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    «Питтсбург» не оставит шансов «Коламбусу»?

    «Коламбус» — «Питтсбург». Ставка (к. 1.94), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Питтсбург»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коламбус»

    «Коламбус» вернулся к своей игре прошлого сезона, когда клуб из Огайо проигрывал всем, кому только можно.

    Прямо сейчас у «жакетов» пять поражений подряд, и выхода из этой безнадежной ситуации и близко не видно.

    При этом нельзя сказать, что клуб Паскаля Винсента играет безвольно, но проигрыши в одну шайбу очков не приносят.

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    Настроение скверное, а «Питтсбург» выглядит явно воодушевленным. Сложно представить, что может помешать гостям одержать легкую победу.

    «Питтсбург»

    «Питтсбург» имеет в своем активе четыре победы подряд, причем за эти встречи он отправил в ворота соперника 20 (!) шайб, половина из которых пришлась на игру против «Сан-Хосе».

    В двух поединках «пингвины» так и вовсе не пропустили, что весьма хороший знак. Хотя с вратарской позицией были крайне серьезные сложности с прошлого сезона.

    Салливан в очередной раз доказывает свой профессионализм работой со звездами первой величины, которые от года к году не молодеют.

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    В предстоящей игре против «Коламбуса» именно гости имеют больше шансов на победу, и им вполне по силам добиться легкого успеха.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.42, на ничью — 4.84, на гостей — 1.94.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости уверенно выиграют предстоящий поединок.

    Альтернативный прогноз: Ожидаем очередной результативный матч от «пингвинов».

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.36.

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    «Коламбус» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» не оставит шансов «Коламбусу»?
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