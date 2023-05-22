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    Австрийцы переместят венгров на дно таблицы?

    Австрия — Венгрия. Ставка (к. 4.50) и прогноз на матч чемпионата мира, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Венгрия
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    Австрия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Венгрию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 22 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Австрия — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 22 Мая 2023 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 20:20 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    Австрия

    Настало время турнира, когда встрется два аутсайдера и выяснят в очном противостоянии, кто их них более достоин остаться в элите мирового хоккея.

    Австрийцы выглядят совсем печально, но в противостоянии с венграми являются безоговорочными фаворитами на бумаге.

    Коэффициенты матча Австрия — Венгрия

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  • 1.654.604.40Бонус$9500
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    Сложно представить, за счет чего подопечные Бадера собираются прибавлять, но в последней игре против финнов австрийцы пропустили всего лишь три шайбы, что для них уже является неимоверным успехом.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Сборная Австрии будет играть только на победу, и у неё вполне может получиться её одержать, поскольку от предстоящего поединка будет зависеть судьба сохранения прописки.

    Венгрия

    Венгры демонстрируют потрясающую стабильность в результатах и в четвёртом проигранном подряд матче снова пропустили семь голов от сборной Германии, но на этот раз забросили не одну шайбу, а две.

    Константин полностью перестал контролировать своих хоккеистов, и они делают на льду все, что им заблагоразумится.

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    Матч против австрийцев будет жизненно важным, и нужно постараться сделать все возможное, чтобы как минимум не проиграть, чтобы оказаться выше австрийцев в итоговой турнирной таблице группы А.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.50, на гостей — 4.24.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: При всем том, что австрийцы фавориты, но основное время предстоящего поединка завершится вничью.

    Альтернативный прогноз: Игра получится мало результативной, поскольку на первом месте результат, а не зрелищность.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.50.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.84.

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    Австрия — Венгрия: прогноз, ставка (4.50), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на хоккей. Австрийцы переместят венгров на дно таблицы?
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