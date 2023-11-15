«Коламбус»
«Коламбус» вернулся к своей игре прошлого сезона, когда клуб из Огайо проигрывал всем, кому только можно.
Прямо сейчас у «жакетов» пять поражений подряд, и выхода из этой безнадежной ситуации и близко не видно.
При этом нельзя сказать, что клуб Паскаля Винсента играет безвольно, но проигрыши в одну шайбу очков не приносят.
Настроение скверное, а «Питтсбург» выглядит явно воодушевленным. Сложно представить, что может помешать гостям одержать легкую победу.
«Питтсбург»
«Питтсбург» имеет в своем активе четыре победы подряд, причем за эти встречи он отправил в ворота соперника 20 (!) шайб, половина из которых пришлась на игру против «Сан-Хосе».
В двух поединках «пингвины» так и вовсе не пропустили, что весьма хороший знак. Хотя с вратарской позицией были крайне серьезные сложности с прошлого сезона.
Салливан в очередной раз доказывает свой профессионализм работой со звездами первой величины, которые от года к году не молодеют.
В предстоящей игре против «Коламбуса» именно гости имеют больше шансов на победу, и им вполне по силам добиться легкого успеха.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.84, на гостей — 1.94.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости уверенно выиграют предстоящий поединок.
Альтернативный прогноз: Ожидаем очередной результативный матч от «пингвинов».
Ставка: П2 с коэффициентом 1.94.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.36.