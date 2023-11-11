«Металлург» Мг
Навалившиеся несколько недель назад проблемы лишили «Магнитку» лидерства на Востоке, однако теперь, похоже, все те неприятности теряют актуальность: «Металлург» Мг планомерно выходит из игрового кризиса и намерен вернуть то, что потерял ранее.
В 29 встречах магнитогорцы набрали 38 очков, с которыми занимают второе место в Восточной конференции. На один балл они отстают от первой «Лады», имея игру в запасе, и по дополнительным показателям опережают третий «Ак Барс».
Коэффициенты матча Металлург Мг — Ак Барс
С 19 по 29 октября результаты команды Андрея Разина едва ли соответствовали ее статусу: в пяти подряд встречах она проиграла, четырежды оставшись вообще без набранных очков и трижды пропустив по 4+ шайбы.
Но, как было упомянуто ранее, эту серию хоккеисты «Магнитки» начинают понемногу забывать. В трех последних встречах «Металлург» Мг победил. Поочередно он смял «Барыс» (3:2), минское «Динамо» (5:1) и «Сибирь» (6:3).
«Ак Барс»
Неоднократно номинально сильнейший клуб Восточной конференции имел шанс не только подняться, но и закрепиться на первом месте в таблице, однако серия поражений в важнейших играх в который раз лишила «Ак Барс» этой возможности.
В 28 матчах казанцы набрали 38 очков и снова опустились на третье место. По дополнительным показателям — с одной встречей в запасе — «Ак Барс» отстает от будущего соперника.
Текущий месяц начался для команды Зинэтулы Билялетдинова с болезненного удара по ее самолюбию. Виной тому стало «Зеленое дерби» в Уфе: в очередной раз казанцы потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:3).
Однако после провала в принципиальной встрече «Ак Барс» провел два достойных матча, в которых обыграл «Барыс» (5:3, 3:0). В четверг казанцев ждало новое разочарование — второе в текущей регулярке поражение от «Лады» (2:3).
Коэффициенты
На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.55.
Прогноз
Казанцы снова упустили возможность упрочить лидерство на Востоке. Да и если в целом смотреть на последние результаты, то в статистике «Ак Барса» накопилось достаточное количество поражений, при которых команде трудно даются заброшенные шайбы.
Магнитогорцы неделями ранее сами пережили серию сплошных неудач, но, выйдя из нее,
Ставка
Последние матчи «Магнитки» запомнились ее яркой и эффективной игрой впереди. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.55.
Минимум 3 шайбы забрасывали магнитогорцы в четырех предыдущих встречах, а в двух недавних этот показатель доходил до 5 голов и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.93.