В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Еще недавно — в первой половине октября — «Трактор» выдал два ярких матча, которые закончились его победами, подкрепленными высокой реализацией. Однако частые поражения перечеркивают все точечные успехи челябинского клуба.

В 20 встречах «Трактор» заработал 20 очков, а в таблице Восточной конференции опустился на седьмое место. Всего на один балл челябинцы опережают ниже идущий «Амур», в то время как на 2 очка отстают от «Салавата Юлаева», «Лады» и «Авангарда».

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За этот период «Трактор» забросил 43 шайбы при 49 пропущенных. По результативности челябинцы входят в пятерку худших в конференции, при этом сразу пять лидеров клуба набрали по 8 очков по системе «гол+пас»: Семен Дер-Аргучинцев (6+2), Антон Бурдасов (5+3), Максим Шабанов (5+3), Сергей Калинин (2+6) и Владимир Ткачев (2+6).

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Последнюю победу «Трактор» одержал 11 октября. Тогда команда Алексея Заварухина устроила безумную гонку с «Сибирью», в которой оказалась сильнее в серии буллитов (5:4 Б). В двух последних встречах челябинцы проиграли: «Автомобилисту» в гостях (1:2) и «Амуру» дома (2:3).

«Металлург» Мг

Два крупных поражения и риск потерять первое место стали для «Металлурга» Мг сигналом, предупреждающим об опасности, что заставило команду быстро реагировать на ситуацию. И решить возникшие проблемы ей удалось.

В активе «Металлурга» Мг 31 очко по итогам 21 сыгранного матча. Сейчас команда Андрея Разина занимает первое место на Востоке с 4-очковым отрывом от второго «Ак Барса». Однако стоит учесть, что казанцы провели на три встречи меньше, поэтому, при особо удачном раскладе, лидерство может достаться именно им.

В 21 игре хоккеисты «Магнитки» отметились 67 заброшенными шайбами, что является лучшим показателем в атаке на Востоке и вторым во всем чемпионате. Больше «Металлурга» Мг в КХЛ забивает только «Спартак» (75 голов на момент написания прогноза).

В Челябинск команда Андрея Разина едет с серией из трех побед, в период которой она уверенно справилась с «Сибирью» (4:2), с большим трудом обыграла «Барыс» (4:3 ОТ) и сурово прошлась по «Автомобилисту» (4:0).

Коэффициенты

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.89, на ничью — 3.94, а на победу «Металлурга» Мг — 2.16.

Прогноз

Глобально тренерская отставка все еще не особо влияет на результаты «Трактора», правда, с того момента прошло не так много времени.

Тем не менее челябинский клуб едва ли может считаться серьезной угрозой для нынешней «Магнитки», которая у веренно разбирает соперников Восточной конференции и будет на кураже после разгромной победы в дерби с «Автомобилистом».

Ставка

На льду «Трактора» фаворитом будет команда Андрея Разина. И нет в данный момент оснований, чтобы усомниться в успешном для нее исходе предстоящей игры. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.16.

Минимум 3 шайбы забрасывала «Магнитка» в трех последних матчах, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 за 2.12.