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    Швейцария пропустит первую шайбу на турнире?

    Швейцария — Казахстан. Прогноз, ставка (к. 1.83) на матч чемпионата мира, 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Казахстан
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    Швейцария
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швейцария будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Арене Рига» 16 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Швейцария — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швейцария

    Сборная Швейцарии после двух первых поединков на турнире выбилась в единоличные лидеры группы по разнице шайб, имея + 10 в активе.

    У подопечных Фишера все получается и это они ещё не сильно напрягались, а просто показывали хоккей в свое удовольствие.

    Пока что основные нападающие особо не лютуют и дают возможность поиграть всем остальным. Особенно радует игра неосновных защитников сборной, которые отлично помогают нападающим забивать голы, набирая результативные баллы.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В игре против Казахстана продолжится пиршество голов, поскольку у соперника не все ладно с защитой, а атака у швейцарцев просто зубодробительная.

    Казахстан

    У сборной команды Казахстана совершенно не получилась игра против чехов, где соперник с первых еж минут матча обозначил, кто здесь главный на льду.

    Мамбеталиев уже сдвинул дело с мертвой точки, поэтому совершенно неудивительно, что в стартовом матче турнира его сборная смогла выкарабкаться в практически безнадежном матче против норвежцев.

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    В предстоящем поединке против швейцарцев сборная команда Казахстана однозначный аутсайдер и её главная задача на предстоящий поединок — постараться цепляться за любой шанс и тогда возможно получится заработать какие-то очки.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.11, на ничью — 9.30, на гостей — 18.00.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Сборная Швейцарии не оставит казахам никаких шансов.

    Альтернативный прогноз: Намечается очередной матч с обилием заброшенных шайб.

    Ставка: Ф1 (-3) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.

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    Швейцария — Казахстан: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на хоккей. Швейцария пропустит первую шайбу на турнире?
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