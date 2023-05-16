В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швейцария будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Арене Рига» 16 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Швейцария — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Сборная Швейцарии после двух первых поединков на турнире выбилась в единоличные лидеры группы по разнице шайб, имея + 10 в активе.

У подопечных Фишера все получается и это они ещё не сильно напрягались, а просто показывали хоккей в свое удовольствие.

Пока что основные нападающие особо не лютуют и дают возможность поиграть всем остальным. Особенно радует игра неосновных защитников сборной, которые отлично помогают нападающим забивать голы, набирая результативные баллы.

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В игре против Казахстана продолжится пиршество голов, поскольку у соперника не все ладно с защитой, а атака у швейцарцев просто зубодробительная.

Казахстан

У сборной команды Казахстана совершенно не получилась игра против чехов, где соперник с первых еж минут матча обозначил, кто здесь главный на льду.

Мамбеталиев уже сдвинул дело с мертвой точки, поэтому совершенно неудивительно, что в стартовом матче турнира его сборная смогла выкарабкаться в практически безнадежном матче против норвежцев.

В предстоящем поединке против швейцарцев сборная команда Казахстана однозначный аутсайдер и её главная задача на предстоящий поединок — постараться цепляться за любой шанс и тогда возможно получится заработать какие-то очки.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.11, на ничью — 9.30, на гостей — 18.00.

Прогноз и ставка

Прогноз: Сборная Швейцарии не оставит казахам никаких шансов.

Альтернативный прогноз: Намечается очередной матч с обилием заброшенных шайб.

Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.