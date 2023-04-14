«Чикаго»
«Чикаго» неожиданно сам для себя обыграл «Питтсбург» в недавнем матче и похоронил надежды «пингвинов» на плей-офф.
Эта виктория способна дать подопечным Ричардсона дополнительный прилив энергии для победы над другим пенсильванским клубом подряд.
Коэффициенты матча Чикаго — Филадельфия
«Чикаго» размещается на предпоследнем месте в конференции с 58 очками после 81 сыгранного матча. Два последних матча между этими соперниками остались именно за коллективом из Иллинойса.
«Филадельфия»
«Филадельфия» смогла победить «Коламбус» в последнем проведенном матче, но при всем этом данная победа не доставила радости подопечным Тортореллы.
Она была одержана только в овертайме, и это был первый выигрыш за восемь последних поединков.
У «Филадельфии» 73 очка за 81 сыгранный матч. С 14 места в таблице восточной конференции пенсильванская команда уже никуда не сможет деться.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.00, на гостей — 2.40.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов победить в матче равных соперников.
Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у обоих клубов напрочь отсутствует защита.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.50.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.15.