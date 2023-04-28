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    «Каролина» вытащит игру на льду «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 3.10) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 29 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Каролина»
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    Джейлен Четфилд
    В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Апреля 2023 года
    Нью-Йорк Айлендерс
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    •  Нью-Йорк Айлендерс 23:00 Каролина Каролина
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    «Айлендерс»

    После домашнего поражения «Айлендерс» ехали в Роли с максимально мрачными раскладами — 1:3. Но на «PNC-арене» ньюйоркцы прошли труднейший квест и добились гостевой победы над фаворитом — 3:2. Отставание в серии свелось к минимальному — 3:2.

    Во встрече 28 апреля игровое преимущество ожидаемо досталось «Каролине». Это было ощущалось и в динамике матча, и статистически. Так, «Харрикейнз» значительно перебросали «Айлс» по ударам в створ (36:22), но вот реализация оказалась выше у ньюйоркцев — 13.64%.

    Свою первую шайбу команда Лейна Ламберта вонзила на 10-й минуте стартовых двадцати. С передачи Брока Нельсона удачно выехал на пятак и щелкнул Пьер Энгвалл, для которого этот гол стал дебютным и текущем плей-офф.

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    Остальные шайбы «Айлс» вонзили во втором периоде. Брок Нельсон и Мэтью Барзал отличились, после чего андердог удачно отзащищался и не дал «Каролине» прикончить себя в третьей двадцатиминутке. Близкий к идеалу матч провел и Илья Сорокин, который совершил 34 сэйва (94.44%).

    «Каролина»

    После крупной победы над «Айлендерс» в Нью-Йорке «Каролина» имела жирнейший шанс добить соперника при родных болельщиках. Увы, на своей территории она допустила промах, из-за чего серия вновь переезжает в Элмонт.

    Традиционно для этой серии «Каролина» выдала неплохую игру, в которой вальнула в створ ворот «Айлендерс» 36 бросков, но крайне низкая реализация (5.56%), фарт аутсайдера и, конечно, Сорокин помешали хозяевам добиться желаемого результата.

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    • После первой пропущенной шайбы «Харрикейнз» отличились за пару минут до перерыва, но гол Стефана Ноусена не был засчитан. Дважды по ходу встречи команда Рода Бриндамора уступала в две шайбы, но постоянно стягивала разницу к минимуму.

    Счет 3:2, ставший итоговым, «Кейнс» сделали на 10-й минуте третьего периода. Третью в плей-офф шайбу влепил Себастьян Ахо. Позже «Айлендерс» выкосили все, что «Каролина» пыталась создать ради камбэка.

    Коэффициенты

    На «Айлендерс» букмекеры выгружают коэффициент 2.48, на ничью — 4.06, а на «Каролину» — 2.73.

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    Прогноз

    В очередной раз «Каролина» на своем льду выдала хорошую игру, но срезалась из-за бездарной реализации и прозевала шанс покончить с серией пораньше. Довести противостояние до ничейного результата в шестой встрече «Кейнс» не дадут.

    Цели «Айлендерс» на их территории понятны, но «Каролина», несмотря на недавний влет, по-прежнему сильнее. И с позиции собственного превосходства она откатает встречу на «UBS Арене».

    Ставка

    Еще одно поражение — непозволительный расклад для сильнейшего клуба Столичного дивизиона. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 3.10.

    Чтобы избежать ситуаций, при которых пришлось бы камбэчить и всеми силами спасать встречу, «Харрикейнз» проведут раунд по типу матча 22 апреля, в котором была крупная гостевая победа — 5:1. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» не проиграет ни одного периода за 3.20.

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    «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Каролина» вытащит игру на льду «Айлендерс»
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