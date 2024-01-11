«Филадельфия»
Турнирное положение: По итогам 40 матчей «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с 46 очками. По дополнительным пунктам она отстает от «Айлендерс» и на 2 балла опережает сразу четырех преследователей.
Последние матчи: В заключительной встрече декабря «Филадельфия» проиграла в гостях «Сиэтлу» (1:2 ОТ). С этого момента началась серия поражений, которая разрослась в итоге до пяти матчей.
Коэффициенты матча Филадельфия — Монреаль
Прервать неудачный ряд команде Джона Тортореллы удалось лишь 6 января. Помогла домашняя игра с «Калгари» (3:2). За встречей с «Флеймз» последовало дерби Пенсильвании, но справиться на своем катке с «Питтсбургом» «Филадельфии» не удалось (1:4).
Не сыграют: Защитник Райан Эллис, нападающий Ной Кейтс — травмы.
Состояние команды: Многострадальной «Филадельфии» уже не удается выдерживать безумный темп, обусловленный высокой конкуренцией в борьбе за места в зоне плей-офф, при этом и конкуренты команды Тортореллы не демонстрируют ничего выдающегося.
«Монреаль»
Турнирное положение: Канадцы из Квебека находятся на 13-м месте в таблице Восточной конференции. В 39 матчах они набрали 39 баллов. На текущий момент отставание от клубов из зоны плей-офф составляет 5 очков.
Последние матчи: Неделями ранее «Монреаль» потерпел три подряд поражения: за этот период он не набрал ни одного очка и непременно пропускал от четырех шайб и более.
Победа над «Далласом» 3 января (4:3) помогла «Канадиенс» прийти в чувство, однако уже в следующем матче они были разгромлены «Баффало» (1:6). В последней встрече команда Мартена Сан-Луи одержала верх над «Рейнджерс» (4:3 Б).
Не сыграют: Вратарь Кэри Прайс, защитник Крис Уидман, нападающие Кирби Дах, Кристиан Дворак, Алекс Ньюхук, Таннер Пирсон, Рафаэль Харвин-Пинар — травмы.
Состояние команды: «Монреаль» — один из главных аутсайдеров Восточной конференции, который способен лишь на один-два ярких матча, за которыми непременно следуют поражения, хотя даже в вопросе борьбы за плей-офф его положение нельзя назвать безнадежным.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается в 2.07, ничья — в 4.74, а победа «Монреаля» — в 3.11.
К матчу с одним из аутсайдеров лиги «Флайерз» подходят на фоне пяти поражений в шести последних встречах, тем не менее в предстоящей игре шансы на победу у них достаточно высоки.
«Монреаль», хоть и имеет мимолетные успехи,
С учетом того, что команда Джона Тортореллы продолжает борьбу за место в плей-офф, такие матчи в контексте набора двух очков для нее являются обязательными. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит за 2.07.
Нынешние проблемы атакующего плана в обеих командах скажутся на зрелищности и общей событийности. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.95.