В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 03 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» показал всем, как нудно обыгрывать клуб, который заточен на силовую борьбу и при этом ни в чем не уступает в атакующей мощи своему сопернику.

Все прогнозы на НХЛ

Тренерский штаб во главе с Дебуром применил все навыки грамотного распределения сил по сезону, поэтому ничего удивительного в том, что мы увидели, нет. «Старз» в решающих поединках и моментах серии оказывались более расторопными, поэтому заслуженно прошли дальше.

В первом матче серии против «Сиэтла» хозяева льда покажут, кто тут наиболее явный фаворит, поэтому никто не удивится легкой и простой победе техасского клуба.

«Сиэтл»

«Сиэтл» показал всем, как нужно бороться за своем будущее и по делу прошёл обескровленный «Колорадо», который испытывал большие проблемы по всем фронтам.

Очень не хочется, чтобы победная серия с «Колорадо» стала началом конца клуба Хэкстола в этой кубковой хоккейной весне, но иссякший запас эмоций вполне может сказаться на предстоящей серии против куда более голодного до побед и организованного соперника.

Задача тренерского штаба — провести максимально вязкую игру в первых двух матчах на выезде и постараться зацепить хотя бы один матч, чтобы проще было на своем льду.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.64, на гостей — 3.42.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева зададут тон всей серии в первом матче на своем льду.

Альтернативный прогноз: Игра получится задорной поэтому мы вправе ждать большого количества голов в предстоящем поединке.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.95.