ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы» Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира Антон МиранчукБез Головина и Миранчука, но с семью спартаковцами. Сборная России готовится к Ирану
  • 21:32
    • ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров
    Все новости спорта

    Хозяева не оставят мокрого места от соперника?

    «Эдмонтон» — «Аризона». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 23 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Эдмонтон» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» в отличном настроении подходит к матчу с «Аризоной», поскольку выиграл четыре последних матча, хоть пришлось и потрудиться в последнем матче против аутсайдера в лице «Сан-Хосе».

    Только в одной из победных четырех встреч «Ойлерз» забросили меньше пяти шайб, поэтому «койотам» нужно напрячься и позаботиться о защите собственных ворот в предстоящем поединке.

    На данный момент времени у «Эдмонтона» 88 очков после 71 матча и шестое место на Западе. В поединке против «Аризоны» подопечных Вудкрофта будет ждать легкая победа.

    «Аризона»

    «Аризона» в последних своих матчах снова начала показывать результата и выиграла четыре матча подряд. Но в крайнем поединке она уступила куда более классному «Виннипегу», который ведет борьбу за попадание в плей-офф.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Однако тягаться с максимально заряженным «Эдмонтоном» коллективу Туриньи не по силам, а тем более четыре последних поединка между этими клубами завершились в пользу «нефтяников».

    «Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 65 очков после 71 сыгранного матча. В игре против «Эдмонтона» ничего хорошего гостям не светит.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 6.25, на гостей — 6.15.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева в потрясающей форме и не оставят никаких шансов своему сопернику.

    Альтернативный прогноз: Голы будут сыпаться, как из рога изобилия.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Ивашко — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Сан-Томе и Принсипи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маррей — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андрееску — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч ПСЖ (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вашингтон — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Умбер — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Даллас — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Торонто — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева не оставят мокрого места от соперника?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры