В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в центре «Энтерпрайз» 22 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Предыдущий сезон стал для «Сент-Луиса» периодом разочарований и регресса, и, к сожалению, в новом едва ли что-то кардинально изменится. Уже со старта регулярки «Блюз» терпят неудачи и крайне мало забивают.

В трех матчах команда Крейга Беруби заработала всего 3 очка, с которыми приземлилась на 11-е место в Западной конференции. Столько же баллов набрал 12-й «Сиэтл» в пяти играх. Вероятно, в течение всего сезона «Блюз» ожидает плотная конкуренция в нижней половине таблицы.

В трех играх «Сент-Луис» забросил всего 5 шайб, что в высокоскоростной Западной конференции является худшим показателем. Пропустил клуб из штата Миссури 9 голов. Стоит признать, что это далеко не самая слабая статистика на фоне остальных.

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В двух первых матчах «Сент-Луису» не удавалось уложиться в отведенные 60 минут игрового времени, а судьба победителя решалась в серии буллитов. Так, «Блюз» уступили «Далласу» (1:2 Б), а позже взяли верх над «Сиэтлом» (2:1 Б). В последней игре команда Беруби была разгромлена «Аризоной» (2:6).

«Питтсбург»

Сделав точечные усиления в межсезонье, «Питтсбург» намеревается вернуться в большую игру, где кубковая квалификация является неотъемлемой частью успешной кампании. Однако старт регулярки оказался смазанным: 2 победы, 2 поражения.

С 4 очками после четырех матчей «Питтсбург» занимает промежуточное восьмое место в Восточной конференции. Столько же баллов успели набрать «Айлендерс», «Рейнджерс», «Флорида» и «Торонто», поэтому распределение позиций в таблице сейчас максимально условное.

За этот период команда Майка Салливана отметилась 14 заброшенными шайбами при 12 пропущенных. По игре в нападении «Пингвинз» сейчас являются одними из лучших на Востоке, а самым полезным форвардом на старте стал Евгений Малкин, набравший 3+4 по системе «гол+пас».

После поражения в дебюте регулярки от «Чикаго» (2:4) «Питтсбург» добился двух разгромных побед — над «Вашингтоном» (4:0) и «Калгари» (5:2). В последней встрече «Пингвинз» упорно бились с «Детройтом», но потерпели очередную неудачу, дважды пропустив в пустые ворота (3:6).

Коэффициенты

На победу «Сент-Луиса» букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.20, а на победу «Питтсбурга» — 2.30.

Прогноз

Возможно, на старте сезона «Питтсбург» не впечатлил постоянством, но, в матчах с проблемными соперниками он разобрался мастерски, и, кажется, по ходу кампании команда Майка Салливана будет только прибавлять .

«Сент-Луис» — далекий от идеальной формы клуб, в составе которого некому взять на себя роль лидера атаки, из-за чего с результативными действиями у «Блюз» напряженка. И если в ворота команды Крейга Беруби 6 шайб забросила «Аризона», то «Питтсбург» (при всем уважении к «Койотис») тем более должен справиться с такой задачей.

Ставка

В каждом выигранном матче на старте сезона «Пингвинз» не покидали каток без 4 или 5 заброшенных шайб. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3.5 за 2.35.

Если форварды гостевой команды войдут в кураж и в очередной раз покажут хорошую реализацию, то у «Сент-Луиса» банально не хватит ресурсов, чтобы ответить. Наш альтернативный прогноз — «Питтсбург» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.04.