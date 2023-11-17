НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», «Тампа» обыграла «Чикаго», «Сан-Хосе» разгромил «Сент-Луис»

«Оттава» — «Детройт» 5:4 ОТ

Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился двумя голевыми передачами. Защитник Артем Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Российский нападающий гостей Клим Костин не отметился результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Детройт» — 5:4 ОТ (3:0, 1:4, 0:0, 1:0) Голы: Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 5:57 — 1:0. Ткачак — 10 (Штюцле, Жиру), 9:57 — 2:0. Сандерсон — 4 (Тарасенко, Норрис), 13:09 — 3:0. Норрис — 5 (Джозеф, Тарасенко), 21:18 — 4:0. Раймонд — 6, 29:39 — 4:1. Перрон — 4 (Мяяття, Гостисбеер), 33:20 — 4:2. Дебринкэт — 11 (Гостисбеер, Комфер), 36:33 — 4:3. Гостисбеер — 4 (Комфер, Мяяття), 37:12 — 4:4. Штюцле — 4 (Батерсон, Сандерсон), 64:58 — 5:4Вратари: Корписало — РаймерШтраф: 6-12Броски: 34 (9+10+12+3) — 41 (14+19+5+3)

«Оттава» — «Детройт» 5:4 ОТ

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 2:5

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 21 минуту 53 секунды, но результативными действиями не отметился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) Голы: Раст — 8 (Гюнцель), 6:36 — 1:0. Лазар — 3 (мен., Хаула), 13:34 — 1:1. Раст — 9 (Карлссон, Кросби), 23:17 — 2:1. Бастиан — 1 (Хаула, Хэмилтон), 23:55 — 2:2. Братт — 8 (Л. Хьюз, Лазар), 42:35 — 2:3. Хольц — 4 (Мерсер, Палат), 51:24 — 2:4. Тоффоли — 9 (Братт, Л. Хьюз), 51:44 — 2:5Вратари: Джерри — Ванечек (40:35 — 40:38)Штраф: 2-6Броски: 24 (9+7+8) — 31 (10+11+10)

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 2:5

«Коламбус» — «Аризона» 2:3

По голевой передаче в свой актив записали россияне Дмитрий Воронков и Иван Проворов. «Коламбус» потерпел седьмое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Аризона» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Голы: Северсон — 2 (Воронков, Проворов), 21:45 — 1:0. Хейтон — 2 (Кессельринг, Дамба), 26:20 — 1:1. Кули — 2 (бол., Дурзи, Келлер), 49:39 — 1:2. Крауз — 7 (Бьюгстад), 50:07 — 1:3. Северсон — 3 (Веренски, Тексье), 58:03 — 2:3Вратари: Мерзликинс (56:27 — 58:03, 58:16) — ИнгрэмШтраф: 4-6Броски: 41 (17+7+17) — 32 (9+15+8)

«Коламбус» — «Аризона» 2:3

«Монреаль» — «Вегас» 5:6

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вегас» — 5:6 (2:0, 2:4, 1:2) Голы: Ньюхук — 4 (Сузуки, Мэтисон), 6:43 — 1:0. Ковачевич — 1 (Ньюхук, Сузуки), 10:03 — 2:0. Хауден — 3 (мен., Колесар), 22:33 — 2:1. Юленен — 2, 28:28 — 3:1. Макнэбб — 1 (Теодор, Айкел), 28:46 — 3:2. Маршессо — 7 (Барбашев, Амадио), 31:20 — 3:3. Юленен — 3 (Пеццетта, Линдстрем), 31:53 — 4:3. Теодор — 4 (бол., Айкел, Стоун), 36:07 — 4:4. Айкел — 7 (бол., Теодор, Стоун), 58:04 — 4:5. Стоун — 5 (бол., Карлссон, Теодор), 58:48 — 4:6. Бэррон — 4 (Кофилд, Мэтисон), 59:06 — 5:6Вратари: Примо (18:56 — 19:11, 58:56 — 59:06, 59:29) — ХиллШтраф: 14-6Броски: 28 (6+10+12) — 42 (18+11+13)

