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    Хозяева ещё раз разгромят «койотов»?

    «Сиэтл» — «Аризона». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Аризона»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» в последних матчах продемонстрировал всем своим хейтерам, что с ним все в порядке и оформил за два матча своим соперникам 13 голов.

    В предстоящей игре против «Аризоны» Хэкстол со своими парнями снова разберут на запчасти куда более слабого соперника и оформят третью победу подряд над «Аризоной».

    На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 94 очка после 77 сыгранных матчей. За четыре сыгранных матча против «Аризоны» коллективу с западного побережья удалось выиграть всего два поединка, но оба случились в этом сезоне.

    «Аризона»

    «Аризона» проиграла восемь своих последних поединков подряд и никаких подвижек в позитивную сторону не предвидится.

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    Последний поединок против «Сиэтла» для коллектива Туриньи закончился сущим кошмаром, и в воротах «койотов» побывало восемь пропущенных шайб.

    «Аризона» не против отомстить за такой позор, но ресурсов у неё для этого нет. Сейчас «койоты» на 13 месте в западной конференции и имеет в своем активе 67 очков после 78 сыгранных матчей.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.00, на гостей — 5.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее, поэтому победа будет за ними.

    Альтернативный прогноз: Хозяева и гости крайне результативны в последних поединках, поэтому предположим верховой матч.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.60.

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    «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева ещё раз разгромят «койотов»?
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