«Эдмонтон»
«Эдмонтон» в отличном настроении подходит к матчу с «Аризоной», поскольку выиграл четыре последних матча, хоть пришлось и потрудиться в последнем матче против аутсайдера в лице «Сан-Хосе».
Только в одной из победных четырех встреч «Ойлерз» забросили меньше пяти шайб, поэтому «койотам» нужно напрячься и позаботиться о защите собственных ворот в предстоящем поединке.
На данный момент времени у «Эдмонтона» 88 очков после 71 матча и шестое место на Западе. В поединке против «Аризоны» подопечных Вудкрофта будет ждать легкая победа.
«Аризона»
«Аризона» в последних своих матчах снова начала показывать результата и выиграла четыре матча подряд. Но в крайнем поединке она уступила куда более классному «Виннипегу», который ведет борьбу за попадание в плей-офф.
Однако тягаться с максимально заряженным «Эдмонтоном» коллективу Туриньи не по силам, а тем более четыре последних поединка между этими клубами завершились в пользу «нефтяников».
«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 65 очков после 71 сыгранного матча. В игре против «Эдмонтона» ничего хорошего гостям не светит.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 6.25, на гостей — 6.15.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева в потрясающей форме и не оставят никаких шансов своему сопернику.
Альтернативный прогноз: Голы будут сыпаться, как из рога изобилия.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.45.