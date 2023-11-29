В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нэшвилл»

В течение последних сезонов «Нэшвилл» остается твердым середняком Запада, который может выдать искрометную серию, а затем пропасть с радаров, переживая одну неудачу за другой. При этом большие задачи он традиционно не решает.

В 20 матчах «Нэшвиллу» удалось набрать 20 очков и подняться на девятую позицию в Западной конференции. Всего один балл отделяет клуб из одноименного города в штате Теннесси от зоны первой восьмерки, замыкаемой «Сиэтлом».

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С 18 ноября команда Эндрю Брюнетта покидает каток исключительно в качестве победителя. Ее текущая серия разрослась до пяти матчей, что является значительным прогрессом на фоне предыдущих результатов.

Все прогнозы на НХЛ

В каждой игре «Нэшвилл» снимал все вопросы в основное время, четырежды забросив по 4+ шайбы. Его соперниками были «Чикаго» (4,2), «Колорадо» (4:3), «Калгари» (4:2), «Сент-Луис» (8:3) и «Виннипег» (3:2).

«Питтсбург»

Текущий сезон станет для «Питтсбурга» настоящей проверкой на прочность: команда, в которой имеются ветераны, планирует ворваться в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли, обеспечив таким образом достойные проводы многим своим легендам.

Тем не менее достижение хотя бы первой цели — выход в следующий этап — является крайне непростой миссией. В 20 играх «Питтсбург» набрал 20 очков, с которыми оказался на 11-м месте в Восточной конференции, оторвавшись от двух преследователей по дополнительным пунктам.

Последней победы за пределами родной арены команда Майка Салливана добилась 15 ноября. В тот день она одержала верх над «Коламбусом» (5:3). В шести следующих встречах «Пингвинз» смогли выиграть всего дважды.

Один из самых образцовых матчей «Питтсбург» провел 20-го числа, в котором разгромил «Вегас» всухую (3:0), после чего его ждали новые неудачи: поочередно «Пингвинз» уступили «Рейнджерс» (0:1) и «Баффало» (2:3). В последней встрече команда Салливана разобралась с «Торонто» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Нэшвилла» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.40, а на победу «Питтсбурга» — 2.39.

К матчу с «Питтсбургом» команда Эндрю Брюнетта набрала фантастическую форму, что значительно усложняет задачу для «Пингвинз», так как сейчас «Нэшвилл» не только добивается побед, но и показывает сумасшедшую по своим меркам результативность .

«Питтсбург» в преддверии выезда в Теннесси оформил всего две победы в последних шести матчах, поэтому его командные кондиции вызывают опасения. Кажется, статус фаворита ему был выписан авансом, хотя в действительности больше шансов на своей территории будет у «Предаторз», демонстрирующих уверенную игру.

В недавних встречах команда Брюнетта разобралась с несколькими серьезными соперниками. Вряд ли ей сейчас что-то помешает проделать этот же номер с «Питтсбургом». Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой 0 за 2.03.

Учитывая результативность «Предаторз» в предыдущих матчах, хорошим вариантом для ставки будет тотал больше 6.5 за 2.19.