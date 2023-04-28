В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

После домашнего поражения «Айлендерс» ехали в Роли с максимально мрачными раскладами — 1:3. Но на «PNC-арене» ньюйоркцы прошли труднейший квест и добились гостевой победы над фаворитом — 3:2. Отставание в серии свелось к минимальному — 3:2.

Во встрече 28 апреля игровое преимущество ожидаемо досталось «Каролине». Это было ощущалось и в динамике матча, и статистически. Так, «Харрикейнз» значительно перебросали «Айлс» по ударам в створ (36:22), но вот реализация оказалась выше у ньюйоркцев — 13.64%.

Свою первую шайбу команда Лейна Ламберта вонзила на 10-й минуте стартовых двадцати. С передачи Брока Нельсона удачно выехал на пятак и щелкнул Пьер Энгвалл, для которого этот гол стал дебютным и текущем плей-офф.

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Остальные шайбы «Айлс» вонзили во втором периоде. Брок Нельсон и Мэтью Барзал отличились, после чего андердог удачно отзащищался и не дал «Каролине» прикончить себя в третьей двадцатиминутке. Близкий к идеалу матч провел и Илья Сорокин, который совершил 34 сэйва (94.44%).

«Каролина»

После крупной победы над «Айлендерс» в Нью-Йорке «Каролина» имела жирнейший шанс добить соперника при родных болельщиках. Увы, на своей территории она допустила промах, из-за чего серия вновь переезжает в Элмонт.

Традиционно для этой серии «Каролина» выдала неплохую игру, в которой вальнула в створ ворот «Айлендерс» 36 бросков, но крайне низкая реализация (5.56%), фарт аутсайдера и, конечно, Сорокин помешали хозяевам добиться желаемого результата.

После первой пропущенной шайбы «Харрикейнз» отличились за пару минут до перерыва, но гол Стефана Ноусена не был засчитан. Дважды по ходу встречи команда Рода Бриндамора уступала в две шайбы, но постоянно стягивала разницу к минимуму.

Счет 3:2, ставший итоговым, «Кейнс» сделали на 10-й минуте третьего периода. Третью в плей-офф шайбу влепил Себастьян Ахо. Позже «Айлендерс» выкосили все, что «Каролина» пыталась создать ради камбэка.

Коэффициенты

На «Айлендерс» букмекеры выгружают коэффициент 2.48, на ничью — 4.06, а на «Каролину» — 2.73.

Прогноз

В очередной раз «Каролина» на своем льду выдала хорошую игру, но срезалась из-за бездарной реализации и прозевала шанс покончить с серией пораньше. Довести противостояние до ничейного результата в шестой встрече «Кейнс» не дадут.

Цели «Айлендерс» на их территории понятны, но «Каролина», несмотря на недавний влет, по-прежнему сильнее . И с позиции собственного превосходства она откатает встречу на «UBS Арене».

Ставка

Еще одно поражение — непозволительный расклад для сильнейшего клуба Столичного дивизиона. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 3.10.

Чтобы избежать ситуаций, при которых пришлось бы камбэчить и всеми силами спасать встречу, «Харрикейнз» проведут раунд по типу матча 22 апреля, в котором была крупная гостевая победа — 5:1. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» не проиграет ни одного периода за 3.20.