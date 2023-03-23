В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 23 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Эдмонтон» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» в отличном настроении подходит к матчу с «Аризоной», поскольку выиграл четыре последних матча, хоть пришлось и потрудиться в последнем матче против аутсайдера в лице «Сан-Хосе».

Только в одной из победных четырех встреч «Ойлерз» забросили меньше пяти шайб, поэтому «койотам» нужно напрячься и позаботиться о защите собственных ворот в предстоящем поединке.

На данный момент времени у «Эдмонтона» 88 очков после 71 матча и шестое место на Западе. В поединке против «Аризоны» подопечных Вудкрофта будет ждать легкая победа.

«Аризона»

«Аризона» в последних своих матчах снова начала показывать результата и выиграла четыре матча подряд. Но в крайнем поединке она уступила куда более классному «Виннипегу», который ведет борьбу за попадание в плей-офф.

Однако тягаться с максимально заряженным «Эдмонтоном» коллективу Туриньи не по силам, а тем более четыре последних поединка между этими клубами завершились в пользу «нефтяников».

«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 65 очков после 71 сыгранного матча. В игре против «Эдмонтона» ничего хорошего гостям не светит.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 6.25, на гостей — 6.15.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева в потрясающей форме и не оставят никаких шансов своему сопернику.

Альтернативный прогноз: Голы будут сыпаться, как из рога изобилия.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.45.