфа-Арене» — завершился сенсационным поражением команды Козлова (1:2).

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    • Не сыграют: Нападающий Сергей Шмелев — травма.

    Состояние команды: В гонке лидеров Восточной конференции «Салават Юлаев» остался позади двух основных претендентов. Однако в текущей форме уфимцы способны надежно закрепиться на третьем месте, отодвинув от себя конкурентов вроде «Автомобилиста», «Трактора» или «Ак Барса».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 3.03, ничья — в 4.20, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.07.

    Безусловно, во встрече в Нижнекамске «Салават Юлаев», будучи одним из самых стабильных клубов Востока на данный момент, выйдет на лед в статусе железного фаворита.

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    Однако это не преуменьшает заслуги «Нефтехимика» в последних матчах. И речь идет не только о победах, но и в целом о яркой игре нижнекамцев в атаке. И на своем катке они будут заряжены на динамичный хоккей с соперником, который также способен выдать эффектный атакующий перфоманс.

    В шести матчах «Нефтехимика» из последних семи тотал подбирался к отметке 6 заброшенных шайб или даже превышал этот показатель. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.15.

    При этом во встрече данной категории класс команды может сыграть ключевую роль в вопросе определения победителя. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.

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    «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» выдаст еще один результативный матч дома
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