В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» не вышел окончательно из кризиса, но на правильном пути и последний победный матч против «Металлурга» является ярким тому подтверждением.

Уфимский клуб проделал работу над ошибками после поражения от магнитогорского клуба несколькими днями ранее и разделал команду Разина по всем фронтам.

Коэффициенты матча Салават Юлаев — Автомобилист 1X2Новым игрокам 2.553.902.60Бонус$9500

Козлов постепенно берет своих хоккеистов под контроль, поэтому играть клуба из Башкортостана будет только прогрессировать, а результаты приближаться к старту регулярного сезона.

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Матч против «Автомобилиста» обещает быть огненным, поскольку оба коллектива находятся в отличном настроении и забивают много голов.

«Автомобилист»

Клуб Заварухина вышел на победную тропу и в последних четырех встречах регулярного сезона не проиграл ни одного матча.

В двух матчах победа не была одержана в основное время (против «Амура» и «Нефтехимика»), но два очка добыты, а это самое главное.

В предстоящем поединке «Автомобилист» будет играть с позиции силы, поскольку у него достаточно ресурсов, чтобы противостоять статусной команде, коей является «Салават Юлаев».

Тренерский штаб уральцев сделает все возможное, чтобы добыть убедительную результативную победу на выезде против статусного соперника.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 3.75, на гостей — 2.52.

Прогноз и ставка

Прогноз: Два равных соперника организуют ничью в основное время матча.

Альтернативный прогноз: В этой встрече болельщики увидят много голов.

Ставка: Х с коэффициентом 3.75.

Альтернативная ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 2.38.