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    «Чикаго» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Филадельфия»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» неожиданно сам для себя обыграл «Питтсбург» в недавнем матче и похоронил надежды «пингвинов» на плей-офф.

    Эта виктория способна дать подопечным Ричардсона дополнительный прилив энергии для победы над другим пенсильванским клубом подряд.

    Коэффициенты матча Чикаго — Филадельфия

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    «Чикаго» размещается на предпоследнем месте в конференции с 58 очками после 81 сыгранного матча. Два последних матча между этими соперниками остались именно за коллективом из Иллинойса.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» смогла победить «Коламбус» в последнем проведенном матче, но при всем этом данная победа не доставила радости подопечным Тортореллы.

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    Она была одержана только в овертайме, и это был первый выигрыш за восемь последних поединков.

    У «Филадельфии» 73 очка за 81 сыгранный матч. С 14 места в таблице восточной конференции пенсильванская команда уже никуда не сможет деться.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.00, на гостей — 2.40.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов победить в матче равных соперников.

    Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у обоих клубов напрочь отсутствует защита.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.50.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.15.

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    «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. Кто из аутсайдеров победит?
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