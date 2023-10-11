«Куньлунь»
«Куньлунь» терпит настоящее бедствие, поскольку «драконы» проиграли уже семь матчей подряд, и выхода из сложившейся ситуации пока что не видно.
Складывается такое ощущение, что в китайско-российской команде попросту все разучились в хоккей, причем одномоментно.
Детские ошибки в действиях хоккеистов сквозят в каждом третьем действии, а в таком состоянии набирать очки крайне сложно.
В игре против минчан хозяевам будет крайне тяжело, поскольку коллектив Квартального на данный момент времени показывает крайне содержательную игру.
«Динамо» Мн
Минское «Динамо» оклемалось после первоначального провала, в котором было проиграно почти все, что можно.
Квартальнов в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм, выйдя из непростой ситуации победителем.
У минчан за пять последних встреч только одно поражение. Причем среди тех команд, над которыми были одержаны победы, числятся такие клубы, как СКА и «Локомотив».
В матче против еле живого «Куньлуня» расклад сил однозначно в пользу гостей. Весь вопрос стоит лишь в том, сколько голов они отправят в ворота коллектива Игнатьева.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью — 4.00, на гостей — 1.54.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости разгромят своего соперника.
Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, но больше всего постараются минчане.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.06.