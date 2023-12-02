В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Коламбус»

Когда сезон еще не начался, «Коламбус» уже вляпался в скандал, связанный с отставкой тренера. Но даже и без курьезного происшествия от «Блю Джекетс» в новой кампании ничего не ждали, называя его одним из главных аутсайдеров регулярки.

В 24 матчах команда из одноименного города в штате Огайо заработала 18 очков и застряла на 15-м месте в Восточной конференции. От зоны первой восьмерки ее отделяют 6 баллов, очевидно, что пробиться туда будет крайне тяжело.

Почти весь ноябрь «Блю Джекетс» страдали из-за невозможности одержать победу. Так, в период с 5 по 20 ноября команда Паскаля Венсана потерпела девять подряд поражений. В шести встречах в ее ворота было заброшено от четырех шайб и более.

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После затяжной серии неудач «Коламбус» одержал три победы в пяти следующих матчах. В частности, ему удалось обыграть «Чикаго» (7:3), «Нью-Джерси» (2:1) и «Бостон» (5:2). Во встречах с «Каролиной» (2:3) и «Монреалем» (2:4) «Блю Джекетс» остались без набранных очков.

«Оттава»

В преддверии сезона «Оттава» усилила атаку и вошла в этап перестройки, а на старте регулярки успела провести неплохую победную серию. Однако ее нынешние результаты напомнили о том, что перед нами один из аутсайдеров Востока.

В 17 матчах команда из канадской провинции Онтарио заработала 16 очков, с которыми рухнула на последнее место в конференции. На 2 балла она отстает от будущего соперника, имея на его фоне 7 игр в запасе.

После Глобальной серии в Стокгольме команда Ди Джея Смита успела провести 3-матчевый победную отрезок — второй в текущей регулярке. Соперниками «Сенаторз» были «Калгари» (4:1), «Детройт» (5:4 ОТ) и «Миннесота» (2:1 Б).

Но за встречей с «Уайлд» последовали новые неудачи. На своем катке «Оттава» дважды осталась без очков, пропустив суммарно 10 шайб. При родных трибунах канадцы проиграли «Айлендерс» (3:5) и «Флориде» (0:5).

Прогноз и ставка

На победу «Коламбуса» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.40, а на победу «Оттавы» — 2.33.

«Коламбус» и «Оттава» — два явных аутсайдера, которые моментами могут зажечь и выдать шикарный в плане результативности матч, несмотря на статус их соперника.

Что касается очной встречи, то командам опасаться друг друга точно не стоит, да и терять им особо нечего , поэтому на льду «Блю Джекетс» они проведут яркую игру, делая ставку на атаке, ведь оборона — это их слабое место.

От семи шайб и более в сумме было заброшено в трех домашних играх «Коламбуса» из пяти последних. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.02.

При этом в нескольких предыдущих матчах «Блю Джекетс» разобрались с серьезными соперниками уровня «Нью-Джерси» и «Бостона». Кажется, сейчас им ничего не мешает добиться успеха и в игре с «Оттавой» на своем катке. Наш альтернативный прогноз — «Коламбус» победит в матче за 2.09.