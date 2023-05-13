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    Германия не справится с Финляндией, которая нуждается в перезагрузке

    Германия — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч чемпионата мира 13 мая 2022 года

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    Даниэль Фишбух
    В матче чемпионата мира по хоккею Германия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 13 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Германия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 13 Мая 2023 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 20:20 Финляндия Финляндия
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    Германия

    В дебютной встрече Германия закусилась с одним из тяжелейших соперников своей группы — Швецией, которая по умолчанию относится к фаворитам, а ее оборону пробить бывает трудно даже премиум-сборным.

    Так произошло и в игре 12 мая, в котором немцы не вонзили ни единого гола. При этом самого андердога отправила в нокаут всего одна шайба, полученная на 2-й минуте третьего периода — 0:1.

    Коэффициенты матча Германия — Финляндия

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    За весь матч команда Харольда Крайса нанесла всего 19 бросков в створ, что для Швеции является максимально легким квестом. Зато неплохо себя показал вратарь бундестим Матиас Нидербергер, который оформил 22 сэйва (95.65%).

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    Что касается очных раундов с Финляндией, то последняя победа Германии случилась на чемпионате мира-2019 — 4:2. После этого немцы уступили в двух подряд играх с одинаковым счетом — 1:2.

    Финляндия

    В дебютном матче на чемпионате мира Финляндию жестко встряхнули. Приехав на домашний турнир с одним из сильнейших составов, отлетев по-крупному от США — 1:4.

    Несмотря на итоговый результат, тонуть в мрачной проруби Финляндия начала не сразу. Более того, забила она первой. На 17-й минуте стартовых двадцати отличился Теему Хартикайнен, представляющий клуб «Серветт», вонзил гол при численном преимуществе.

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    • На первый перерыв команда Юкки Ялонена убежала в статусе лидера. Во вторых двадцати американцы его аннулировали, восстановив равенство, а в третьем периоде — коллективно по нему проехались, вонзив трешку.

    Суммарно за всю игру Финляндия нанесла 24 броска в створ при 38 попытках Штатов — тотальный перевес в пользу североамериканской молодежи. Реализация свалилась к 4.17%. Вратарь финнов Эмил Ларми отразил 34 удара (91.89%).

    Коэффициенты

    Победу Германии букмекеры рассматривают за 9.20, ничью — за 6.10, а победу Финляндии — за 1.28.

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    Прогноз

    Какие бы цели не преследовала Германия, Финляндия на ее фоне будет стопроцентным фаворитом. Чуть-чуть дополнительной мотивации накинет и неудачный старт действующего чемпиона в игре с полумолодым составом США.

    Предстоящий матч команда Юкки Ялонена откатает так, чтобы избежать сенсаций или даже отрицательных событий по ходу игры. Фаворит порвет соперника уровнем ниже и добудет 3 очка.

    Ставка

    После срезки в матче со Штатами финны готовы к рестарту. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 4.5 за 2.10.

    Как уже было сказано выше, трудно представить, чтобы обозленных финнов немцам удалось возить. Поэтому наш альтернативный прогноз — Финляндия не проиграет ни одного периода за 1.85.

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    Германия — Финляндия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на хоккей. Германия не справится с Финляндией, которая нуждается в перезагрузке
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