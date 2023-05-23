В матче чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с Латвией. Встреча пройдет на «Арене Риге» 23 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Швейцария — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

На текущий момент сборная Швейцарии законно присвоила себе звание самой сенсационной со знаком «+» команды на этом турнире. По итогам шести туров она скосила 18 очков и гарантировала себе первую строчку в группе.

Швейцария и США остались единственными сборными, которые мчат по групповой дистанции без единого промаха. При этом скандинавы имеют вторую по величине атаку — 26 голов. Впереди только Штаты с 30 шайбами.

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Играя в одной группе с Чехией и Канадой, команда Патрика Фишера пропустила всего 6 голов — одна из лучших оборонительных статистик, которая была оформлена благодаря трем сухим победам на старте.

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Без пропущенных голов Швейцария закрыла встречи со Словенией (7:0), Норвегией (3:0) и Казахстаном (5:0). В остальных матчах парни Фишера прикончили Словакию (4:2), Канаду (3:2) и Чехию (4:2).

Латвия

Победа в шестом туре официально внесла Латвию в список участников плей-офф. По итогам шести матчей одна из хозяек чемпионата мира-2023 обосновалась на четвертом месте в группе с 11 очками.

На 4 балла Латвия дистанцировалась от пятой Словакии при равенстве проведенных встреч. При этом от третьей Канады она отстает пока по дополнительным показателям, но запрыгнуть выше «кленовых» в группе не сможет. Канадцам предстоит игра с Норвегией. Едва ли там намечается потеря.

В шести матчах Латвия ввалила 17 шайб. Среди представителей топ-4 это худший показатель по игре впереди. Аналогичная ситуация и с защитой — 14 пропущенных голов.

Турнир для команды Харийса Витолиньша стартовал катастрофически — с двух поражений. За ними последовала серия из четырех побед. Поочередно латвийцы переехали Чехию (4:3 ОТ), Норвегию (2:1), Словению (3:2) и Казахстан (7:0).

Коэффициенты

Победу Швейцарии букмекеры оценивают в 1.52, ничью — в 4.90, а победу Латвии — в 5.20.

Прогноз

В преддверии последнего тура обе команды решили свои задачи, добившись квалификации в следующий раунд. Но у перфекционистской Швейцарии осталась еще одна цель — откатать группу со стопроцентной метрикой по набору очков . Несмотря на то что ее первое место уже никто не отнимет, команда Фишера готова выдать еще один крутой перфоманс перед самым важным этапом турнира.

Ставка

Швейцарцы превосходят Латвию и по составу, и в классе, и в качестве игры в атаке. Поэтому наши прогноз и ставка — Швейцария не проиграет ни одного периода за 1.94.

Минимум 6 голов в сумме было забито в четырех матчах швейцарцев из шести. Вероятно, в игре с бойкой Латвией общая результативность также взлетит вверх. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.17.