В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

«Калгари» в последних матчах показывает такой хоккей, который не показывал на протяжении всего сезона. Клуб Саттера одержал четыре победы подряд и внезапно встрепенулся перед самым завершением плей-офф.

«Огоньки» только в одном победном матче из четырех не смогли забросить пять шайб за игру, а так результативность на очень хорошем уровне.

Коэффициенты матча Калгари — Чикаго 1X2Новым игрокам 1.435.605.80Фрибет$40

Сейчас коллектив из Альберты отстает от восьмой позиции на Западе на два очка, и после предстоящего поединка с «Чикаго» есть весьма неплохие шансы догнать «Виннипег», который и занимает сейчас восьмую строчку на Западе.

«Чикаго»

У «Чикаго» все осень плохо в последних играх, поскольку клуб Ричардсона не смог победить ни разу за восемь последних поединков.

Причем в четырех последних встречах команда из Иллинойса не пропускала меньше четырех шайб за матч.

На данный момент времени «черные ястребы» на последнем месте в своей конференции и уступают «Анахайму» всего лишь два очка, но калифорнийский клуб провел на одну встречу больше. В мачте против «Калгари», которому очень нужны очки, рассчитывать на победу будет практически невозможно.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.85, на гостей — 5.85.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева просто не могут проиграть предстоящий поединок, поскольку они борются за попадание в плей-офф.

Альтернативный прогноз: Матч будет с обилием голов. Прежде всего они будут приходить от хозяев.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.13.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.80.