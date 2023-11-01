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    «Трактор» добьется четвертой подряд победы

    «Трактор» — «Адмирал». Ставка и прогноз (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Адмирал»
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    «Трактор» в дерби с «Магниткой»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Трактор Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Ноября 2023 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Трактор»

    При всех своих неудачах и проблемных аспектах игры «Трактор» умело хватается за каждую возможность остаться в первой пятерке Востока, борясь за это право с несколькими солидными конкурентами — от «Автомобилиста» до «Салавата Юлаева» и «Авангарда».

    В 25 матчах челябинцы набрали 28 очков, с которыми занимает пятую позицию, на один балл оторвавшись от уфимцев и омичей. При этом с соперниками из Екатеринбурга «Трактору» удалось сравняться по очкам при равенстве сыгранных встреч.

    Коэффициенты матча Трактор — Адмирал

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    На прошлой неделе команда Алексея Заварухина провела четыре матча, проиграв всего раз. На выезде челябинцы не справились с «Нефтехимиком» — клубом, который находится на этапе фантастического подъема (1:2).

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    После встречи в Нижнекамске «Трактор» дважды разбил «Магнитку» — в гостях (4:2) и дома (5:1). Последнюю игру команда Заварухина также провела почти идеально: на своей территории она победила «Куньлунь» (5:2).

    «Адмирал»

    Текущий сезон стал для «Адмирала» настоящим стихийным бедствием после исторической прошлой кампании с дебютным выходом в плей-офф. Сейчас такие свершения максимально далеки от клуба из Владивостока даже в мыслях ярых оптимистов.

    В 22 играх «Адмирал» набрал всего 15 очков, с которыми застрял на последней строчке в Восточной конфедерации, оказавшись при этом худшим клубом в чемпионате по данному показателю. От 11-го «Барыса» он уже отстает на 6 баллов, а от соперников из топ-8 — на 12.

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    • В период с 8 по 22 октября «Адмирал» накрыла серия поражений, которая не отпускала его в течение шести матчей. В каждом команда Леонида Тамбиева проиграла в основное время, трижды получив в свои ворота по 4+ шайбы.

    Прервать цикл турнирных потерь удалось крайне эффектно: на своем катке «Адмирал» взял верх над ЦСКА (3:2 ОТ). Позже команда Тамбиева смогла отнять одно очко у «Витязя» (3:4 Б), а в игре с «Ладой» в понедельник дальневосточный клуб в очередной раз остался ни с чем (1:3).

    Коэффициент

    На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью — 4.30, а на победу «Адмирала» — 4.00.

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    Прогноз

    В преддверии матча с «Адмиралом» «Трактор» добился трех убедительных побед, продолжая тяжелейшую борьбу за четвертое-пятое место со статусными соперниками.

    Команда Леонида закапывает себя на дне Восточной конференции. Никаких шансов и перспектив на горизонте не видно. На льду заряженного «Трактора» «Адмирал» обречен на очередной провал.

    Ставка

    На домашнем катке челябинцы потратят какое-то время, чтобы сломить оборонительную команду, но свои 2 очка они непременно получат, хоть встреча и не закончится высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТМ 6.5 за 2.12.

    В каждом выигранном матче текущей серии челябинцы добивались преимущества в 2 шайбы и более. Наш альтернативный прогноз — «Трактор» победит с форой -1 за 1.94.

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    «Трактор» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Трактор» добьется четвертой подряд победы
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