В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «PNC-арене» 19 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Несмотря на трудности, с которыми «Каролина» по-прежнему иногда сталкивается, она рассматривается в качестве обязательного участника Кубка Стэнли. Кроме того, по итогам регулярки «Харрикейнз» вполне могут занять более высокую позицию, чем имеют сейчас.

В 16 матчах клуб из города Роли, штат Северная Каролина, набрал 18 очков, с которыми занимает седьмую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов заработал три других клуба — восьмая «Тампа-Бэй», а также идущие выше «Вашингтон» и «Торонто».

В преддверии нового домашнего матча стоит напомнить, что последняя победа «Каролины» на ее территории состоялась 8 ноября. В тот день команда Рода Бриндамора с трудом справилась с «Баффало», закончив встречу в овертайме (3:2 ОТ).

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Следующие игры «Харрикейнз» провели с переменчивым успехом в гостях: крупно влетели «Флориде» (2:5) и разгромили «Тампу-Бэй» (4:0). В матче 16-го числа «Каролина» на своем льду встретилась с «Филадельфией», которой, вопреки ожиданиям, отдала два очка (1:3).

«Питтсбург»

В новый сезон «Питтсбург» входил с большими планами, первоначальный этап которых — избежать провала прошлой кампании. Однако старт «Пингвинз» был омрачен слабыми результатами. Но, кажется, теперь они в прошлом.

В 15 матчах «Питтсбург» набрал 16 очков, с которыми занимает 11-е место в Восточной конференции. При этом всего два балла отделяют клуб из одноименного города в штате Пенсильвания от соперников до пятой строчки включительно.

В период с 5 по 10 ноября «Питтсбург» провел командировку в Калифорнии, начав ее с яркой победы над «Сан-Хосе» (10:2). После этого команда Майка Салливана успешно закончила матчи с «Анахаймом» (2:0) и «Лос-Анджелесом» (4:3: ОТ).

Серию побед «Питтсбург» увеличил в играх с «Баффало» (4:0) и «Коламбусом» (5:3). Так, «Пингвинз» выдали самый продолжительный в текущем сезоне отрезок без ошибок (5 матчей). В последней встрече команда Салливана потерпела первое в ноябре поражение, уступив дома «Нью-Джерси» (2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.50, а на победу «Питтсбурга» — 3.15.

В преддверии непростого выезда в Северную Каролину «Питтсбург» обнулил беспроигрышную серию. Безусловно, в ближайших его планах будут попытки начать новую, хотя и первый соперник после поражения от «Нью-Джерси» не может считаться простым.

Тем не менее у «Каролины» не все так гладко : команду Рода Бриндамора на регулярной основе преследуют проблемы в обороне, а ее атака и вовсе не ассоциируется с матчами с высокой результативностью. Поэтому даже со своими больными точками «Пингвинз» могут претендовать на гостевую победу.

В матчах с соперниками, которые находятся в хорошей форме, «Каролине» в последнее время редко достаются очки. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет за 1.95.

Как было упомянуто ранее, «Харрикейнз», чаще акцентируясь на обороне, не спешат выдавать насыщенные в плане заброшенных шайб матч. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.95.