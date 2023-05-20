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    США добудут победу, но матч не будет результативным

    США — Дания. Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч чемпионата мира 20 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на США — Дания
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    В матче чемпионата мира по хоккею США сыграют с Данией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 20 мая. Начало запланировано на 12:20 мск. США — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    На текущий момент США остаются единственными в группе B, кто проводит матчи без сбоев и глитчей. Четыре игры — 12 очков — все максимально мощно. В таблице она занимает первое место, опережая вторую Швецию на 1 балл.

    В четырех встречах зажигательная команда США забросила 18 шайб. По итогам четырех туров это была лучшая статистика в группе. Пропустили американцы 5 голов, показав таким образом вторую по силе защиту.

    Обозначить свои высокие цели США решились в дебютной встрече, в который была крупно обыграна Финляндия — 4:1. Самый результативный матч команда Дэвида Куинна откатала против Венгрии — 7:1.

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    В третьем туре Штатам пришлось сжечь немало калорий в игре с Германией, которую, несмотря на расклады, легко завалить не удалось — 2:3. Зато в последнем матче американцы прошлись по Австрии — 4:1.

    Дания

    После четырех туров датчане уверенно держатся в топ-4. Три победы накинули на их баланс 8 очков и позволили запрыгнуть на четвертое место. На 4 балла скандинавы дистанцировались от пятой Франции.

    На групповом этапе Дании остается откатать три матча, при этом в соперники она получит сборные премиум-класса — США, Швецию Финляндию — солидная компания, где промахи станут неотъемлемой частью.

    При этом на фоне андердогов команда Хайнца Элерса выглядела беспощадно: в четырех играх ввалила 17 голов и стала третьей по этим цифрам в группе. Пропустили датчане 12 шайб.

    Чемпионат мира-2023 Дания начала с лайтовой победы над Венгрией — 3:1, после которой был хардкор и 2 очка в раунде с Францией — 4:3 ОТ, а самый лютый матч датчане откатали против Австрии — 6:2. Первое поражение накрыло команду Элерса в игре с Германией — 4:6.

    Коэффициенты

    Победа США оценивается букмекерами в 1.24, ничья — в 6.60, а победа Дании — в 10.0.

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    Прогноз

    В группе A сборная США закопала всех, на кого наткнулась в расписании. Однако не всегда она убивает аутсайдеров с атомной результативностью. Только в одном матче из четырех суммарный тотал был выше 5 голов.

    Дания — это одна из команд-сенсаций, которая проводит крутой групповой раунд. Она не позволит Штатам возить себя. Поэтому надеяться на разгромную победу фаворита в предстоящей встрече не нужно.

    Ставка

    Едва ли Дания станет серьезной проблемой для команды Куинна, но андердог не отлетит по-крупному. Наши прогноз и ставка — США победят + ТМ 6.5 за 1.86.

    В матче против буйных скандинавов Штатам важно держать высокий темп в течение всей встречи. Наш альтернативный прогноз — США забьют в каждом периоде за 2.22.

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    США — Дания: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на хоккей. США добудут победу, но матч не будет результативным
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