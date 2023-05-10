В четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

Кажется, «Нью-Джерси» решил воссоздать событийность предыдущей серии. После двух крупных поражений на старте «Девилз» добились победы на своей территории, показав атомную игру в атаке — 8:4. Теперь разрыв сплюснут до минимума — 1:2.

Разрушительный заряд точности «Нью-Джерси» направил на «Каролину» в первом периоде, ввалив три безответные шайбы. Суммарно в стартовых двадцати «Девилз» нанесли 9 ударов в створ, реализация которых составила космические 33.33%.

Во втором периоде команда Линди Раффа сделала промежуточный результат 4:0, а позже — 5:1 и 5:2. Еще три гола она вонзила в третьих двадцати — никакой интриги и серьезных шансов на камбэк «Каролины».

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Бесспорно, главным головорезом в составе «Джерси» стал Джек Хьюз, который вонзил две шайбы и выстругал два ассиста. А хет-трик из результативных пасов склеил Доусон Мерсер. В этот раз в воротах «Девс» стоял Витек Ванечек. Кипер отразил 26 бросков (86.67%) и успел запульнуть голевую передачу.

«Каролина»

В Роли «Каролина» откатала два крутых матча, в которых срезала соперника по-крупному — 5:1, 6:1. На фоне двух кинг-сайз побед неожиданно было увидеть бесхарактерных «Харрикейнз» на льду «Пруденшал Центра» — 4:8.

Таймер уничтожения «Каролины» отсчитал до нуля уже к 5-й минуте первого периода. В стартовых двадцати она пропустила три шайбы. А во втором периоде в ее раму вонзили еще один гол.

Несмотря на четыре заброшенные шайбы, говорить о реальных попытках «Харрикейнз» спасти игру не приходилось. В лайв-режиме они постоянно отлетали с разницей 3+ шайбы.

В три периода команда Рода Бриндамора вложила 30 бросков в створ и показала неплохую реализацию — 13.33%. А два голкипера — Фредерик Андерсен и Петр Кочетков — совершили 26 спасений (76.47%). Оба пропустили по четыре гола.

Коэффициенты

На «Нью-Джерси» букмекеры выкатывают коэффициент 2.15, на ничью — 4.20, а на «Каролину» — 2.85.

Прогноз

В третьем матче серии «Каролина» выглядела максимально ничтожно, за что команду порвал коуч, сказав, что еще не видел такой слабой игры своих. Очевидно, перед вторым заходом в «Пруденшал Центре» «Харрикейнз» устроят перезагрузку.

Традиционно каменная в обороне «Каролина» больше не позволит «Девилз» уничтожать себя ментально и физически . В преддверии возвращения на «PNC-арену» фаворит пары сделает все, чтобы счет в серии стал 3:1.

Ставка

Если «Харрикейнз» вывезут встречу на территории «Джерси», то вплотную подойдут к полуфиналу. За этот шанс они готовы вцепиться мертвой хваткой. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит в матче за 2.29.

В каждой предыдущей игре команда Бриндамора забрасывала минимум 4 шайбы. Поэтому в качестве альтернативы есть смысл взять индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 с коэффициентом 2.85.