В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 07 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

«Сиэтл» в последних матчах продемонстрировал всем своим хейтерам, что с ним все в порядке и оформил за два матча своим соперникам 13 голов.

В предстоящей игре против «Аризоны» Хэкстол со своими парнями снова разберут на запчасти куда более слабого соперника и оформят третью победу подряд над «Аризоной».

На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 94 очка после 77 сыгранных матчей. За четыре сыгранных матча против «Аризоны» коллективу с западного побережья удалось выиграть всего два поединка, но оба случились в этом сезоне.

«Аризона»

«Аризона» проиграла восемь своих последних поединков подряд и никаких подвижек в позитивную сторону не предвидится.

Последний поединок против «Сиэтла» для коллектива Туриньи закончился сущим кошмаром, и в воротах «койотов» побывало восемь пропущенных шайб.

«Аризона» не против отомстить за такой позор, но ресурсов у неё для этого нет. Сейчас «койоты» на 13 месте в западной конференции и имеет в своем активе 67 очков после 78 сыгранных матчей.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.00, на гостей — 5.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее, поэтому победа будет за ними.

Альтернативный прогноз: Хозяева и гости крайне результативны в последних поединках, поэтому предположим верховой матч.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.60.