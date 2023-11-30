НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Детройта», «Вашингтон» — у «Лос-Анджелеса», Овечкин снова не забил

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Монреаль» — 2:4

Одну из двух шайб «Коламбуса» в этом матче забросил Егор Чинахов, которому ассистировал Дмитрий Воронков.

Чинахов, забивший во второй игре подряд, был признан третьей звездой матча.

«Монреаль» выиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Монреаль» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Голы: Лайне — 4, 23:40 — 1:0. Ньюхук — 7 (Гуле, Сузуки), 27:36 — 1:1. Чинахов — 3 (Воронков, Веренски), 29:47 — 2:1. Кофилд — 7 (Дворак, Слафковски), 34:08 — 2:2. Армиа — 2 (Мэтисон, Бэррон), 57:03 — 2:3. Линдстрем — 2 (п.в., Мэтисон), 59:03 — 2:4Вратари: Мерзликинс (57:59 — 59:03) — МонтембоШтраф: 2 — 4Броски: 28 (13+6+9) — 31 (9+14+8)

«Коламбус» — «Монреаль» — 2:4

«Рейнджерс» — «Детройт» — 3:2

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором первого гола своей команды в этом матче. В его активе 31 (12+19) очка в 21 игре сезона.

Панарин набрал очки в девяти домашних матчах подряд со старта сезона, повторив лучший за 27 лет результат для «Рейнджерс». В сезоне-1996/1997 Уэйн Гретцки выдал 10-матчевую результативную серию на своем льду.

«Рейнджерс» выиграли четыре из пяти последних матчей и возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Детройт» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Голы: Панарин — 12 (Лафренье, Миллер), 24:37 — 1:0. Зайдер — 3 (бол., Копп, Фаббри), 28:43 — 1:1. Фаббри — 6 (Берггрен, Копп), 29:06 — 1:2. Миллер — 3 (Зибанежад, Труба), 49:14 — 2:2. Веси — 5 (Лафренье, Трочек), 55:45 — 3:2Вратари: Шестеркин — Хуссо (58:25)Штраф: 14 — 8Броски: 41 (11+11+19) — 28 (7+9+12)

«Рейнджерс» — «Детройт» — 3:2

«Лос-Анджелес» — «Вашингтон» — 1:2

Нападающие «Вашингтона» Энтони Манта и Коннор Макмайкл набрали по 2 (1+1) очка.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в четвертом матче подряд.