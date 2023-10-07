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    «Сочи» снова справится с «Северсталью»

    «Сочи» — «Северсталь». Ставка и прогноз (к. 2.24) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Северсталь»
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    Артем Волков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 7 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •

    «Сочи»

    «Сочи» в его текущем образе — это клуб, от которого ждешь характерный в прошлом промах и дальнейший игровой спад, а он продолжает удивлять, выдавая победные отрезки, подкрепленные хорошей реализацией.

    В 14 матчах клуб из Краснодарского края заработал 20 очков и поднялся на третье место в Западной конференции, опередив по лучшим дополнительным показателям четвертое «Динамо». От лидера сочинцы отстают на 2 балла.

    Коэффициенты матча Сочи — Северсталь

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    В 14 играх «Сочи» отличился 47 раз. Его нападение входит в тройку самых результативных в конференции. Во главе атакующих спецбригад находится Борна Рендулич, набравший 15 очков (9+6). Пропустил же один из лидеров Запада 44 шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    К очередному матчу с «Северсталью» команда Дмитрия Кокорева подходит с серией из трех побед. Сперва сочинцы разгромили «Торпедо» (5:2), затем подарили сенсацию в игре со СКА (5:2), а в четверг — одержали верх над гостями с Череповца (4:3).

    «Северсталь»

    Как бы ни старалась «Северсталь», поставить победы на поток и отбиться от серии поражений ей никак не удается. И крутые сенсации вроде той, что была недавно в Казани, не помогают клубу обрести стабильность.

    В 13 матчах череповецкая команда заработала 13 очков, с которыми занимает восьмое место в Западной конференции. По дополнительным показателям она опережает девятый «Куньлунь» и на один балл — десятый СКА.

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    • За этот отрезок команда Андрея Козырева успела забросить 43 шайбы, что является шикарным по ее меркам показателем. Даже лидирующий «Локомотив» забил на гол меньше. Пропустили же череповчане 46 шайб — третья с конца статистика на Западе.

    В преддверии сенсационной победы над «Ак Барсом» (4:1) «Северсталь» потерпела крупные поражения от «Спартака» (3:5) и «Локомотива» (0:5). А после встречи на «Татнефть-Арене» случилась новая неудача — потеря очков в игре с «Сочи» (3:4).

    Коэффициенты

    На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.20, а на победу «Северстали» — 2.60.

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    Прогноз

    В игре четверга «Северсталь» в «Большом» сражалась достойно, имела статистическое преимущество, но стала очередной жертвой высокой реализации «Сочи». Теперь в пассиве череповецкой команды три поражения в четырех последних матчах. Причем каждый раз она пропускала минимум 4 шайбы.

    В преддверии второй подряд попытки в «Большом» расклады остаются прежними. «Сочи» — с его атакующей линией — станет фаворитом, которому хватит сил еще на одну победу.

    Ставка

    При всех своих сильных качествах, оборона «Северстали» становится ключевым фактором неудачных исходов матчей. И исправить это в ближайшее время невозможно. Наши прогноз и ставка — «Сочи» победит за 2.24.

    Учитывая также изложенную выше ситуацию и мощную статистику команды Дмитрия Кокорева, в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Сочи» больше 3 за 2.08.

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    «Сочи» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Сочи» снова справится с «Северсталью»
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