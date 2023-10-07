В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 7 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» в его текущем образе — это клуб, от которого ждешь характерный в прошлом промах и дальнейший игровой спад, а он продолжает удивлять, выдавая победные отрезки, подкрепленные хорошей реализацией.

В 14 матчах клуб из Краснодарского края заработал 20 очков и поднялся на третье место в Западной конференции, опередив по лучшим дополнительным показателям четвертое «Динамо». От лидера сочинцы отстают на 2 балла.

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В 14 играх «Сочи» отличился 47 раз. Его нападение входит в тройку самых результативных в конференции. Во главе атакующих спецбригад находится Борна Рендулич, набравший 15 очков (9+6). Пропустил же один из лидеров Запада 44 шайбы.

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К очередному матчу с «Северсталью» команда Дмитрия Кокорева подходит с серией из трех побед. Сперва сочинцы разгромили «Торпедо» (5:2), затем подарили сенсацию в игре со СКА (5:2), а в четверг — одержали верх над гостями с Череповца (4:3).

«Северсталь»

Как бы ни старалась «Северсталь», поставить победы на поток и отбиться от серии поражений ей никак не удается. И крутые сенсации вроде той, что была недавно в Казани, не помогают клубу обрести стабильность.

В 13 матчах череповецкая команда заработала 13 очков, с которыми занимает восьмое место в Западной конференции. По дополнительным показателям она опережает девятый «Куньлунь» и на один балл — десятый СКА.

За этот отрезок команда Андрея Козырева успела забросить 43 шайбы, что является шикарным по ее меркам показателем. Даже лидирующий «Локомотив» забил на гол меньше. Пропустили же череповчане 46 шайб — третья с конца статистика на Западе.

В преддверии сенсационной победы над «Ак Барсом» (4:1) «Северсталь» потерпела крупные поражения от «Спартака» (3:5) и «Локомотива» (0:5). А после встречи на «Татнефть-Арене» случилась новая неудача — потеря очков в игре с «Сочи» (3:4).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.20, а на победу «Северстали» — 2.60.

Прогноз

В игре четверга «Северсталь» в «Большом» сражалась достойно, имела статистическое преимущество, но стала очередной жертвой высокой реализации «Сочи». Теперь в пассиве череповецкой команды три поражения в четырех последних матчах. Причем каждый раз она пропускала минимум 4 шайбы .

В преддверии второй подряд попытки в «Большом» расклады остаются прежними. «Сочи» — с его атакующей линией — станет фаворитом, которому хватит сил еще на одну победу.

Ставка

При всех своих сильных качествах, оборона «Северстали» становится ключевым фактором неудачных исходов матчей. И исправить это в ближайшее время невозможно. Наши прогноз и ставка — «Сочи» победит за 2.24.

Учитывая также изложенную выше ситуацию и мощную статистику команды Дмитрия Кокорева, в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Сочи» больше 3 за 2.08.