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    Позорный матч 7-го числа «Каролина» перекроет третьей победой в серии

    «Нью-Джерси» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.29) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 10 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Каролина»
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    Ессе Пульюярви
    В четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 10 Мая 2023 года
    Нью-Джерси
  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Джерси 02:00 Каролина Каролина
  • Кубок Стэнли
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    «Нью-Джерси»

    Кажется, «Нью-Джерси» решил воссоздать событийность предыдущей серии. После двух крупных поражений на старте «Девилз» добились победы на своей территории, показав атомную игру в атаке — 8:4. Теперь разрыв сплюснут до минимума — 1:2.

    Разрушительный заряд точности «Нью-Джерси» направил на «Каролину» в первом периоде, ввалив три безответные шайбы. Суммарно в стартовых двадцати «Девилз» нанесли 9 ударов в створ, реализация которых составила космические 33.33%.

    Во втором периоде команда Линди Раффа сделала промежуточный результат 4:0, а позже — 5:1 и 5:2. Еще три гола она вонзила в третьих двадцати — никакой интриги и серьезных шансов на камбэк «Каролины».

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    Бесспорно, главным головорезом в составе «Джерси» стал Джек Хьюз, который вонзил две шайбы и выстругал два ассиста. А хет-трик из результативных пасов склеил Доусон Мерсер. В этот раз в воротах «Девс» стоял Витек Ванечек. Кипер отразил 26 бросков (86.67%) и успел запульнуть голевую передачу.

    «Каролина»

    В Роли «Каролина» откатала два крутых матча, в которых срезала соперника по-крупному — 5:1, 6:1. На фоне двух кинг-сайз побед неожиданно было увидеть бесхарактерных «Харрикейнз» на льду «Пруденшал Центра» — 4:8.

    Таймер уничтожения «Каролины» отсчитал до нуля уже к 5-й минуте первого периода. В стартовых двадцати она пропустила три шайбы. А во втором периоде в ее раму вонзили еще один гол.

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    • Несмотря на четыре заброшенные шайбы, говорить о реальных попытках «Харрикейнз» спасти игру не приходилось. В лайв-режиме они постоянно отлетали с разницей 3+ шайбы.

    В три периода команда Рода Бриндамора вложила 30 бросков в створ и показала неплохую реализацию — 13.33%. А два голкипера — Фредерик Андерсен и Петр Кочетков — совершили 26 спасений (76.47%). Оба пропустили по четыре гола.

    Коэффициенты

    На «Нью-Джерси» букмекеры выкатывают коэффициент 2.15, на ничью — 4.20, а на «Каролину» — 2.85.

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    Прогноз

    В третьем матче серии «Каролина» выглядела максимально ничтожно, за что команду порвал коуч, сказав, что еще не видел такой слабой игры своих. Очевидно, перед вторым заходом в «Пруденшал Центре» «Харрикейнз» устроят перезагрузку.

    Традиционно каменная в обороне «Каролина» больше не позволит «Девилз» уничтожать себя ментально и физически. В преддверии возвращения на «PNC-арену» фаворит пары сделает все, чтобы счет в серии стал 3:1.

    Ставка

    Если «Харрикейнз» вывезут встречу на территории «Джерси», то вплотную подойдут к полуфиналу. За этот шанс они готовы вцепиться мертвой хваткой. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит в матче за 2.29.

    В каждой предыдущей игре команда Бриндамора забрасывала минимум 4 шайбы. Поэтому в качестве альтернативы есть смысл взять индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 с коэффициентом 2.85.

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    «Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на хоккей. Позорный матч 7-го числа «Каролина» перекроет третьей победой в серии
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