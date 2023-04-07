«Сиэтл»
«Сиэтл» в последних матчах продемонстрировал всем своим хейтерам, что с ним все в порядке и оформил за два матча своим соперникам 13 голов.
В предстоящей игре против «Аризоны» Хэкстол со своими парнями снова разберут на запчасти куда более слабого соперника и оформят третью победу подряд над «Аризоной».
На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 94 очка после 77 сыгранных матчей. За четыре сыгранных матча против «Аризоны» коллективу с западного побережья удалось выиграть всего два поединка, но оба случились в этом сезоне.
«Аризона»
«Аризона» проиграла восемь своих последних поединков подряд и никаких подвижек в позитивную сторону не предвидится.
Последний поединок против «Сиэтла» для коллектива Туриньи закончился сущим кошмаром, и в воротах «койотов» побывало восемь пропущенных шайб.
«Аризона» не против отомстить за такой позор, но ресурсов у неё для этого нет. Сейчас «койоты» на 13 месте в западной конференции и имеет в своем активе 67 очков после 78 сыгранных матчей.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.00, на гостей — 5.50.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее, поэтому победа будет за ними.
Альтернативный прогноз: Хозяева и гости крайне результативны в последних поединках, поэтому предположим верховой матч.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.45.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.60.