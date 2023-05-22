Австрия
Настало время турнира, когда встрется два аутсайдера и выяснят в очном противостоянии, кто их них более достоин остаться в элите мирового хоккея.
Австрийцы выглядят совсем печально, но в противостоянии с венграми являются безоговорочными фаворитами на бумаге.
Коэффициенты матча Австрия — Венгрия
Сложно представить, за счет чего подопечные Бадера собираются прибавлять, но в последней игре против финнов австрийцы пропустили всего лишь три шайбы, что для них уже является неимоверным успехом.
Сборная Австрии будет играть только на победу, и у неё вполне может получиться её одержать, поскольку от предстоящего поединка будет зависеть судьба сохранения прописки.
Венгрия
Венгры демонстрируют потрясающую стабильность в результатах и в четвёртом проигранном подряд матче снова пропустили семь голов от сборной Германии, но на этот раз забросили не одну шайбу, а две.
Константин полностью перестал контролировать своих хоккеистов, и они делают на льду все, что им заблагоразумится.
Матч против австрийцев будет жизненно важным, и нужно постараться сделать все возможное, чтобы как минимум не проиграть, чтобы оказаться выше австрийцев в итоговой турнирной таблице группы А.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.50, на гостей — 4.24.
Прогноз и ставка
Прогноз: При всем том, что австрийцы фавориты, но основное время предстоящего поединка завершится вничью.
Альтернативный прогноз: Игра получится мало результативной, поскольку на первом месте результат, а не зрелищность.
Ставка: Х с коэффициентом 4.50.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.84.