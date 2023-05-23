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    Швейцария закончит групповой этап без единого сбоя

    Швейцария — Латвия. Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккейный матч чемпионата мира 23 мая 2022 года

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    Кевин Фиала
    В матче чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с Латвией. Встреча пройдет на «Арене Риге» 23 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Швейцария — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 23 Мая 2023 года

    Швейцария

    На текущий момент сборная Швейцарии законно присвоила себе звание самой сенсационной со знаком «+» команды на этом турнире. По итогам шести туров она скосила 18 очков и гарантировала себе первую строчку в группе.

    Швейцария и США остались единственными сборными, которые мчат по групповой дистанции без единого промаха. При этом скандинавы имеют вторую по величине атаку — 26 голов. Впереди только Штаты с 30 шайбами.

    Коэффициенты матча Швейцария — Латвия

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  • 1.525.105.00Бонус$9500
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    Играя в одной группе с Чехией и Канадой, команда Патрика Фишера пропустила всего 6 голов — одна из лучших оборонительных статистик, которая была оформлена благодаря трем сухим победам на старте.

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    Без пропущенных голов Швейцария закрыла встречи со Словенией (7:0), Норвегией (3:0) и Казахстаном (5:0). В остальных матчах парни Фишера прикончили Словакию (4:2), Канаду (3:2) и Чехию (4:2).

    Латвия

    Победа в шестом туре официально внесла Латвию в список участников плей-офф. По итогам шести матчей одна из хозяек чемпионата мира-2023 обосновалась на четвертом месте в группе с 11 очками.

    На 4 балла Латвия дистанцировалась от пятой Словакии при равенстве проведенных встреч. При этом от третьей Канады она отстает пока по дополнительным показателям, но запрыгнуть выше «кленовых» в группе не сможет. Канадцам предстоит игра с Норвегией. Едва ли там намечается потеря.

    В шести матчах Латвия ввалила 17 шайб. Среди представителей топ-4 это худший показатель по игре впереди. Аналогичная ситуация и с защитой — 14 пропущенных голов.

    Турнир для команды Харийса Витолиньша стартовал катастрофически — с двух поражений. За ними последовала серия из четырех побед. Поочередно латвийцы переехали Чехию (4:3 ОТ), Норвегию (2:1), Словению (3:2) и Казахстан (7:0).

    Коэффициенты

    Победу Швейцарии букмекеры оценивают в 1.52, ничью — в 4.90, а победу Латвии — в 5.20.

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    Прогноз

    В преддверии последнего тура обе команды решили свои задачи, добившись квалификации в следующий раунд. Но у перфекционистской Швейцарии осталась еще одна цель — откатать группу со стопроцентной метрикой по набору очков. Несмотря на то что ее первое место уже никто не отнимет, команда Фишера готова выдать еще один крутой перфоманс перед самым важным этапом турнира.

    Ставка

    Швейцарцы превосходят Латвию и по составу, и в классе, и в качестве игры в атаке. Поэтому наши прогноз и ставка — Швейцария не проиграет ни одного периода за 1.94.

    Минимум 6 голов в сумме было забито в четырех матчах швейцарцев из шести. Вероятно, в игре с бойкой Латвией общая результативность также взлетит вверх. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.17.

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    Швейцария — Латвия: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на хоккей. Швейцария закончит групповой этап без единого сбоя
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