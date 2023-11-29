ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Палмейрас» может защитить титул чемпионаБорьба до последнего тура. Титульная гонка в Бразилии обострилась на финише Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А?
  • 21:45
    • «Локомотив» победил ЦСКА с минимальным преимуществом
    Все новости спорта

    «Нэшвилл» способен на очередную сенсацию

    «Нэшвилл» — «Питтсбург». Ставка и прогноз (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 29 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Питтсбург Пингвинз
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Питтсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нэшвилл» в игре с «Сент-Луисом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. НХЛ 29 Ноября 2023 года
    Нэшвилл
  • НХЛ
    •  Нэшвилл 04:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
    •

    «Нэшвилл»

    В течение последних сезонов «Нэшвилл» остается твердым середняком Запада, который может выдать искрометную серию, а затем пропасть с радаров, переживая одну неудачу за другой. При этом большие задачи он традиционно не решает.

    В 20 матчах «Нэшвиллу» удалось набрать 20 очков и подняться на девятую позицию в Западной конференции. Всего один балл отделяет клуб из одноименного города в штате Теннесси от зоны первой восьмерки, замыкаемой «Сиэтлом».

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Питтсбург

    1X2Новым игрокам
  • 2.554.402.30Бонус$9500
    •

    С 18 ноября команда Эндрю Брюнетта покидает каток исключительно в качестве победителя. Ее текущая серия разрослась до пяти матчей, что является значительным прогрессом на фоне предыдущих результатов.

    Все прогнозы на НХЛ

    В каждой игре «Нэшвилл» снимал все вопросы в основное время, четырежды забросив по 4+ шайбы. Его соперниками были «Чикаго» (4,2), «Колорадо» (4:3), «Калгари» (4:2), «Сент-Луис» (8:3) и «Виннипег» (3:2).

    «Питтсбург»

    Текущий сезон станет для «Питтсбурга» настоящей проверкой на прочность: команда, в которой имеются ветераны, планирует ворваться в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли, обеспечив таким образом достойные проводы многим своим легендам.

    Тем не менее достижение хотя бы первой цели — выход в следующий этап — является крайне непростой миссией. В 20 играх «Питтсбург» набрал 20 очков, с которыми оказался на 11-м месте в Восточной конференции, оторвавшись от двух преследователей по дополнительным пунктам.

  • НХЛ. «Эдмонтон» забросил восемь шайб «Анахайму», «Чикаго» уступил «Сент-Луису»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 ноября
  • Вчера

    • Последней победы за пределами родной арены команда Майка Салливана добилась 15 ноября. В тот день она одержала верх над «Коламбусом» (5:3). В шести следующих встречах «Пингвинз» смогли выиграть всего дважды.

    Один из самых образцовых матчей «Питтсбург» провел 20-го числа, в котором разгромил «Вегас» всухую (3:0), после чего его ждали новые неудачи: поочередно «Пингвинз» уступили «Рейнджерс» (0:1) и «Баффало» (2:3). В последней встрече команда Салливана разобралась с «Торонто» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нэшвилла» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.40, а на победу «Питтсбурга» — 2.39.

    К матчу с «Питтсбургом» команда Эндрю Брюнетта набрала фантастическую форму, что значительно усложняет задачу для «Пингвинз», так как сейчас «Нэшвилл» не только добивается побед, но и показывает сумасшедшую по своим меркам результативность.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Питтсбург» в преддверии выезда в Теннесси оформил всего две победы в последних шести матчах, поэтому его командные кондиции вызывают опасения. Кажется, статус фаворита ему был выписан авансом, хотя в действительности больше шансов на своей территории будет у «Предаторз», демонстрирующих уверенную игру.

    В недавних встречах команда Брюнетта разобралась с несколькими серьезными соперниками. Вряд ли ей сейчас что-то помешает проделать этот же номер с «Питтсбургом». Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит с форой 0 за 2.03.

    Учитывая результативность «Предаторз» в предыдущих матчах, хорошим вариантом для ставки будет тотал больше 6.5 за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индиана — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гояс — Крузейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фис — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Штрикер — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» способен на очередную сенсацию
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры