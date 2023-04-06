В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 06 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Виннипег» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Наступил самый конец сезона и каждый из нас ожидал момента, когда мы увидим матчи, от которых будет зависеть практически все. Один из таких матчей будет у «Виннипега» против «Калгари».

За пять последний поединков одержано всего лишь две победы и хорошо, что есть задел перед соперниками, которые могут поддавить снизу.

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На данный момент у коллектива у Боунесса 89 очков после 78 сыгранных матчей и опережение «Калгари» составляет два очка при одной игре в запасе. Поэтому в предстоящем матче небольшое преимущество, но на стороне хозяев.

«Калгари»

«Калгари» вроде как под конец сезона набрал форму и одержал четыре победы подряд. В преддверии матча против «Чикаго» не было никаких сомнений, что коллектив из Альберты возьмет два очка на своем льду. Но Саттер со своими хоккеистами опростоволосился и практически похоронил надежды на плей-офф собственноручно.

По ходу всего матча хозяева были в качестве догоняющих, но они так и не смогли достать своего соперника в той игре.

На данный момент времени у «Калгари» 87 очков и два очка отставания от «Виннипега» при одной лишней игре. Если сюда ещё приписать всего лишь одну победу за пять последних очных противостояний, то перспективы относительно предстоящего поединка становятся совсем туманными.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.00, на гостей — 2.65.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева оставят все силы на льду, но победят в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поскольку цена победы максимально высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.12.