ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ Бобби ГринБыстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80 Каору МитомаТрансферный дайджест. 3-9 октября
    Все новости спорта

    Минчане выиграют без особых проблем?

    «Куньлунь» — «Динамо» Мн. Ставка (к. 1.92), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 11 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Мн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Мн
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать минское «Динамо». Игра пройдет на «Арена Мытищи» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» Мн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куньлунь»

    «Куньлунь» терпит настоящее бедствие, поскольку «драконы» проиграли уже семь матчей подряд, и выхода из сложившейся ситуации пока что не видно.

    Складывается такое ощущение, что в китайско-российской команде попросту все разучились в хоккей, причем одномоментно.

    Детские ошибки в действиях хоккеистов сквозят в каждом третьем действии, а в таком состоянии набирать очки крайне сложно.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против минчан хозяевам будет крайне тяжело, поскольку коллектив Квартального на данный момент времени показывает крайне содержательную игру.

    «Динамо» Мн

    Минское «Динамо» оклемалось после первоначального провала, в котором было проиграно почти все, что можно.

    Квартальнов в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм, выйдя из непростой ситуации победителем.

    У минчан за пять последних встреч только одно поражение. Причем среди тех команд, над которыми были одержаны победы, числятся такие клубы, как СКА и «Локомотив».

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В матче против еле живого «Куньлуня» расклад сил однозначно в пользу гостей. Весь вопрос стоит лишь в том, сколько голов они отправят в ворота коллектива Игнатьева.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.80, на ничью — 4.00, на гостей — 1.54.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости разгромят своего соперника.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, но больше всего постараются минчане.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Тампа — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Александрова — Викмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Эмбер — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пол — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куньлунь» — «Динамо» Мн: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на хоккей. Минчане выиграют без особых проблем?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры