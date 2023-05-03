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    «Даллас» покажет, кто главный в серии

    «Даллас» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 03 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сиэтл»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 03 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Мая 2023 года
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    «Даллас»

    «Даллас» показал всем, как нудно обыгрывать клуб, который заточен на силовую борьбу и при этом ни в чем не уступает в атакующей мощи своему сопернику.

    Все прогнозы на НХЛ

    Тренерский штаб во главе с Дебуром применил все навыки грамотного распределения сил по сезону, поэтому ничего удивительного в том, что мы увидели, нет. «Старз» в решающих поединках и моментах серии оказывались более расторопными, поэтому заслуженно прошли дальше.

    В первом матче серии против «Сиэтла» хозяева льда покажут, кто тут наиболее явный фаворит, поэтому никто не удивится легкой и простой победе техасского клуба.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» показал всем, как нужно бороться за своем будущее и по делу прошёл обескровленный «Колорадо», который испытывал большие проблемы по всем фронтам.

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    Очень не хочется, чтобы победная серия с «Колорадо» стала началом конца клуба Хэкстола в этой кубковой хоккейной весне, но иссякший запас эмоций вполне может сказаться на предстоящей серии против куда более голодного до побед и организованного соперника.

    Задача тренерского штаба — провести максимально вязкую игру в первых двух матчах на выезде и постараться зацепить хотя бы один матч, чтобы проще было на своем льду.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.64, на гостей — 3.42.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева зададут тон всей серии в первом матче на своем льду.

    Альтернативный прогноз: Игра получится задорной поэтому мы вправе ждать большого количества голов в предстоящем поединке.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.95.

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    «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» покажет, кто главный в серии
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