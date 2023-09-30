В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Трактор Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

«Трактор» идет по регулярке крайне нестабильно — то выдает неплохие победные матчи, то серийно терпит неудачи. Последний вариант остается актуальным на текущий момент.

Так, челябинский клуб успел провести 12 встреч, в которых заработал 12 очков и занял седьмое место в конференции. За это время команда Анвара Гатиятулина забросила 26 шайб, а в ее воротах побывала 31. И это четвертый по слабости показатель в обороне.

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Несмотря на отсутствие каких-то запредельных цифр в нападении, в составе «Трактора» имеются два ярко выраженных лидера по голам — Антон Бурдасов, набравший 8 очков (5+3), Семен Дер-Аргучинцев (5+2).

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На прошлой неделе «Трактор» скатился к отрицательной серии, которая была прервана в понедельник благодаря скромной победе над «Ладой» (1:0 ОТ). Но уже в следующем матче случилась очередная неудача. На этот раз на льду «Салавата Юлаева» (3:5).

«Спартак»

Несмотря на точечные потери во второй половине сентября, «Спартак» идет по дистанции ровно, регулярно побеждая и добиваясь неплохих промежуточных результатов, хотя из тройки лидеров Запада он все равно был вытеснен.

Сейчас столичный клуб занимает четвертую позицию в Западной конференции с 15 очками после 12 матчей. Но по-прежнему красно-белым нет равных в атаке во всем чемпионате — 44 заброшенные шайбы, правда, при 38 пропущенных.

Шикарную форму, набранную на старте, удается поддерживать новичку «Спартака» Николаю Голдобину, который уже набил в персональную статистику 17 очков (9+8), а Павел Порядин (5+8) и Иван Морозов (3+9) всячески помогают лидеру. Неплох в составе столичного клуба и Максим Цыплаков с его 10 очками (4+6).

В начале этой недели «Спартак» принимал «Сочи». Вопреки ожиданиям, встреча не оказалась сверхрезультативной, а команда Алексея Жамнова осталась без набранных баллов (2:3). Зато в последнем матче столичный клуб был на высоте: в гостях сумел обыграть «Северсталь» (5:3).

Коэффициенты

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 3.98, а на победу «Спартака» — 2.64.

Прогноз

Моментами «Спартак» терпит неудачи, но это не мешает ему вести борьбу за место в тройке лидеров Западной конференции, оставаясь самым результативным клубом чемпионата.

В это же время большая часть последних матчей «Трактора» заканчивается поражениями , иногда с внушительным количеством пропущенных. «Спартак» в нынешних реалиях способен добиться положительного результата на территории такого соперника, выдав привычно высокую реализацию.

Ставка

В прошлой очной игре красно-белые забросили 3 шайбы с учетом овертайма, но на данном этапе им ничего не мешает положить столько же за три периода. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.13.

Если команда Жамнова сыграет так, как планирует, то очередные +2 окажутся в их распоряжении, как бы соперник не пытался этому помешать. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» победит в матче за 2.01.