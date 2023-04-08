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    «Детройт» и «Питтсбург» вновь выдадут космическую результативность

    «Детройт» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 2.40) на хоккейный матч НХЛ 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Питтсбург»
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    Мориц Зайдер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Апреля 2023 года
    Детройт
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    •  Детройт 20:00 Питтсбург Питтсбург
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    «Детройт»

    На данном этапе регулярки «Детройт» укрепил свою 12-ю строчку в Восточной конференции. В 78 играх он достал 80 очков и отбросил на 3 балла вниз 13-й «Вашингтон» при равенстве матчей.

    В конце марта «Детройт» на своем льду затрескал двух восточных топов. Поочередно он смял «Питтсбург» (7:4) и «Каролину» (3:2). В апреле «Ред Уингз» откатали четыре встречи, в трех из которых прикарманили минимум 1 балл.

    Первый матч месяца начался с жесткого среза. В гостевом раунде с «Виннипегом» команда Дерека Лалонда устроилась на крупный луз (2:6). За влетом последовала разгромная победа мичиганского середняка над «Торонто» (5:2).

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    Продолжилась канадская серия «Детройта» уничтожением «Монреаля» (5:0). Последнюю встречу «Ред Уингз» провели на «Литл Сизарс Арене», где не справились с «Баффало» в буллитах после сочного замеса в основное время (6:7 Б).

    «Питтсбург»

    Превратившийся в хиляка гранд из Пенсильвании примагнитил 88 очков в 79 играх, а его турнирное положение в конце регулярки оказалось максимально проблемным. В данный момент это девятая строчка на Востоке.

    Скошенные результаты «Питтсбурга» стали главной его проблемой. Каждую единичную победу он по умолчанию чередует обязательной потерей очков. В таком темпе «Пингвинз» проводят восемь последних туров. Все игры при этом заканчиваются в основное время.

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    • В апреле команда Майка Салливана рубилась на льду четырежды, только в двух встречах она достала по два очка. Первую игру месяца «Пенс» провели на территории «Бостона», с которым закусились в результативный хоккей и остались по итогу ни с чем (3:4).

    За выездом в «ТД Гарден» последовало дерби с «Филадельфией». При родных трибунах «Питтсбург» раздробил соседа по штату (4:2). В последних матчах «Пингвинз» по-крупному отлетели от «Нью-Джерси» (1:5) и разорвали «Миннесоту» (4:1).

    Коэффициенты

    Победу «Детройта» букмекеры рассматривают за 3.50, ничью — за 4.24, а победу «Питтсбурга» — за 2.02.

    Прогноз

    Прошлый очный матч этих команд в Мичигане трансформировался в блокбастер с атомной результативностью. Причем произошло это совсем недавно — 29 марта. На своем льду два балла подрезали «Ред Уингз» — 7:4.

    В текущей регулярке «Детройту» ничего не нужно, но это не мешает ему эпизодически выдавать подобные рок-концерты, вклиниваясь таким образом в жизнь топ-соперников. Кажется, сейчас парни Лалонда могут все повторить. «Питтсбург» мотивирован, но далек от идеала, поэтому на «Литл Сизарс Арене» вновь будет рубка.

    Ставка

    Учитывая безвизовый режим в обороне у обоих клубов, заброшенные шайбы станут обязательной программой. Наши прогноз и ставка — тотал каждой команды больше 2.5 с коэффициентом 2.40.

    В нескольких апрельских матчах «Детройт» не пропускал больше двух голов. Такая чистая игра на своей половине — нетипичное явление для середняка Востока. Но «Пингвинз» в погоне за реваншем вернут это в норму. Наш альтернативный прогноз — «Питтсбург» забьет в каждом периоде за 2.47.

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    «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Детройт» и «Питтсбург» вновь выдадут космическую результативность
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