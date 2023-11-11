В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Металлург» 11 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Навалившиеся несколько недель назад проблемы лишили «Магнитку» лидерства на Востоке, однако теперь, похоже, все те неприятности теряют актуальность: «Металлург» Мг планомерно выходит из игрового кризиса и намерен вернуть то, что потерял ранее.

В 29 встречах магнитогорцы набрали 38 очков, с которыми занимают второе место в Восточной конференции. На один балл они отстают от первой «Лады», имея игру в запасе, и по дополнительным показателям опережают третий «Ак Барс».

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С 19 по 29 октября результаты команды Андрея Разина едва ли соответствовали ее статусу: в пяти подряд встречах она проиграла, четырежды оставшись вообще без набранных очков и трижды пропустив по 4+ шайбы.

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Но, как было упомянуто ранее, эту серию хоккеисты «Магнитки» начинают понемногу забывать. В трех последних встречах «Металлург» Мг победил. Поочередно он смял «Барыс» (3:2), минское «Динамо» (5:1) и «Сибирь» (6:3).

«Ак Барс»

Неоднократно номинально сильнейший клуб Восточной конференции имел шанс не только подняться, но и закрепиться на первом месте в таблице, однако серия поражений в важнейших играх в который раз лишила «Ак Барс» этой возможности.

В 28 матчах казанцы набрали 38 очков и снова опустились на третье место. По дополнительным показателям — с одной встречей в запасе — «Ак Барс» отстает от будущего соперника.

Текущий месяц начался для команды Зинэтулы Билялетдинова с болезненного удара по ее самолюбию. Виной тому стало «Зеленое дерби» в Уфе: в очередной раз казанцы потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (1:3).

Однако после провала в принципиальной встрече «Ак Барс» провел два достойных матча, в которых обыграл «Барыс» (5:3, 3:0). В четверг казанцев ждало новое разочарование — второе в текущей регулярке поражение от «Лады» (2:3).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.55.

Прогноз

Казанцы снова упустили возможность упрочить лидерство на Востоке. Да и если в целом смотреть на последние результаты, то в статистике «Ак Барса» накопилось достаточное количество поражений, при которых команде трудно даются заброшенные шайбы.

Магнитогорцы неделями ранее сами пережили серию сплошных неудач, но, выйдя из нее, вернулись на прежний уровень , добившись побед, подкрепленных высокой результативностью. В нынешней форме «Металлург» Мг, обретший уверенность, способен разделаться с «Ак Барсом» на своем катке.

Ставка

Последние матчи «Магнитки» запомнились ее яркой и эффективной игрой впереди. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.55.

Минимум 3 шайбы забрасывали магнитогорцы в четырех предыдущих встречах, а в двух недавних этот показатель доходил до 5 голов и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 1.93.