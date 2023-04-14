В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Чикаго» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» неожиданно сам для себя обыграл «Питтсбург» в недавнем матче и похоронил надежды «пингвинов» на плей-офф.

Эта виктория способна дать подопечным Ричардсона дополнительный прилив энергии для победы над другим пенсильванским клубом подряд.

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«Чикаго» размещается на предпоследнем месте в конференции с 58 очками после 81 сыгранного матча. Два последних матча между этими соперниками остались именно за коллективом из Иллинойса.

«Филадельфия»

«Филадельфия» смогла победить «Коламбус» в последнем проведенном матче, но при всем этом данная победа не доставила радости подопечным Тортореллы.

Она была одержана только в овертайме, и это был первый выигрыш за восемь последних поединков.

У «Филадельфии» 73 очка за 81 сыгранный матч. С 14 места в таблице восточной конференции пенсильванская команда уже никуда не сможет деться.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.00, на гостей — 2.40.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов победить в матче равных соперников.

Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у обоих клубов напрочь отсутствует защита.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.50.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.15.