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    Гости подарят два очка коллективу Саттера?

    «Калгари» — «Чикаго». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 05 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Скотиабанк Садлдом Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2023 года

    «Калгари»

    «Калгари» в последних матчах показывает такой хоккей, который не показывал на протяжении всего сезона. Клуб Саттера одержал четыре победы подряд и внезапно встрепенулся перед самым завершением плей-офф.

    «Огоньки» только в одном победном матче из четырех не смогли забросить пять шайб за игру, а так результативность на очень хорошем уровне.

    Коэффициенты матча Калгари — Чикаго

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    Сейчас коллектив из Альберты отстает от восьмой позиции на Западе на два очка, и после предстоящего поединка с «Чикаго» есть весьма неплохие шансы догнать «Виннипег», который и занимает сейчас восьмую строчку на Западе.

    «Чикаго»

    У «Чикаго» все осень плохо в последних играх, поскольку клуб Ричардсона не смог победить ни разу за восемь последних поединков.

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    Причем в четырех последних встречах команда из Иллинойса не пропускала меньше четырех шайб за матч.

    На данный момент времени «черные ястребы» на последнем месте в своей конференции и уступают «Анахайму» всего лишь два очка, но калифорнийский клуб провел на одну встречу больше. В мачте против «Калгари», которому очень нужны очки, рассчитывать на победу будет практически невозможно.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.85, на гостей — 5.85.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева просто не могут проиграть предстоящий поединок, поскольку они борются за попадание в плей-офф.

    Альтернативный прогноз: Матч будет с обилием голов. Прежде всего они будут приходить от хозяев.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.80.

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    «Калгари» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. Гости подарят два очка коллективу Саттера?
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