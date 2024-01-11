В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Феллс Фарго Центре» 11 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Монреаль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Филадельфия»

Турнирное положение: По итогам 40 матчей «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с 46 очками. По дополнительным пунктам она отстает от «Айлендерс» и на 2 балла опережает сразу четырех преследователей.

Последние матчи: В заключительной встрече декабря «Филадельфия» проиграла в гостях «Сиэтлу» (1:2 ОТ). С этого момента началась серия поражений, которая разрослась в итоге до пяти матчей.

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Прервать неудачный ряд команде Джона Тортореллы удалось лишь 6 января. Помогла домашняя игра с «Калгари» (3:2). За встречей с «Флеймз» последовало дерби Пенсильвании, но справиться на своем катке с «Питтсбургом» «Филадельфии» не удалось (1:4).

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Не сыграют: Защитник Райан Эллис, нападающий Ной Кейтс — травмы.

Состояние команды: Многострадальной «Филадельфии» уже не удается выдерживать безумный темп, обусловленный высокой конкуренцией в борьбе за места в зоне плей-офф, при этом и конкуренты команды Тортореллы не демонстрируют ничего выдающегося.

«Монреаль»

Турнирное положение: Канадцы из Квебека находятся на 13-м месте в таблице Восточной конференции. В 39 матчах они набрали 39 баллов. На текущий момент отставание от клубов из зоны плей-офф составляет 5 очков.

Последние матчи: Неделями ранее «Монреаль» потерпел три подряд поражения: за этот период он не набрал ни одного очка и непременно пропускал от четырех шайб и более.

Победа над «Далласом» 3 января (4:3) помогла «Канадиенс» прийти в чувство, однако уже в следующем матче они были разгромлены «Баффало» (1:6). В последней встрече команда Мартена Сан-Луи одержала верх над «Рейнджерс» (4:3 Б).

Не сыграют: Вратарь Кэри Прайс, защитник Крис Уидман, нападающие Кирби Дах, Кристиан Дворак, Алекс Ньюхук, Таннер Пирсон, Рафаэль Харвин-Пинар — травмы.

Состояние команды: «Монреаль» — один из главных аутсайдеров Восточной конференции, который способен лишь на один-два ярких матча, за которыми непременно следуют поражения, хотя даже в вопросе борьбы за плей-офф его положение нельзя назвать безнадежным.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается в 2.07, ничья — в 4.74, а победа «Монреаля» — в 3.11.

К матчу с одним из аутсайдеров лиги «Флайерз» подходят на фоне пяти поражений в шести последних встречах, тем не менее в предстоящей игре шансы на победу у них достаточно высоки.

«Монреаль», хоть и имеет мимолетные успехи, является одним из слабейших представителей Востока, которого преследуют кадровые проблемы . Кажется, для «Филадельфии» это отличная возможность разбавить их плачевную статистику.

С учетом того, что команда Джона Тортореллы продолжает борьбу за место в плей-офф, такие матчи в контексте набора двух очков для нее являются обязательными. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит за 2.07.

Нынешние проблемы атакующего плана в обеих командах скажутся на зрелищности и общей событийности. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.95.