В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Лада Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

Команда из Тольятти находится на пике своей формы и демонстрирует игру, которую от нее никто не ожидал увидеть в преддверии сезона. И промежуточное лидерство на Востоке, бесспорно, войдет в клубную историю.

Однако, несмотря на почти идеальные результаты «Лады», ее прямой конкурент — «Ак Барс» — проводит свои матчи еще успешнее, из-за чего тольяттинцы вынуждены были подвинуться на вторую строчку в конференции, отстав всего на один балл от будущего соперника.

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В текущем сезоне «Лада» нередко заканчивает матчи сенсационными победами над топ-соперниками. В частности, в последних встречах октября команда Олега Браташа смяла «Ак Барс» (6:3) и «Металлург» Мг (4:3), дополнив позже серию игрой с «Адмиралом» (3:1).

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Безошибочному циклу «Лады» пришел конец 2 ноября, когда тольяттинцы на своем льду получили неплохую встряску от «Северстали» (1:4). Но уже в следующей встрече команда Браташа вновь была на высоте: в гостевом матче с ЦСКА она оставила действующего чемпиона без очков (4:3).

«Ак Барс»

При высокой конкуренции на Востоке «Ак Барс» рассчитывал вырваться в лидеры благодаря запасу матчей, в которых можно было набрать дополнительные очки и опередить преследователей математически, а не по вторичным показателям.

Так, по итогам 27 проведенных встреч «Ак Барс» занял первое место с 38 баллами. На одно очко он обошел вторую «Ладу», имея две игры в запасе. На 2 балла казанцы оторвались от третьего «Металлурга» Мг, на 3 — от «Салавата Юлаева» и «Авангарда».

Находясь в такой плотной борьбе, команде Зинэтулы Билялетдинова крайне важно сохранять способность набирать очки на дистанции, однако в последнее время с этим у нее возникают проблемы. В частности, в период с 27 октября по 2 ноября казанцы проиграли в трех матчах из четырех.

Самым болезненным во всех смыслах оказалось поражение от «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби» в Уфе (1:3). Однако за матчем в гостях последовали новые победы. Дважды кряду «Ак Барс» одержал верх над «Барысом» (5:3, 3:0).

Коэффициенты

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.21.

Прогноз

Еще свежей остается в памяти крупная победа «Лады» на ее территории, которая позволила на время возглавить таблицу Востока. Однако «Ак Барс» в других матчах наверстал упущенное и стал новым лидером конференции.

Бесспорно, в статусе фаворита команда Зинэтулы Билялетдинова едет в Тольятти с целью взять реванш и, конечно, отдалиться от прямого конкурента еще на пару очков .

Ставка

В предстоящем матче казанцы имеют двойной мотивационный фон, однако «Лада» не покинет родной каток без попытки устроить жаркий прием более статусному клубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.90.

Даже в проигранной встрече команда Зинэтулы Билялетдинова смогла забросить три шайбы. Такой показатель результативности является для нее будничным. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.00.