«Монреаль» — «Вегас» 5:6

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 2:4

Российский защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт два очка (1+1). Его соотечественник Никита Кучеров отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Голы: Райхель — 1 (бол., Курашев, Корчински), 12:59 — 1:0. Пойнт — 7 (бол., Хедман, Кучеров), 24:40 — 1:1. Сергачев — 1 (Пойнт, Стэмкос), 29:01 — 1:2. Перри — 4 (Дикинсон, Катчук), 42:09 — 2:2. Хедман — 4 (Чернак, Пойнт), 51:53 — 2:3. Хагель — 8 (п.в., Сергачев), 59:11 — 2:4Вратари: Мразек (58:35 — 59:11, 59:21) — ЙоханссонШтраф: 13-11Броски: 15 (6+7+2) — 30 (12+9+9)

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» 2:4

«Калгари» — «Ванкувер» 5:2

Защитник «Флэймз» Никита Задоров и форвард «Кэнакс» Илья Михеев результативными действиями не отличились.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Ванкувер» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Петтерссон — 8 (бол., Миллер, Хьюз), 9:38 — 0:1. Уигар — 3 (Грир, Линдхольм), 17:55 — 1:1. Дюбе — 3 (Манджапане, Андерссон), 30:49 — 2:1. Хэнифин — 3 (Коулмэн, Линдхольм), 39:24 — 3:1. Юбердо — 3 (Баклунд, Коулмэн), 45:53 — 4:1. Хегландер — 4 (Майерс, Лафферти), 50:06 — 4:2. Линдхольм — 3 (п.в., Юбердо), 58:08 — 5:2Вратари: Маркстрем (5:49 — 7:05, 51:08 — 51:11) — Десмит (57:24 — 58:08)Штраф: 10-8Броски: 39 (11+17+11) — 24 (9+5+10)

«Калгари» — «Ванкувер» 5:2

«Сиэтл» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б

«Айлендерс» проиграли уже седьмой матч подряд. «Сиэтл» в свою очередь прервал трехматчевую серию поражений.

Российский вратарь «островитян» Семён Варламов отразил 29 из 32 бросков по воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Ли — 2 (бол., Хорват, Нельсон), 3:46 — 0:1. Бенайерс — 2 (бол., Данн, Ямамото), 9:54 — 1:1. Веннберг — 2 (бол., Бьоркстранд, Эберле), 18:29 — 2:1. Сизикас — 3 (Барзал, Пулок), 34:25 — 2:2. Добсон — 6 (бол., Барзал, Палмиери), 41:48 — 2:3. Ямамото — 3 (бол., Шварц, Толванен), 44:50 — 3:3Победный буллит: ЯмамотоВратари: Грубауэр (65:00) — Варламов (54:56 — 55:21, 65:00)Штраф: 12-10Броски: 32 (16+6+10+0) — 24 (6+10+5+3)

«Сиэтл» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б

«Лос-Анджелес» — «Флорида» 2:1

В составе «королей» по разу отличились Кевин Фиала и Анже Копитар. Единственную шайбу «пантер» забросил Сэм Рейнхарт.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Флорида» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Фиала — 3 (Дано, Мур), 1:20 — 1:0. Копитар — 8 (бол., Фиала, Даути), 33:53 — 2:0. Райнхарт — 13 (Верхэге, Барков), 51:45 — 2:1Вратари: Тэлбот (32:23 — 32:43) — Бобровский (57:43)Штраф: 12-6Броски: 26 (9+9+8) — 31 (8+10+13)

«Лос-Анджелес» — «Флорида» 2:1

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 5:1

Российский защитник «Сан‑Хосе» Никита Охотюк отметился двумя голевыми передачами, для 22‑летнего хоккеиста это второе и третье набранное очко в сезоне (0+3). В концовке встречи форвард «Сент‑Луиса» Павел Бучневич помог своей команде избежать сухого поражения.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) Голы: Хоффман — 2 (Штурм, Задина), 2:02 — 1:0. Эклунд — 3 (Охотюк), 20:17 — 2:0. Смит — 1 (Канин, Карпентер), 22:39 — 3:0. Канин — 4 (Смит, Карпентер), 23:25 — 4:0. Хоффман — 3 (Задина, Охотюк), 33:45 — 5:0. Бучневич — 5 (Фолк, Томас), 53:55 — 5:1Вратари: Кяхкенен — Хофер (Биннингтон, 23:25)Штраф: 8-2Броски: 35 (15+12+8) — 45 (11+16+18)

«Шаркс» прервали серию из трех поражений и с семью очками замыкают таблицу Западной конференции.