В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на «Арена Мытищи» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Мн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

«Куньлунь» терпит настоящее бедствие, поскольку «драконы» проиграли уже семь матчей подряд, и выхода из сложившейся ситуации пока что не видно.

Складывается такое ощущение, что в китайско-российской команде попросту все разучились в хоккей, причем одномоментно.

Детские ошибки в действиях хоккеистов сквозят в каждом третьем действии, а в таком состоянии набирать очки крайне сложно.

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В игре против минчан хозяевам будет крайне тяжело, поскольку коллектив Квартального на данный момент времени показывает крайне содержательную игру.

«Динамо» Мн

Минское «Динамо» оклемалось после первоначального провала, в котором было проиграно почти все, что можно.

Квартальнов в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм, выйдя из непростой ситуации победителем.

У минчан за пять последних встреч только одно поражение. Причем среди тех команд, над которыми были одержаны победы, числятся такие клубы, как СКА и «Локомотив».

В матче против еле живого «Куньлуня» расклад сил однозначно в пользу гостей. Весь вопрос стоит лишь в том, сколько голов они отправят в ворота коллектива Игнатьева.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью — 4.00, на гостей — 1.54.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости разгромят своего соперника.

Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, но больше всего постараются минчане.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.06.