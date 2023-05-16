Швейцария
Сборная Швейцарии после двух первых поединков на турнире выбилась в единоличные лидеры группы по разнице шайб, имея + 10 в активе.
У подопечных Фишера все получается и это они ещё не сильно напрягались, а просто показывали хоккей в свое удовольствие.
Пока что основные нападающие особо не лютуют и дают возможность поиграть всем остальным. Особенно радует игра неосновных защитников сборной, которые отлично помогают нападающим забивать голы, набирая результативные баллы.
В игре против Казахстана продолжится пиршество голов, поскольку у соперника не все ладно с защитой, а атака у швейцарцев просто зубодробительная.
Казахстан
У сборной команды Казахстана совершенно не получилась игра против чехов, где соперник с первых еж минут матча обозначил, кто здесь главный на льду.
Мамбеталиев уже сдвинул дело с мертвой точки, поэтому совершенно неудивительно, что в стартовом матче турнира его сборная смогла выкарабкаться в практически безнадежном матче против норвежцев.
В предстоящем поединке против швейцарцев сборная команда Казахстана однозначный аутсайдер и её главная задача на предстоящий поединок — постараться цепляться за любой шанс и тогда возможно получится заработать какие-то очки.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.11, на ничью — 9.30, на гостей — 18.00.
Прогноз и ставка
Прогноз: Сборная Швейцарии не оставит казахам никаких шансов.
Альтернативный прогноз: Намечается очередной матч с обилием заброшенных шайб.
Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.