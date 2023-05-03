«Даллас»
«Даллас» показал всем, как нудно обыгрывать клуб, который заточен на силовую борьбу и при этом ни в чем не уступает в атакующей мощи своему сопернику.
Тренерский штаб во главе с Дебуром применил все навыки грамотного распределения сил по сезону, поэтому ничего удивительного в том, что мы увидели, нет. «Старз» в решающих поединках и моментах серии оказывались более расторопными, поэтому заслуженно прошли дальше.
В первом матче серии против «Сиэтла» хозяева льда покажут, кто тут наиболее явный фаворит, поэтому никто не удивится легкой и простой победе техасского клуба.
«Сиэтл»
«Сиэтл» показал всем, как нужно бороться за своем будущее и по делу прошёл обескровленный «Колорадо», который испытывал большие проблемы по всем фронтам.
Очень не хочется, чтобы победная серия с «Колорадо» стала началом конца клуба Хэкстола в этой кубковой хоккейной весне, но иссякший запас эмоций вполне может сказаться на предстоящей серии против куда более голодного до побед и организованного соперника.
Задача тренерского штаба — провести максимально вязкую игру в первых двух матчах на выезде и постараться зацепить хотя бы один матч, чтобы проще было на своем льду.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.64, на гостей — 3.42.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева зададут тон всей серии в первом матче на своем льду.
Альтернативный прогноз: Игра получится задорной поэтому мы вправе ждать большого количества голов в предстоящем поединке.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.95.