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    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Ставка (к. 3.75), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 10 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2023 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Салават Юлаев»

    «Салават Юлаев» не вышел окончательно из кризиса, но на правильном пути и последний победный матч против «Металлурга» является ярким тому подтверждением.

    Уфимский клуб проделал работу над ошибками после поражения от магнитогорского клуба несколькими днями ранее и разделал команду Разина по всем фронтам.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Автомобилист

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.902.60Бонус$9500
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    Козлов постепенно берет своих хоккеистов под контроль, поэтому играть клуба из Башкортостана будет только прогрессировать, а результаты приближаться к старту регулярного сезона.

    Все прогнозы на КХЛ

    Матч против «Автомобилиста» обещает быть огненным, поскольку оба коллектива находятся в отличном настроении и забивают много голов.

    «Автомобилист»

    Клуб Заварухина вышел на победную тропу и в последних четырех встречах регулярного сезона не проиграл ни одного матча.

    В двух матчах победа не была одержана в основное время (против «Амура» и «Нефтехимика»), но два очка добыты, а это самое главное.

    В предстоящем поединке «Автомобилист» будет играть с позиции силы, поскольку у него достаточно ресурсов, чтобы противостоять статусной команде, коей является «Салават Юлаев».

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    Тренерский штаб уральцев сделает все возможное, чтобы добыть убедительную результативную победу на выезде против статусного соперника.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 3.75, на гостей — 2.52.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Два равных соперника организуют ничью в основное время матча.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече болельщики увидят много голов.

    Ставка: Х с коэффициентом 3.75.

    Альтернативная ставка: ТБ 4.5 с коэффициентом 2.38.

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    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 10.10.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут организовать достойное сопротивление?
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